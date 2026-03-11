こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
卒業式で“体験する記念品”を在学生がプレゼント！ SNSに写真をアップすること以上の思い出づくりを産学連携プロジェクトで実現
卒業式の日、後輩は先輩に何を贈れるでしょうか。甲南女子大学（神戸市東灘区）人間科学部生活環境学科吉田ゼミは、株式会社ラボネットワーク（本社：東京都北区）と連携し、在学生が卒業生に贈る“体験する記念品”を企画しました。3/18の学位記授与式当日限定で韓国風セルフフォトブースを設置し、在学生が運営します。
甲南女子大学人間科学部生活環境学科・吉田ゼミは2025年度、株式会社ラボネットワークと連携し、「卒業式に在学生が卒業生へ手渡す記念品とは何か」を起点にプロジェクトを始動しました。テーマは、“写真をカタチにする”こと。スマートフォンに保存される写真が当たり前の今だからこそ、あえて手渡せる一枚に意味があるのではないか――。そんな問いから吉田ゼミの3回生が議論を重ねました。
プロジェクトは単なる商品開発ではなく、「自分たちが卒業するとき、後輩から何をもらえたらうれしいか」という等身大の想いを出発点に進められました。提案したのは、韓国風セルフフォトブースの導入とオリジナル台紙の制作です。撮って終わりではなく、“渡すことではじめて完結する写真体験”を目指し、台紙の試作や導線検証を重ねてきました。
卒業式当日は本格機材を備えたミラート社の「PHOTO AIR」を設置し、ゼミ生が運営を行います。寄せ書きや卒業証書への挟み込みもできる台紙とともに、思い出を“贈り物”として届け、コミュニケーションを生み出す企画です。
■企画に携わった学生の声
「友人や家族と楽しみながら撮影できるだけでなく、撮影後にはオリジナル台紙に写真を貼り、メッセージを書き合うことで、その瞬間の気持ちや空気感までも閉じ込めることができます。後から見返したときに、当日の温度や笑顔がよみがえる体験を提供できると考えています。」
◆企画実施予定日
3/18（水） ※甲南女子大学 学位記授与式開催日
■学位記授与式 10:30〜11:55（芦原講堂）
■セルフフォトブース 12:15〜15:15（10号館2階プレゼンテーションルーム）
※学位記授与式・セルフフォトブースともに取材・撮影可能
※いずれも甲南女子大学（神戸市東灘区森北町6-2-23）内
▼本件に関する問い合わせ先
甲南女子大学 入試・広報部 入試・広報課（広報部門）
住所：〒658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23
TEL：078-413-3130
メール：koho@konan-wu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
甲南女子大学人間科学部生活環境学科・吉田ゼミは2025年度、株式会社ラボネットワークと連携し、「卒業式に在学生が卒業生へ手渡す記念品とは何か」を起点にプロジェクトを始動しました。テーマは、“写真をカタチにする”こと。スマートフォンに保存される写真が当たり前の今だからこそ、あえて手渡せる一枚に意味があるのではないか――。そんな問いから吉田ゼミの3回生が議論を重ねました。
卒業式当日は本格機材を備えたミラート社の「PHOTO AIR」を設置し、ゼミ生が運営を行います。寄せ書きや卒業証書への挟み込みもできる台紙とともに、思い出を“贈り物”として届け、コミュニケーションを生み出す企画です。
■企画に携わった学生の声
「友人や家族と楽しみながら撮影できるだけでなく、撮影後にはオリジナル台紙に写真を貼り、メッセージを書き合うことで、その瞬間の気持ちや空気感までも閉じ込めることができます。後から見返したときに、当日の温度や笑顔がよみがえる体験を提供できると考えています。」
◆企画実施予定日
3/18（水） ※甲南女子大学 学位記授与式開催日
■学位記授与式 10:30〜11:55（芦原講堂）
■セルフフォトブース 12:15〜15:15（10号館2階プレゼンテーションルーム）
※学位記授与式・セルフフォトブースともに取材・撮影可能
※いずれも甲南女子大学（神戸市東灘区森北町6-2-23）内
▼本件に関する問い合わせ先
甲南女子大学 入試・広報部 入試・広報課（広報部門）
住所：〒658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23
TEL：078-413-3130
メール：koho@konan-wu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/