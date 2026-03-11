熱膨張対応ツールホルダーの世界市場2026年、グローバル市場規模（合金鋼、チタン合金）・分析レポートを発表
2026年3月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「熱膨張対応ツールホルダーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、熱膨張対応ツールホルダーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界の熱膨張ツールホルダー市場規模は2024年に562百万ドルと評価されています。市場は堅調に拡大すると見込まれており、2031年には747百万ドルへ再調整された規模に到達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は4.2%とされており、高精度加工需要を背景に安定成長が期待される市場です。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応を評価し、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。工具保持具は材料調達、加工、流通が国際的に関係しやすく、通商政策や物流環境の変化がコストや供給安定性に影響しうるため、政策面の要因が重要な論点として扱われています。
________________________________________
熱膨張ツールホルダーは、高精度加工分野で広く使用される精密な工具保持装置です。熱膨張と収縮の原理を利用し、ホルダーを加熱して内径を拡張した状態で工具を挿入し、冷却によって内径が収縮することで工具を強固に締結します。強い締結力と高い同心度が得られるため、航空宇宙、金型製造、自動車部品など、高い加工品質が求められる産業で活用されています。
市場拡大の背景としては、難削材や高精度部品の加工ニーズの増加、加工品質の安定化への要求、そして高精度加工における工具保持の重要性の高まりが挙げられます。工具の同心度が加工精度や工具寿命に影響しやすい工程では、熱膨張方式の優位性が評価されやすいと考えられます。
________________________________________
市場分析と調査内容
本レポートは、世界の熱膨張ツールホルダー市場について詳細かつ包括的に分析した市場調査資料です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の観点から、定量分析と定性分析の両面で市場を整理しています。市場が継続的に変化することを踏まえ、競争状況、需給動向、需要変化に影響する要因についても検討されています。
分析期間は2020年から2031年であり、消費金額、販売数量、平均販売価格といった指標を用いて市場規模の推移と将来予測が提示されています。地域別および国別にも同様の指標で予測が示され、地域ごとの成長機会や市場特性を把握できる構成です。さらに、製品タイプ別と用途別の予測も掲載され、セグメントごとの成長性や需要構造の違いを比較できます。
また、選定企業の企業情報や製品事例が掲載され、2025年時点の主要企業の市場シェア推計も示されています。加えて、市場の成長要因、制約要因、事業機会、新製品投入または承認に関する示唆などが提供されており、事業戦略の検討に活用しやすい内容となっています。
________________________________________
主要企業の動向
本レポートでは、世界の熱膨張ツールホルダー市場における主要企業を対象に、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業動向などの観点でプロファイル化しています。これにより、各社の競争力や市場内での位置付けを比較できるようになっています。
