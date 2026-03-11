「弁護士の65%が未経験」mints義務化まで約70日、AIリーガルOS「AILEX」が、弁護士向け無料ナレッジベース「mints実務ガイド」を公開。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343875/images/bodyimage1】
AIリーガルOS「AILEX」を開発・提供するAILEX合同会社（東京都渋谷区、顧問弁護士事務所: 弁護士法人えそら）は、民事裁判書類電子提出システム「mints」の実務情報を体系的に解説する弁護士向け無料ナレッジベース「mints実務ガイド」を2026年3月11日に公開しました。
公開URL：https://ailex.co.jp/mints-guide/
2026年5月21日に予定されている民事訴訟手続の全面デジタル化により、弁護士による電子提出が義務化される予定です。
しかし弁護士の多くはmintsを実務で使用した経験がなく、制度移行に不安の声が上がっています。
そこでAILEXでは、弁護士の実務対応を支援するため、mintsに関する情報を体系的に整理した無料ナレッジベースを公開しました。
?? 背景：2026年5月21日、民事裁判手続が全面デジタル化
2026年5月21日、改正民事訴訟法（令和4年法律第48号）の全面施行により、民事裁判手続は大きく変わります。弁護士などの訴訟代理人は、裁判所の電子提出システム「mints」を通じて訴状・準備書面・証拠などをオンラインで提出することが原則義務となります。
一方で、弁護士向け調査では以下の実態が報告されており、制度移行への準備不足が指摘されています。
・mintsを裁判実務で使用したことがない弁護士：65.5%
・紙の事件記録を優先する弁護士：57.6%
こうした状況を受け、弁護士がmintsを正しく理解し実務対応できる情報基盤が求められています。
?? mints実務ガイドとは
mints実務ガイドは、弁護士のためのmints実務ナレッジベースです。
mintsに関する情報を「制度・操作・提出実務・トラブル」の
カテゴリで体系的に整理し、無料で公開しています。
主な掲載内容：
・mintsとは（制度の概要・3システムの関係）
・mintsへの登録方法・補助者アカウント設定
・mints書類提出の手順（新規申立て・証拠提出）
・証拠番号の付け方・ファイル命名規則
・PDF要件チェックリスト（パスワード・容量・文字コード）
・提出エラーの原因と対処法（7種類別）
・誤アップロード・ログインできない場合の対処
・電子送達1週間ルールと控訴期限管理
・mints義務化対応チェックリスト（12項目）
・弁護士のAI活用と守秘義務への対応
公開記事数：23記事（順次追加予定）
?? 3つの特徴
（1）弁護士実務に特化した解説
単なる制度説明ではなく、弁護士が実際に直面する提出作業・ミス対処・期限管理を前提に解説しています。
（2）体系的なナレッジベース構造
「mints基礎知識」「アカウント登録」「書類提出」「電子送達」「トラブル対処」「義務化対応」「効率化・AI活用」の7カテゴリで情報を整理しています。
（3）完全無料・登録不要
すべての弁護士・法律事務所がすぐに閲覧可能です。
?? AILEXとの関係
AILEXは、AIを活用した弁護士向けリーガルOSです。
書面作成・証拠整理・PDF要件チェック・提出パッケージ生成・電子送達の期限アラートなど、mints提出に必要な機能を一元化し、弁護士の業務負担を大幅に削減します。
mints実務ガイドは、弁護士業務支援の一環として公開されました。
ガイドを通じてmintsの全体像を理解した上で、AILEXにより提出作業を自動化することができます。
?? サイト概要
サイト名 mints実務ガイド
URL https://ailex.co.jp/mints-guide/
公開日 2026年3月11日
