「弁護士の65%が未経験」mints義務化まで約70日、AIリーガルOS「AILEX」が、弁護士向け無料ナレッジベース「mints実務ガイド」を公開。

