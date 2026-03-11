テーラード技術を取り入れた白衣を中心に、メディカルアパレルの企画・開発・販売を行うクラシコ株式会社【創業：2008 年 / 所在地:東京都港区 / 代表取締役 CEO：大和 新(おおわ あらた)】は、今春、全国各地を巡回する形で期間限定のPOP UP STOREを順次開催いたします。第1弾として、博多駅直結の博多阪急 8階 ステージ8にて、2026年3月18日(水)から3月31日(火)までの期間限定で、POP UP STOREを開催いたします。福岡エリアでの開催は今回が3回目となります。

会場では、医療従事者向けの高機能かつデザイン性の高い白衣・スクラブを豊富にラインナップ。人気の定番アイテムに加え、一部コラボレーションアイテムも、実際に手に取ってご覧いただけます。また、本POP UP STORE限定ノベルティとして「Classico Bear（クラシコベア）」のぬいぐるみをご用意しております。税込50,000円以上お買い上げのお客様が対象で、なくなり次第終了となります。

さらに、過去に複数店舗でご好評いただいた医療用ユニフォーム回収企画「RE:CyCREW PROJECT」も実施。不要になった医療用ユニフォームを会場内の専用BOXへお持ち込みいただくだけで、再資源化に向けた取り組みにご参加いただけます。なお本イベント終了後は、北海道、宮城へと順次巡回予定です。各地での開催情報は、続報をお待ちください。

クラシコ POP UP STORE 博多阪急 開催概要

・開催期間：2026年3月18日(水)～3月31日(火)・会場：博多阪急 8階 ステージ8（福岡県福岡市博多区博多駅中央街1番1号）・営業時間：10:00～20:00 ※最終日3月31日(火)は18:00まで・定休日：なし・お問い合わせ：080-3560-9989（開催期間中のみ開通）

https://www.clasic.jp/c/real_shop/popup_hankyu_hakata

クラシコの直営店舗は東京(丸の内)・横浜・名古屋・大阪にございます。

https://www.clasic.jp/c/real_shop/

「RE:CyCREW PROJECT」について

クラシコは、ものづくりにおいて「本質」に向き合うことを大切にしてきました。つくること、着ることだけでなく、着なくなったあとのことまで考えることも「本質」に向き合うことだと捉えています。役目を終えたウェアをゴミにせず、次につながる道を選ぶ--。この取り組みは、みなさまとクラシコが同じ未来を目指すクルーとなって進めていくプロジェクトです。

【回収対象】 スクラブトップス／スクラブパンツ／白衣／ケーシー等の医療用ユニフォーム（他社製品も可）

【回収方法】 会場内に設置の回収BOXへ投入してください

【注意事項】 ・必ず洗濯後（またはクリーニング後）の衣類をお持ちください ・汚れたまま／濡れた衣類はお引き取りできません（ほつれ、洗濯後に残るシミ等は問題ありません） ・ポケットに中身がないかご確認ください ・ハンガー、製品保護用ビニールは取り外してください ・服飾雑貨全般（靴・鞄など）は回収対象外です ・お引き取り後の取り消し／返却はできません。あらかじめご了承ください

過去に行った取り組み：

https://note.com/classico/n/need292d7c87d

クラシコのサステナビリティプロジェクトの全体像：

https://classico.co.jp/sustainability/

クラシコ株式会社について

「かっこいい白衣がない」というある医師の一言をきっかけに、メディカルアパレルブランドのクラシコは2008年に誕生し、「医療現場に、感性を。」というミッションのもと、デザイナーの感性と高い機能性を両立した医療用白衣やスクラブを展開しています 。日本国内の医師の認知率は47%(*1)、「仕事のモチベーションになる」「患者さんとのコミュニケーションのきっかけになる」など、最前線で働く医療従事者からも、クラシコの感性的なはたらきを評価いただいています 。さらに、日本を含むグローバルにおけるクラシコの会員数は、年平均で41.7%の成長を遂げており、選んでくださるお客様の輪は年々広がっています 。(*2)クラシコは医療従事者に対して、アパレルを通じた「心の温度をあげる」アプローチで、医療の持続可能性に貢献しています 。

*1 株式会社メンタルヘルステクノロジーズと共同実施：419名の医師向けアンケート調査結果より。

*2 日本国内会員数＋グローバルサイト及び台湾サイトにおける会員数。(中国は除く) 。また、グローバル会員数成長率は、2024年10月末までの５年間を対象に算定。

会社名：クラシコ株式会社代表取締役CEO：大和 新(おおわ あらた)本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス 2FコーポレートサイトURL：https://classico.co.jp/

日本国内オンラインストアURL：https://www.clasic.jp/

オフィシャルInstagramアカウント：https://www.instagram.com/classicolabcoat/