全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」を毎週木曜よる9時～放送しています。3月12日は、「最後の付き人・石井愃一が巡る 渥美清の素顔 思い出再生旅」をお届けいたします。

1．「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」とは

みなさんにとって昭和はどんな時代でしたか？「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」は、＜昭和の思い出のアイテム＞や＜昭和の思い出の場所＞、＜昭和の思い出の人＞を振り返り、古き良き昭和という時代を記憶と共に再生させる「昭和」×「令和」融合のノスタルジックリアル番組です。■放送時間：毎週木曜よる9時00分～9時55分■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/variety/funakoshi-showa/

出演者

船越英一郎

1960年生まれ。湯河原町出身。1982年に俳優デビュー。「箱根湯河原温泉交番シリーズ」「外科医鳩村周五郎」など民放全局の2時間ドラマに出演し【2時間ドラマの帝王】の肩書きを持つ。また、NHK「赤ひげ」TX「刑事吉永誠一」などの連続ドラマでも主演を務めるほか、情報番組の司会、バラエティなどで活躍。近年も新作の２時間ドラマにも多く出演。「弁護士六角心平京都殺人事件簿」は4月4日(土)に第二弾がオンエアされる。『2時間サスペンスTHE MOVIE』part２でも主演を務める。映画、漫画、特撮、歌謡曲など、大の昭和サブカルチャー好きとしても知られている。

阪田マリン

2000年12月22日生まれ。25歳。昭和カルチャーが大好きで“ネオ昭和”と自ら命名し、ファッションやカルチャーを発信するZ世代のアーティスト兼インフルエンサー。数々のメディアや企業からの出演オファーが殺到中！SNSでの総フォロワー数は約34万人。ネオ昭和歌謡を発信するアーティストとしても活動を活発化し、2月25日に1stデジタルシングル「エンドロール」、3月25日に2ndデジタルシングル「なみだ色のハイウェイ」を、そして4月29日昭和の日にファーストアルバム「なみだ色のハイウェイ」をリリース。今夏、白浜マリンガールズとしての活動にも注目！

2．番組内容

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=wxkuynj1hTw

第53回：最後の付き人・石井愃一が巡る 渥美清の素顔 思い出再生旅

3月12日（木）よる9時～ ゲスト：石井愃一

今回は、 2024年7月に放送した「男はつらいよ」の「寅さん」こと、昭和の名優・渥美清さんを再び再生！徹底した俳優魂のもと、プライベートが多く語られることのなかったその「素顔」に、最後の付き人であり俳優の石井愃一さんと共に迫ります！まずはかつて事務所「渥美プロ」があった京橋を訪れ、そしてよく共に食事をしたという代官山のレストラン「小川軒」で当時と同じメニューを堪能。渥美さんが好んだ「スタミナライス」を食べながら、渥美さんのお母様の話など様々な思い出が蘇ります。さらに後半では渥美清さん最初の付き人であり、俳優の鈴木ヤスシさん、渥美さんの大ファン・評論家の西条昇さんと合流する石井さん。そのアドリブ能力で名だたるスターに認められた逸話などで「渥美さんを偲ぶ会」は大いに盛り上がります。今もなお人々に愛される、渥美清こと本名「田所康雄」さんの素顔は、日々積み上げた努力が隠れていました。お楽しみに！

3．今後の放送予定

3月19日 第54回：山田パンダが巡るフォークソングブーム

BS12 トゥエルビについて

三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

