ラオス産コーヒーの販売・カフェ事業を行うLAOSIA（所在地：東京都文京区千石、代表：岩城 拓未）は、ラオス南部ボラベン高原のコーヒー農家と直接つながるダイレクトトレードコーヒーカフェ「LAOSIA COFFEE SENGOKU」の開業資金を募るクラウドファンディングを開始します。LAOSIA COFFEE SENGOKUは、2026年3月26日（木）開店予定です。「CAMPFIRE」クラウドファンディングサイトhttps://camp-fire.jp/projects/893849/view■開発背景コーヒーは世界中で飲まれている身近な飲み物ですが、その生産の背景や生産者の暮らしが知られる機会は多くありません。私たちは学生時代からラオス南部ボラベン高原のコーヒー農家のもとへ訪れ、現地の生産者と直接関係を築く中で、「美味しいコーヒーを適正価格で継続的に届けることが、農家の持続的な自立につながる」という考えに至りました。LAOSIA COFFEE SENGOKUでは、単なるコーヒー提供にとどまらず、コーヒーの背景にあるストーリーを伝えることで、「飲むことが社会につながる」新しいコーヒー体験を提案します。■特徴① ラオス農家とのダイレクトトレードラオス南部ボラベン高原の農家と直接関係を築き、適正価格で継続的にコーヒー豆を仕入れています。生産背景を知ることができるコーヒーとして提供します。② 希少なラオス産コーヒー日本ではまだ流通量が少ないラオス産コーヒー。フルーティーで柔らかな甘みを持つ特徴的な風味を楽しめます。③ コーヒーの背景を伝えるカフェ店内ではコーヒーの生産地や農家の取り組みを紹介。コーヒーを「ただ飲む」だけでなく、背景を知ることで価値を感じられる空間を目指します。④ 地域に開かれたカフェ東京都文京区千石エリアにて、地域の方々が気軽に立ち寄れるカフェとして営業予定。子ども向けワークショップや交流の場としても活用します。⑤単なる商品販売を超えた支援サイクルカフェ収益で、ラオスのコーヒー農家に対してソーラーパネルを提供するなど産地の電力インフラ支援に充てる計画があり、次世代のその先までを見据えた支援の形を作ります。■リターンについて3,000円：【数量限定】ドリップパック(3個入り)セット／お礼のメール（店舗メンバーとコーヒー豆農家さんからのメッセージPDF版）5,000円：【数量限定】200g豆or粉／お礼のメール（店舗メンバーとコーヒー豆農家さんからのメッセージPDF版）8,000円：【数量限定】定番・ティーメニュー ドリンクチケット 3回分／100g豆or粉／お礼のメール（店舗メンバーとコーヒー豆農家さんからのメッセージPDF版）100,000円：【数量限定】繰り返し使えるオリジナルボトル／200g豆or粉5個／お礼の直筆（店舗メンバーとコーヒー豆農家さんからのメッセージ）／オンラインツアー(現役ツアーガイドと現地ガイド同行)■プロジェクト概要プロジェクト名： ラオスのフェアトレードコーヒーを"見える支援"として東京・巣鴨にカフェをオープン期間 ： 2026年2月19日(木)0:00～3月31日(火)23:59URL ： https://camp-fire.jp/projects/893849/view■会社概要商号 ： LAOSIA代表者 ： 代表 岩城 拓未所在地 ： 〒112-0012 東京都文京区千石4丁目25番2号 桜-1設立 ： 2026年3月事業内容 ： ラオス産コーヒーの販売・カフェ事業資本金 ： 4,000,000円URL ： https://www.laosiacoffee.com/【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】LAOSIA COFFEE SENGOKUTEL：03-6824-6128メールアドレス：info@laosiacoffee.com