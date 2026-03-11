¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
µþ²¦£Ó£Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤ÈSally¡¢¥ß¥«¥ó²¼ËÌ£´¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼Â¸³ÃæÅ¸-Î©Æþ²ò¶Ø-¡×¤Ë¤Æ²¼ËÌÂô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Þ¡¼¥À¡¼¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤ò¼Â¸³ÈÎÇä¡ª¡ª
¢ã¡Ö¼Â¸³ÃæÅ¸-Î©Æþ²ò¶Ø-¡×¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¢ä
µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯£··î¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶ÈÉôµ¯ÅÀ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖJISOU¡Ê¥¸¥½¥¦¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Òµþ²¦£Ó£Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ºæ¡¡·ò»Ê¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦£Ó£Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡×¡Ë¤¬Äó¼¨¤·¤¿²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Sally¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò£Ã£Å£Ï¡§Ê¿ÀÐ ±ÑÂÀÏº¡¢°Ê²¼¡ÖSally¡×¡Ë¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤È¤·¤ÆºÎÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è±¿±Ä¤¹¤ëSally¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢²¼ËÌÂô¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·ºî¥Þ¡¼¥À¡¼¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÀ©ºî¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Ï¡Ö»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥Þ¡¼¥À¡¼¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¡¢¥ß¥«¥ó²¼ËÌÆâ¤Î¡ÖTSUTAYA BOOKSTORE ²¼ËÌÂô¡×¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â¸³Åª¤ËÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âµþ²¦ÅÅÅ´¤Ï¡¢¡ÖJISOU¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶ÈÉôÌç¤ª¤è¤Óµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³°Éô´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡µþ²¦ÅÅÅ´¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯£··î¤«¤éÅö¼Ò¤Î»ö¶ÈÉôÌç¤äµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦ÁÏ¤Î¿ä¿Ê¤È»ö¶È²ÝÂê²ò·è¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡ÖJISOU¡×¤ò¿ä¿Ê¡£
¢ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è±¿±Ä¤¹¤ëSally¤òºÎÂò¤·¡¢¥ß¥«¥ó²¼ËÌ¤Ç£³·î£²£°Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¤«¤é£³·î£³£°Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´Ö¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¼Â¸³ÃæÅ¸-Î©Æþ²ò¶Ø-¡×¤Ç¡¢¡Ö»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥Þ¡¼¥À¡¼¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ò¼Â¸³ÈÎÇä¡£
£ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Å´Æ»¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤â¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ÜÀß¤Î²ÁÃÍºÇÂç²½¤ª¤è¤Ó¡¢µþ²¦±èÀþ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
£±¡¥¡ÖJISOU¡×ºÎÂò°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡ËÊç½¸ÆâÍÆ
¡ ¥Æ¡¼¥Þ
¡¦Å´Æ»¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤È²Ä»ë²½
¢ ²ò·è¤·¤¿¤¤²ÝÂê¤äÌÜÅª
¡¦±èÀþ³°¤«¤éÅö¼Ò±èÀþ¤ËÍè±ý¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¡¢±èÀþÆâ¤Ç¤Î±ýÍè¡Ê°ÜÆ°¡Ë¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡£
£ Êç½¸¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÍ×Ë¾
¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤Î¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÄêÎÌ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¡£
¡Ê£²¡ËºÎÂò´ë¶È
³ô¼°²ñ¼ÒSally
¡Ê£³¡ËºÎÂòÍýÍ³
½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥À¡¼¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×ÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Â¸³¤äÄ©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾¦¶È»ÜÀß¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ä¤½¤ÎÄêÎÌ²½¤ò¸¡¾Ú¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤¿¤á¡£
£²¡¥Sally¤È¼Â»Ü¤¹¤ë²¼ËÌÂô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Þ¡¼¥À¡¼¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤Î¼Â¸³ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³µÍ×
µþ²¦£Ó£Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹â²Í²¼Ê£¹ç»ÜÀß¡Ö¥ß¥«¥ó²¼ËÌ¡×¤Î£´¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÃÊÌ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡¢²¼ËÌÂô¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤è¤ë¥Þ¡¼¥À¡¼¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÀ©ºî¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¡Ö»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥Þ¡¼¥À¡¼¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¾ì½ê¤òÌä¤ï¤ºÊ£¿ô¿Í¤ÇÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¡¼¥À¡¼¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¼Â»Ü´ü´Ö
£³·î£²£°Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡Á£³·î£³£°Æü¡Ê·î¡Ë
¡Ê£³¡ËÈÎÇä¾ì½ê
¥ß¥«¥ó²¼ËÌ£Á³¹¶è¡ÖTSUTAYA BOOKSTORE²¼ËÌÂô¡×
¢¨ÈÎÇäÉô¿ô¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£´¡ËÂÎ¸³²ÄÇ½¿Í¿ô
£±ºý¤Ë¤Ä¤£²Ì¾
¢¨£±ºý¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤Îºý»Ò¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£µ¡ËºîÉÊ¾ðÊó
²¼ËÌÂô¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ç¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿Êª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²¼ËÌÂô¤Î³¹¤Î¶õµ¤´¶¤ËË×Æþ¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³¹¤ÈÊª¸ì¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´JISOU»öÌ³¶É¡¡contact-koi@keio.co.jp
µþ²¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼¡¡£Ô£Å£Ì¡§£°£³¡Ý£³£³£²£µ¡Ý£¶£¶£´£´¡Ê£¹¡§£°£°¡Á£±£¸¡§£°£°¡Ë
¡Ú»²¹Í£±¡Û¡Ö¼Â¸³ÃæÅ¸-Î©Æþ²ò¶Ø-¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¼Â¸³ÃæÅ¸-Î©Æþ²ò¶Ø-¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òµþ²¦£Ó£Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëµþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ²¼ËÌÂô±Ø¤Î¹â²Í²¼»ÜÀß¡Ö¥ß¥«¥ó²¼ËÌ¡×¤Î³«¶È£´¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢£³·î£²£°Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡Á£³·î£³£°Æü¡Ê·î¡Ë¤Î£±£±Æü´Ö¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Â¸³¤äÄ©Àï¤¬»ÜÀßÆâ¤ÇÆ±»þ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢»ÜÀß¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤ò¤Ï¤¸¤á²¼ËÌÂô¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤Î¤Û¤«¡¢ÃÏ°è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢²¼ËÌÂô¤È¤¤¤¦³¹¤Ç¼Â¸³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¿¤Á¤¬¼çºÅ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥ß¥«¥ó²¼ËÌ¤ÎÄÌÏ©¤äÅ¹ÊÞ¡¢ÊÉÌÌ¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¼Â¸³¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥ß¥«¥ó²¼ËÌ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Êhttps://mikanshimokita.jp/katsudo/detail/?cd=000083¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»²¹Í£²¡Û¥ß¥«¥ó²¼ËÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë»ÜÀßÌ¾¾Î
¥ß¥«¥ó²¼ËÌ
¡Ê£²¡Ë³« ¶È Æü
£²£°£²£²Ç¯£³·î£³£°Æü
¡Ê£³¡Ë½êºßÃÏ
ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èËÌÂô£²¡Ý£±£±¡Ý£±£µ ¤Û¤«
¡Ê£´¡Ë¥³¥ó¥»¥×¥È
¥ß¥«¥ó²¼ËÌ¤Ï¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡£Í·¤Ö¤ÈÆ¯¤¯¤ÎÌ¤´°ÃÏÂÓ¤Ø¡£¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î²¼¡¢²¼ËÌÂô¤Î¼«Í³¤Ç»¨Â¿¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÄ¶¤¨¤Æº®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢Í½ÁÛ¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤²¿¤«¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢£²£°£²£²Ç¯£³·î¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÜÀßÌ¾¾Î¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ß¥«¥ó²¼ËÌ¡×¤Ë¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤¬¸òº¹¤·¡¢Àä¤¨¤º¼«Í³¤ËÊÔ½¸¤µ¤ì¡¢ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡È¾ï¤ËÌ¤´°¤Ç¤¢¤ë¡É¤³¤È¤Ë²¼ËÌÂô¤ÎÉáÊ×Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«½Ð¤·¡¢Ì¤´°¤æ¤¨¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¼Â¸³¤äÄ©Àï¤òÂ¥¤¹ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£µ¡Ë¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
https://mikanshimokita.jp/
¡Ú»²¹Í£³¡Û³ô¼°²ñ¼Òµþ²¦£Ó£Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë²ñ¼ÒÌ¾
³ô¼°²ñ¼Òµþ²¦£Ó£Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó
¡Ê£²¡ËÂåÉ½¼Ô
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®ºæ¡¡·ò»Ê
¡Ê£³¡Ë½êºßÃÏ
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÈ¨¥öÃ«°ìÃúÌÜ£²ÈÖ£²¹æ¡¡µþ²¦È¨¥öÃ«¥Ó¥ë£¹³¬
¡Ê£´¡Ë£Õ£Ò£Ì
https://www.keiosc.co.jp/
¡Ê£µ¡ËÀßÎ©
£²£°£²£´Ç¯£´·î£±Æü¡Êµþ²¦ÅÅÅ´£±£°£°¡ó½Ð»ñ¡Ë
¡Ê£¶¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ
¾¦¶È»ÜÀß±¿±Ä»ö¶È¡¢Ãó¼Ö¾ì±¿±Ä»ö¶È¡¢¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼»ö¶È¡¡¤Û¤«
¡Ú»²¹Í£´¡Û³ô¼°²ñ¼ÒSally ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë²ñ¼ÒÌ¾
³ô¼°²ñ¼Ò Sally
¡Ê£²¡ËÂåÉ½¼Ô
Ê¿ÀÐ ±ÑÂÀÏº
¡Ê£³¡Ë½êºßÃÏ
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«£²ÃúÌÜ£³¡Ý£¸ ÁÒÅç½ÂÃ«¥Ó¥ë£¶£Æ
¡Ê£´¡Ë£Õ£Ò£Ì
https://sally-inc.jp/
¡Ê£µ¡ËÀßÎ©
£²£°£±£¸Ç¯£¸·î
¡Ê£¶¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ
¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è
¡Ú»²¹Í£µ¡Ûµþ²¦ÅÅÅ´¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþ²¦ÅÅÅ´¤Ç¤Ï£²£°£²£²Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³°Éô¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À®Ä¹ÎÎ°è¤ÎÃµº÷¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤Î£Ö£Ã¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±Æü¤Ë¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÊCVC¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Öµþ²¦¤ì¡¼¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.keio.co.jp/railroad/keio-open-innovation/
¢¨£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²ÆüÉÕÈ¯É½¡Ö½Ð»ñ¤Ë¤è¤ë¶¦ÁÏ¤Î²ÃÂ®²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢£¸£°²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î CVC ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Øµþ²¦¤ì¡¼¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù¤òÀßÎ©¡×¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹»²¾È
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2025/pdf/nr20260202_keiorailfund.pdf
¡Ú»²¹Í£¶¡Û»ö¶ÈÉôµ¯ÅÀ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖJISOU¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£²£°£²£´Ç¯£··î¤«¤é¡¢¾ï»þ¶¦ÁÏ¤ÎÄó°Æ¤òÊç½¸¤¹¤ë¡ÖJISOU¡Ê¥¸¥½¥¦¡Ë¡×¤ò³«»Ï¤·¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Î»ö¶ÈÉôÌç¤ª¤è¤Óµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄó°Æ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖJISOU¡×¤Ç¤Ï¡¢±þÊç´ë¶È¤«¤é¤ÎÄó°ÆÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¶ÈÉôÌç¤ä¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë½ñÎà¿³ºº¤ª¤è¤ÓÌÌÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¾ÀÜ¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ºßÊç½¸Ãæ¤Î£²£¹·ï¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î£Õ£Ò£Ì¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Õ£Ò£Ì¡§https://www.keio.co.jp/assets/pdf/keio-open-innovation/koi-this-year/ker_jisou_boshu_theme.pdf
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´¹ÊóÉô¡¡042-337-3106