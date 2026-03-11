こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
新特設サイト「最新ドラマ視聴データ速報【ビデオリサーチ調べ】」を開設しました― 最新のドラマ視聴率・視聴人数を定期的に更新―
株式会社ビデオリサーチは、テレビ視聴の実態をよりわかりやすく多面的にお伝えすることを目的に、ドラマの視聴データを日次で紹介する特設サイト「最新ドラマ視聴データ速報」を開設しました。本サイトでは、関東地区において19時〜24時に放送されたレギュラードラマを対象に、放送時のリアルタイム視聴データを中心とした最新の視聴データを日々更新します。
関東地区の「視聴率」（個人視聴率・世帯視聴率）に加え、全国の「平均視聴人数」「到達人数」もあわせて掲載しています。これにより、どれくらいの割合の人に視聴されたのかという視点に加え、全国的にどれくらいの規模で視聴されたのかという視点から、ドラマ視聴の実態を立体的にご覧いただけます。
今後も、テレビ視聴の実態やテレビコンテンツの楽しまれ方を、多様な視聴環境や背景を踏まえながら、より正確にお伝えする活動を行ってまいります。
＜サイト概要＞
サイト名：最新ドラマ視聴データ速報【ビデオリサーチ調べ】
公開日：2026年3月10日（火）
URL：https://www.videor.co.jp/tvrating/daily/drama/
対象番組：関東地区において19時〜24時の時間内にレギュラー放送された16分以上のドラマ（再放送は除く）
＊ビデオリサーチが定める3か月区分（クール）に基づき、当該期間に放送された番組を掲載
掲載データ：
・平均視聴人数（全国32地区）
・到達人数（全国32地区）
・個人全体視聴率（関東地区）
・世帯視聴率（関東地区）
更新頻度：毎営業日
※本サイトのデータは日報（速報値）を含み、後日更新される場合があります。
【報道利用に関して】
ドラマ視聴動向を把握するための基礎データとして、報道／記事制作の企画、トレンド分析等に幅広くご活用いただけましたら幸いです。
なお、掲載しているデータや情報を、テレビ、ラジオでの放送や、ネットメディア、新聞、雑誌・書籍等に利用したい場合は、利用目的／使用範囲を添えて、こちらのフォーム（ https://videor.web-tools.biz/service/ ）よりお問い合わせください。当社の視聴率広報ガイドラインに沿って確認の上、後日改めてご連絡いたします。
株式会社ビデオリサーチ（ https://www.videor.co.jp/ ）
株式会社ビデオリサーチは、テレビを含む動画ビジネスを支えるデータ＆システム会社です。1962年にテレビ視聴率データを提供する調査機関として設立され、日本国内におけるテレビ視聴率調査や各種メディアデータ、マーケティングデータを提供しています。公正なデータと信頼性の高い指標を基盤に、企業のマーケティング課題解決をトータルサポートし、知恵と情熱でデータ＆システムを駆使するソリューションカンパニーとして、企業の意思決定を支援しています。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ビデオリサーチコミュニケーションズ
ビデオリサーチグループ広報セクション
Tel：03-5860-1723 E-mail：info@videor.co.jp
