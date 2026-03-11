サイクリングパンフレット「SETOUCHI CYCLING BOOK 2026」を発行しました！

本州四国連絡高速道路株式会社「SETOUCHI CYCLING BOOK 2026」 イメージ「SETOUCHI CYCLING BOOK 2026」 イメージ

Setouchi Velo協議会では、瀬戸内地域及びその周辺地域（以下、「瀬戸内地域等」）の『サイクリングルートのネットワーク化』の取組として、英語併記のサイクリングパンフレット（SETOUCHI CYCLING BOOK 2026）を発行しました。

本パンフレットは2024年3月に初版を発行して以来、毎年発行し、多くの方にご好評いただいています。

今回の最新版では、2025年11月に当協議会へ新たに加盟した「島根県」を加え、主に中国・四国地方10県の代表的なサイクリングルート（計148ルート）の情報を更新しました。また、各地で開催されるサイクリング大会等のイベント情報も充実させ、これまでのパンフレットより一層内容をパワーアップした構成となっています。

サイクリングのプランニングや、サイクリング中に是非ご活用ください！

○本パンフレットの特徴

・瀬戸内地域をはじめとする、10県の代表的なサイクリングルートをマップ上で紹介！

・10県で開催するサイクリングイベント情報を掲載！

・マップ上に記載した二次元コード経由で、各種GPSアプリでの閲覧が可能なほか、

多言語での閲覧にも対応！

○配布場所 （無料配布）

・本州四国連絡高速道路（株）が管理するサービスエリア、パーキングエリア（一部）

（淡路SA、与島PA、来島海峡SA 等）

・当協議会に加盟する団体が管理する施設（一部）

・瀬戸内地域とその周辺地域に所在する「Setouchi Veloスポット」（一部）、

サイクリング関係施設 等

・Setouchi Velo協議会が出展するイベント（サイクルモードライド大阪2026） 等

○Setouchi(セトウチ) Velo(ベロ)協議会とは

瀬戸内地域等を、環境に配慮し安全で快適な、世界にも認められる「サイクリングの推進エリア」に育てることにより、瀬戸内地域等のブランド価値の向上を図り、持続的な地域振興を実現することを目的として、2022年10月29日に地方自治体、国、経済連合会等で構成する「Setouchi Velo 協議会」を設立し、現在では89団体が所属する組織となっています。

Setouchi Velo 公式 :https://setouchivelo.jp/〇構成団体

（順不同）兵庫県、岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、徳島県、香川県、 愛媛県、高知県、近畿地方整備局、中国地方整備局、四国地方整備局、近畿運輸局、神戸運輸監理部、中国運輸局、四国運輸局、中国経済産業局、四国経済産業局、一般社団法人中国経済連合会、四国経済連合会、一般社団法人せとうち観光推進機構、一般社団法人四国ツーリズム創造機構、本州四国連絡高速道路株式会社

○参加団体

（順不同）南あわじ市、淡路市、神戸市、明石市、川西市、上郡町、洲本市、備前市、玉野市、真庭市、美作市、新見市、津山市、総社市、高梁市、和気町、呉市、尾道市、福山市、竹原市、江田島市、東広島市、三原市、安芸太田町、柳井市、周防大島町、大山町、南部町、米子市、境港市、鳥取市、益田市、鳴門市、小松島市、吉野川市、三豊市、土庄町、多度津町、坂出市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、小豆島町、高松市、綾川町、今治市、上島町、松山市、宇和島市、八幡浜市、伊予市、大洲市、西予市、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町、松前町、香南市、いの町、宿毛市、一般財団法人本州四国連絡高速道路協会、公益社団法人福山観光コンベンション協会、鳥取県商工会連合会