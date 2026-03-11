将来宇宙輸送システム株式会社、約32億円の資金調達を実施

将来宇宙輸送システム株式会社

将来宇宙輸送システム株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：畑田康二郎、以下ISC）は、「毎日、人や貨物が届けられる世界。そんな当たり前を宇宙でも。」をビジョンに掲げ、宇宙往還を可能とする輸送システムの実現を目指すスタートアップ企業です。

このたび当社はインキュベイトファンド、B Dash Venturesをはじめとした方々を引受先とする第三者割当増資により、約32億円の資金調達をいたしましたので、お知らせいたします。

資金調達の背景と目的

当社は「毎日、人や貨物が届けられる世界。そんな当たり前を、宇宙でも。」というビジョンを掲げ、完全再使用型の単段式宇宙往還機（SSTO）「ASCA 3」を用いた高頻度宇宙輸送を2040年代に行うことを最終目標とし、現在は再使用型の人工衛星打上げ用ロケット「ASCA 1」の開発や、有人宇宙輸送システム「ASCA 2」の概念検討に取り組んでいます。

これまで、文部科学省中小企業イノベーション創出推進事業（SBIR フェーズ３）宇宙分野（事業テーマ：民間ロケットの開発・実証）に採択されているほか、宇宙戦略基金事業（第二期）における技術開発テーマ「有人宇宙輸送システムにおける安全確保の基盤技術」に採択されています。

SBIRフェーズ３事業のステージゲート審査を通過し、最大50億円の補助金に採択（2024年9月19日）

https://innovative-space-carrier.co.jp/news/20240919

宇宙戦略基金事業「有人宇宙輸送システムにおける安全確保の基盤技術」に採択（2026年2月26日）

https://innovative-space-carrier.co.jp/news/20260226

こうした開発を継続していくための経営基盤を確保するため、このタイミングで資金調達を実行することとしました。

今回の資金調達額の約７割は新規に参加した事業会社・投資家から調達を行いました。また、約４割は事業会社（CVC含む）による出資となっており、将来的な事業連携を見据えた関係性も重視しております。「民間主導の宇宙開発」を実現していくために必要不可欠となるパートナーを開拓することができました。事業会社との連携内容についてはそれぞれ準備の上で、改めてお知らせいたします。

引受先一覧

インキュベイトファンド株式会社

B Dash Ventures株式会社

愛知産業株式会社

あおぞら企業投資株式会社

アニマルスピリッツ合同会社

フォースタートアップスキャピタル合同会社

株式会社北洋銀行

ミッドタウン・フロンティア・ファンド有限責任事業組合

Angel Bridge株式会社

株式会社JALエンジニアリング

NES株式会社

XTech Ventures株式会社

など

引受先からのコメント

■インキュベイトファンド株式会社 代表パートナー 赤浦 徹 氏

当社が目指す宇宙輸送の低コスト化は、二地点間高速輸送や宇宙旅行など新たな市場の拡大に伴い、今後ますます重要性が高まる領域であり、日本の各種サービスの高度化を支える重要な宇宙インフラになると考えています。

私自身も創業前から立ち上げに関わって参りました。宇宙輸送システムの実現に向け、挑戦を続けています。

今回の資金調達を通じて、多くの事業会社や投資家の皆様との連携がさらに強化され、当社の取り組みが一層加速することを期待しています。引き続き当社の挑戦を全力で支援してまいります。

■B Dash Ventures株式会社 代表取締役社長 渡辺 洋行 氏

宇宙市場が急成長する中、将来宇宙輸送システム社が開発を手掛けるロケット技術は、従来よりも低コスト・高頻度な輸送を実現し、人工衛星や月面開発等の宇宙産業の成長を支える基盤になると期待しています。加えて、畑田CEOの知見や、多くの専門人材とパートナー企業を集め巻き込むことができる求心力も、今後の同社の成長における大きな強みと考えます。同社が今後更なる成長を遂げて、日本の宇宙産業の発展に貢献できるよう伴走してまいります。

当社メッセージ

■将来宇宙輸送システム株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 畑田 康二郎

当社を2022年5月2日に創業してからまだ3年10ヶ月という短い期間にも関わらず、100名を超える従業員が集まり、累計資金調達額約44億円、補助金採択等の政府支援額約94億円（※契約前・確定前を含む）を実現することができました。これは一重に宇宙産業への成長期待や、その実現には宇宙輸送の課題解決が喫緊の課題であることの表れであると考えます。当社に結集した人材やパートナー企業と共に、資金を効率的に活用して速やかに再使用型ロケットを開発して、人や物が当たり前のように届けられる世界を宇宙でも実現してまいります。

■ 当社では宇宙旅行の「先行申込アンケート」を受け付けています

こちらのリンクより、お申し込みください。

https://forms.gle/TDc8HpdcR2zCU41t9

■ 事業連携などのご相談はコチラ

https://innovative-space-carrier.co.jp/contact/