坂本龍一の映画『Trio Tour 2012』より、本日（3月11日）被災地への支援曲「Kizuna World」ほか2曲の映像公開

3月27日（金）より劇場公開される、坂本龍一渾身のトリオ公演を収めた映画『Ryuichi Sakamoto | Trio Tour 2012』から、「Kizuna World」「1919」「戦場のメリークリスマス」の切り抜き映像が、本日（3月11日）に公開された。



映画『Trio Tour 2012』は、坂本龍一のピアノ、ジャケス・モレレンバウムのチェロ、ジュディ・カンのヴァイオリンというシンプルでありながらも、最良の音楽表現を可能にする“トリオ編成”で行われたツアー「Trio Tour 2012」より、東京・赤坂ACTシアター(12月19日）での公演模様を完全収録している。





今回公開された「Kizuna World」は、坂本龍一が東日本大震災後に立ち上げた被災地支援プロジェクト「kizunaworld.org」から生まれた東北へのチャリティ曲で、本作の1曲目を飾る重要な楽曲だ。東日本大震災から15年目となる3月11日に合わせ、この映像を公開。震災の記憶とともにあるこの時期の日本に寄り添う思いを込めている。

さらに「1919」と「Merry Christmas Mr. Lawrence」もあわせて公開された。「1919」はトリオ編成によるアルバム『1996』にも収録された楽曲で、三者の緊張が極限まで張り詰める、本作の中でもひときわ強烈な一曲。「Merry Christmas Mr. Lawrence」は、誰もが知る坂本龍一の代表曲だ。

また、本作の世界観が感じ取れるデザインで好評のポスターが、当作品を上映する１０９シネマズ（13劇場）にて数量限定で販売中。（B2サイズ）

公開前から手に入るアイテムとなっているため、ぜひ早めにチェックしてほしい。



映画『Ryuichi Sakamoto | Trio Tour 2012』は、3月27日（金）より１０９シネマズプレミアム新宿、Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下を始め順次公開される。さらに、中学生以下を対象とした特別料金「Kizuna Price｜キズナプライス」（900円）も実施。詳細は公式HP参照。

YouTube

＜Kizuna World/切り抜き映像＞

https://youtu.be/MFy1oFFsVRM

＜1919/切り抜き映像＞

https://youtu.be/P9L904hr3Ug

＜Merry Christmas Mr. Lawrence /切り抜き映像＞

https://youtu.be/gmWff3Q5FJM

＜Ryuichi Sakamoto | Trio Tour 2012/劇場予告＞

https://youtu.be/VN9CXLJPklE

作品情報

タイトル ：Ryuichi Sakamoto | Trio Tour 2012

公開日 ：2026年3月27日（金）

上映時間 ：105分

音声 ：5.1ch

製作・配給 ：WOWOW

制作協力 ：WOWOWエンタテインメント

収録 ：2012年12月19日 東京・赤坂ACTシアター

出演 ：Piano 坂本龍一／ Ryuichi Sakamoto

Cello ジャケス・モレレンバウム／ Jaques Morelenbaum

Violin ジュディ・カン／ Judy Kang

セットリスト

01. Kizuna World

02. 1900

03. Happy End

04. Bibo no Aozora - Instrumental

05. A Flower is not a Flower

06. Tango

07. Castalia (Piano)

08. Shizen no Koe

09. Still Life in A

10. Nostalgia (Piano + Violin)

11. Merry Christmas Mr. Lawrence

12. The Last Emperor

13. 1919

14. Yae no Sakura

15. Theme for Yae

16. Rain

17. Parolibre

＜Ryuichi Sakamoto | Trio Tour 2012/公式ＨＰ＞

https://www.wowow.co.jp/film/ryuichi-sakamoto-trio/

B2ポスター物販

商品 ：映画『Ryuichi Sakamoto | Trio Tour 2012』B2サイズポスター

販売価格 ：1200円（税抜）／1320円（税込）

販売場所 ：１０９シネマズプレミアム新宿はじめ、上映予定の１０９シネマズ13館で限定発売

詳細 ：https://news.wowow.co.jp/4522.html