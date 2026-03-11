【参加無料|現地参加 先着100名】東京都「世界に羽ばたくアニメーター等の育成支援事業」第5回アニメーター・漫画家起業セミナー開催決定！

株式会社ABCアニメーション

株式会社ABCアニメーションでは、東京都の「世界に羽ばたくアニメーター等の育成支援事業」の一環として、アニメや漫画産業において、事業展開を目指すクリエーター・起業家等の皆さまを対象にした無料セミナーを開催いたします。

東京都は、アニメ・漫画におけるクリエーター等を対象に、作品制作に専念できる空間（アトリエラボ）を東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）内に整備するとともに、先端技術等の知識・ノウハウの提供やコンテンツ事業者等とのマッチング機会の提供により、アニメや漫画業界における事業展開等をサポートする「現代版トキワ荘起業家育成プログラム」を実施しています。

世界市場で広がるマンガ・ライトノベルビジネス。コンテンツを取り巻く、デジタル化とグローバル化の波の中で次世代クリエーター、次のヒット作品はどこから生まれるのか！？

本セミナーでは、マンガ・ライトノベル分野において、国内外でのクリエーター発掘、IP創出・ビジネス展開を進める出版社関係者、グローバル向け原作投稿サイト運営会社が登壇し、「変化するマンガ市場のリアル」そして「次世代マンガの成功法則」を本音で対談します。

“未来をつくるのは、今ここにいるあなたです。”

創作だけでなく、ビジネスモデル創りや事業化も自分の手で切り開いていきたいと考えるクリエーターの皆さま、コンテンツビジネスを開発・推進する業界関係者のご参加をお待ちしております。

■開催概要

●イベント名

東京都「世界に羽ばたくアニメーター等の育成支援事業」第5回セミナー

「マンガ・ライトノベルビジネス最前線～グローバル規模で変化するマンガ市場のリアル、そして、次のヒットはどこから生まれるのか!?」

●日時 2026年3月30日（月）17:30～19:10（17:00開場）

●会場 東京コンテンツインキュベーションセンター

〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン14階

（東京メトロ「中野坂上駅」直結）

●定員 先着100名（コンテンツ業界関係者、主にクリエーター対象）

●開催形式 リアル（集合型）※ネットワーキング（名刺交換会）あり

●参加費 無料（事前申込制）

●申込締切 2026年3月30日（月）12:00

●主催 東京都（事務局：株式会社ABCアニメーション）

■プログラム（予定）

1. 東京都「世界に羽ばたくアニメーター等育成支援事業/現代版トキワ荘起業家育成プログラム」概要説明（10分）

2. トークセッション（70分）

【トークテーマ】

・マンガ・ライトノベル市場の現在地

～今、出版・アプリ・グローバルで何が起きているのか？

・ マンガエンタメの最新トレンドとヒットの背景から学ぶ

～「FLOS COMIC（フロースコミック）」誕生と成功の軌跡

・ 世界市場で広がるマンガビジネス

～海外クリエーターがマンガ・ライトノベルの常識を覆すのか!?

才能発掘を目指す出版社と原作投稿サイト「Honeyfeed」の挑戦

～65万人を超える作家が登録する創作プラットフォーム「Nola（ノラ）」

作家が安心して執筆を続けられる環境整備と出口支援の最新事例を紹介！

・“面白い”だけでは届かない時代へ。次世代マンガの成功法則を読み解く。

～出版社が注目する企画・作品とは？クリエーターのキャリア戦略とは？

3. 名刺交換・交流タイム（20分）

■登壇者（トークセッション）

【出版社】

株式会社KADOKAWA 松井 健太

[コミック・ライトノベル事業グループ コミック第2局 コミック第4編集部 アライブ編集部編集長]

【グローバル系原作投稿サイト(Honeyfeed)運営】

キューダップ株式会社 赤星 良介 [代表取締役]

【創作プラットフォーム（Nola）運営】

株式会社indent 小室 稔樹 [最高マーケティング責任者(CMO)]

【ファシリテーター】

株式会社ABCアニメーション 森 好文 [代表取締役社長]

4. 名刺交換・交流タイム（15分）

※登壇内容・時間配分は変更となる場合があります。最新情報はTCIC公式サイト内にて随時更新いたします。

＜登壇者プロフィール＞

株式会社KADOKAWA 松井 健太

[コミック・ライトノベル事業グループ コミック第2局 コミック第4編集部 アライブ編集部編集長]

現KADOKAWA アライブ編集部編集長。2012年エンターブレイン入社。コミックビーム編集部を経て、2015年よりアライブ編集部に在籍。2017年に少女マンガサイト「FLOS COMIC」の立ち上げに携わり現在も統括。

現担当作品は『魔力がないからと面倒事を押しつけられた私、次の仕事は公爵夫人らしいです』、『悪役令嬢は嫌われ貴族に恋をする』、『俺に都合が良すぎる街』、『ようこそ実力至上主義の教室へ』。

過去担当作品は『ナナのリテラシー』、『つれづれダイアリー』、『聖女の魔力は万能です』、『復讐を誓った白猫は竜王の膝の上で惰眠をむさぼる』など。

キューダップ株式会社 赤星 良介 [代表取締役]

中学時代はニューヨーク、大学時代はシリアに留学。国内証券会社を経て、外資系企業にて投資銀行業務に従事。2012年、ソーシャルゲーム系企業に転じ、国内外の出資・買収案件や新規事業企画を担当。2014年、キューダップ株式会社を設立、代表取締役に就任。海外向けアニメ・マンガ・ゲーム情報メディア Honey’s Anime（ハニーズアニメ）、英語小説投稿サイト Honeyfeed（ハニーフィード）を運営し、海外オタク市場への知見を元に同領域での海外向け広告代理店／コンサルティング事業を手掛ける。

株式会社indent 小室 稔樹 [最高マーケティング責任者(CMO)]

音楽大学（作曲専攻）を卒業後、音楽業界およびゲーム業界を経て、2014年にNHN comico株式会社への入社を機にマンガ業界へ転身。同社で編集長を務めた後、2016年にLINE Digital Frontier株式会社（2018年の事業継承以前はLINE）へ入社。インディーズ企画運用部部長や営業部門統括のほか、LINEマンガ編集部など全5部門を管轄するContent Production室の室長を歴任。「より多くのクリエイターの皆さまの才能や作品を適材適所につなぎたい」という強い想いから、2024年2月より株式会社indentに入社し、CMOに就任。

株式会社ABCアニメーション 森 好文 [代表取締役社長]

1995年（株）角川書店（現（株）KADOKAWA）入社後、漫画、小説、アニメーション、ゲーム等のコンテンツを活用した国内外での企画・事業開発、ライセンス・メディアミックス展開に携わる。2004年経済産業省に出向しTIFFCOM創設、2007年～2013年角川グループ香港法人駐在、2016年一般社団法人アニメツーリズム協会設立。2020年10月朝日放送グループホールディングス入社、現在、ABCアニメーション代表取締役社長、ゼロジーアクト代表取締役会長、トイジアム代表取締役会長。

■お申込み方法

以下のPeatixの申込み専用ページにてお申込みください。

https://tokyo-anime-manga-6.peatix.com

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ABCアニメーション セミナー運営事務局

Email：info_animemanga@abc-anime.co.jp

▼こんな方におすすめ！

・アニメ・漫画・ライトノベルなどの創作に関わるクリエーター

・アニメ・漫画・ライトノベルなどの事業開発・展開に関わる業界関係者

・漫画編集者・アニメプロデューサー、これを目指されている方

・アトリエラボや支援施策の最新情報をいち早く知りたい方

株式会社ABCアニメーションについて

株式会社ABCアニメーション(エービーシーアニメーション、ABC ANIMATION, INC.)は、朝日放送グループホールディングスの100%子会社です。アニメーションコンテンツのプロデュース・製作、出資事業をはじめとして、ライセンス事業として国内・海外への番組販売と商品化・イベント事業などを手掛ける企業で、グループのアニメーション事業を担っています。