【名古屋】【3/14から2週間限定ロードショー】ドキュメンタリー映画『RETURNEES（リターニーズ） ～元こども兵 それぞれの再起～』

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

認定NPO法人テラ・ルネッサンス（理事長：吉田真衣、所在地：京都府京都市、以下テラ・ルネッサンス）が取材協力するドキュメンタリー映画『RETURNEES（リターニーズ）』が、3月14日（土）より名古屋・シネマスコーレにて公開されます。

本作は、元子ども兵の再起を描くと同時に、暴力や戦争、理不尽な環境によって傷ついたすべての人が「生き直す権利」を持つことを問いかける作品です。本作を鑑賞した石原さとみさん、一青窈さん、堀潤さん、高野秀行さんら著名人からは、 「もしこの1年でたった1作しか映画が観られないとしたらこの映画を観てほしい！と言いたくなるほど素晴らしい内容の作品」 といった感想が寄せられています。

https://returnees.ndn-news.co.jp/(https://returnees.ndn-news.co.jp/)

(C)日本電波ニュース社 2026年／日本／102分／DCP／5.1ch監督・撮影・編集：菊地啓｜プロデューサー：上田未生｜製作：日本電波ニュース社

2月に東京・渋谷で封切され、ミニシアターで2週間の上映期間中に、1242人を動員。映画を観た方々の静かな感動が口コミとなって広がっています。名古屋は第2回目の上映。

国際協力に関心がある方はもちろん、過去に傷を負った方、いま出口の見えない苦しみの中にいる方にも、この映画が届くことを願っています。

■ 公開概要

作品名：

『RETURNEES（リターニーズ）～元子ども兵 それぞれの再起～』

公開日：

2026年3月14日（土）

劇場：

シネマスコーレ（名古屋市中村区）

■ 上映後トークイベントのお知らせ

上映期間中の3月15日（日）、22日（日）には、上映後、本作の舞台となっているウガンダで元子ども兵の社会復帰支援を行っている認定NPO法人テラ・ルネッサンスのスタッフが登壇し、映画をご覧になった皆さまと、近い距離でのトークイベントを行う予定です。

2025年3月 アフリカ ウガンダにて撮影3月15日（日）テラ・ルネッサンススタッフ 今成 祥（いまなり あきら）

群馬県出身。高校時代に「子ども兵」の存在を知り、彼らの社会復帰支援を目標に定める。将来、紛争下の人々を多角的に支えるために、看護師資格を取得。ICU看護師としてクリティカルケアの最前線に従事した。その後イギリスとドイツの大学院にて紛争解決・平和構築を専攻。ウガンダで子ども支援団体CHILD VOICEにてインターンを経験。2025年テラ・ルネッサンス入職。

「看護師としてのキャリアも、研究生活も、平和構築の現場へ繋げるためのステップ」。



2025年3月 ウガンダの元子ども兵社会復帰支援施設「スマイルハウス」にて。過去に支援をした第1期生らと撮影3月22日（日）テラ・ルネッサンス理事長 吉田 真衣（よしだ まい）

立命館大学大学院修了。米国留学中に「支援のあり方」を問い直す経験を経て、テラ・ルネッサンスと出会い、インターンとして活動を始める。大学院では、ウガンダ北部における「元子ども兵の移行期正義（紛争後の社会復帰と司法）」を専門に研究。

コンゴ紛争と平和構築の専門家として、note等を通じた情報発信にも注力。

元子ども兵たちが、過酷な経験を経てなお尊厳を取り戻していく過程を長年見守り続けている。

■ この映画が持つ、歴史的な意味の可能性

テラ・ルネッサンスは現在、元子ども兵の社会復帰支援にとどまらず、武装勢力の動員解除を進め、内部から平和的に一つの紛争を終わらせるという世界で類をみない取り組みを、周辺国政府とも連携しながら進めています。 本作は、その歴史的な局面の只中を記録したドキュメンタリーでもあります。

「アフリカ流の和解」と「西洋の正義」の間にあるひずみや、草の根の活動によって、紛争の終結と和解の可能性を現実のものにしようとする過程を映した本作は、未来に向けた重要な記録となっています。

テラ・ルネッサンス小川真吾。コンゴから元子ども兵の少年を保護し施設へ連れ帰る際の様子

■ 俳優、作家、ジャーナリスト、知識人など、著名人からも高い評価

2025年10月 中央アフリカのトゥアデラ大統領と面談した小川真吾。周辺各国の協力を取り付けるため、現在も精力的に活動している

本作を一足早く鑑賞した石原さとみさん、一青窈さん、堀潤さん、高野秀行さん、廣瀬俊明さん、榎本珠良さん、原貫太さんら著名人からは、 「もしこの1年でたった1作しか映画が観られないとしたらこの映画を観てほしい！と言いたくなるほど素晴らしい内容の作品」 といった感想が寄せられています。

＜以下一部抜粋＞

命を救うだけじゃない。

小川さんは、奪われた心と未来を救い続けています。

石原さとみ さん（俳優）

涙も、怒りも、希望も、この映画はすべてを隠さず映す。

堀 潤 さん（ジャーナリスト）

何になりたいか

どう生きたいか

それを子供達が希望を持って漕ぎ出せる世界にしたい。

「人は変われる」し「許されない罪はない」と信じたい。

一青窈 さん（歌手）

■ 製作陣と支えてくださった皆さまへの感謝

本作は、日本電波ニュース社が制作したドキュメンタリー作品です。「元子ども兵の社会復帰」について深く知りたいという申し出を受け、テラ・ルネッサンスは取材に対して全面協力いたしました。

アフリカ・ウガンダの首都から遠く離れた活動地まで何度も足を運び、カメラを担ぎ続け、2年間にわたり粘り強く密着取材を重ね、声にならない思いをすくい上げ、ひとつの作品として結実させてくださった菊地啓監督と製作陣の皆さまに、心より敬意と感謝を表します。

また、試写を通じて作品を応援してくださった著名人の皆さま、そして何より、20年にわたり元少年兵・少女兵の社会復帰を支え続けてくださった支援者の皆さまに、深く感謝申し上げます。

この映画が日本全国へ広がり、長く上映され、平和の種として社会に根づいていくことを、私たちは心から願っています。

■ この件に関するお問い合わせ（取材）について

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

メール：public_relations@terra-r.jp（広報室）

電 話：075-741-8786（代表・折り返しいたします）

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

「すべての生命が安心して生活できる社会の実現」を目的に、2001年に鬼丸昌也によって設立。現在では、カンボジア、ラオスでの地雷や不発弾処理支援、地雷埋設地域の生活再建支援、ウガンダ、コンゴ、ブルンジでの元子ども兵の社会復帰支援を実施。また、日本国内では、平和教育（学校や企業向けの研修）や、岩手県大槌町で大槌刺し子を運営。2022年にはハンガリー、ウクライナにおける避難民への支援を開始。主な受賞歴：地球市民賞（独立行政法人国際交流基金）、社会貢献者表彰（公益財団法人社会貢献支援財団）、日経ソーシャルイニシアチブ国際 部門賞ファイナリスト（日本経済新聞社）、 第４回ジャパンSDGsアワード 副本部長（外務大臣）賞（外務省）、第52回毎日社会福祉顕彰（毎日新聞東京・大阪・西部社会事業団）、第１回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞「平和の部」（公益財団法人岩佐教育文化財団）、第18回西日本国際財団アジア未来大賞（公益財団法人西日本国際財団）、第10回エクセレントNPO課題解決力賞（エクセレントNPOを目指そう市民会議）、ほか多数。国連経済社会理事会特殊協議資格NGO。



名称：特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス

所在地：京都府京都市下京区五条高倉角堺町21番地jimukinoueda bldg. 403号室

URL：https://www.terra-r.jp

理事長：吉田 真衣

設立：2001年10月31日（2014年5月30日より認定NPO法人）

事業内容：『地雷』『小型武器』『子ども兵』の課題に対するアジア・アフリカでの支援活動、および国内での『平和教育』を中心とした啓発活動 など