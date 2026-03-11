3/13(金)STUTS、ツアーファイナルを独占生配信！ゲスト出演も予定さらに本日、過去特番がスペシャオンデマンドで配信スタート！

株式会社スペースシャワーネットワーク

株式会社スペースシャワーネットワークが運営する音楽動画配信サービス「スペシャオンデマンド」では、STUTSが3/13(金)東京・Zepp Hanedaで開催する「STUTS “90 Degrees” TOUR 2026」ツアーファイナルの模様を独占生配信します。

STUTSはプロデューサー／トラックメーカー／プレイヤーとして活動し、数多くのアーティスト作品のプロデュースやコラボレーション、TV・CMへの楽曲提供など幅広く活躍。2025年にはキャリア最大規模となるワンマンライブ「Odyssey」をKアリーナ横浜で成功させ話題を呼びました。

その勢いのまま、現在開催中の＜STUTS “90 Degrees” TOUR 2026＞。全国4都市を巡るツアーで、「Odyssey」と同様フルバンド編成にて実施。すでにツアーファイナルを除く福岡・名古屋・大阪公演は終了しており、各地でソールドアウト。ゲストアーティストも登場するなど大きな盛り上がりを見せました。

スペースシャワーＴＶでは、3/13(金)に迫ったツアーファイナル、東京・Zepp Haneda公演の模様を「スペシャオンデマンド」にて独占生配信決定！スケールアップしたサウンドとライブパフォーマンスをスマホやタブレットから気軽に、臨場感たっぷりにお楽しみいただけます。

「スペシャオンデマンド」とは？

スペースシャワーネットワークが運営する、月額定額制（月額990円）の音楽動画配信サービス。2021年6月に本格オープン以降、日本最大の音楽専門チャンネル(※)スペースシャワーTVの過去の人気番組アーカイブや、ここでしか観られないオリジナルコンテンツ、ライブ映像などをPCやスマホで配信しています。

さらにこれを記念し、本日より、昨年スペースシャワーTVにて放送されたライブ/インタビュー番組（計2本）の配信が同じくスペシャオンデマンドにてスタート！

また、本ツアーに向け行われたスタジオリハーサルの様子に密着したオリジナル映像を制作。この完全版はライブ当日のスペシャオンデマンド内にて公開を予定しています。

ライブの熱気と舞台裏の貴重な映像を同時に楽しめる、一夜限りの特別な配信をスペシャオンデマンドでお楽しみください！

▼スペシャオンデマンドの配信専用ページはこちらから

https://vod.spaceshower.jp/playlist/0fbc18ef50a3411ab427eb42d4391eac(https://vod.spaceshower.jp/playlist/0fbc18ef50a3411ab427eb42d4391eac)

【3/13 STUTS生配信】ライブ情報

「STUTS “90 Degrees” TOUR 2026」 ツアーファイナル

日時：2026年3月13日(金) 19:00開演

会場：Zepp Haneda(TOKYO）

出演：STUTS with His Band

岩見継吾（Ba） / 仰木亮彦（Gt） / TAIHEI（Key） / 高橋佑成（Key）

吉良創太（Dr） / 武嶋聡（Sax, Flute） / 佐瀬悠輔（Tp）

本日解禁１.：【スペシャオンデマンドにて、本日よりスペシャ過去特番の配信スタート！】

・STUTS「“90 Degrees” FIRST HALL TOUR」 （※2025/1/12放送）

キャリア初のホールツアー初日のライブを配信！今回生配信を予定している公演と同じフルバンド編成にて行われたライブとなっています。

・STUTS - Keep the Groove Going （※2025/8/5放送）

初のアリーナ公演となった「Odyssey」。その開催を控えたSTUTSに、彼の創作過程と音楽的ルーツを紐解くロングインタビューを実施。アーカイブ映像も交えた、FNMNLとのクロスメディア企画。

https://vod.spaceshower.jp/

配信期間：3/11(木)0:00～4/5(日)23:59

本日解禁２.：【ゲネリハーサルに密着したオリジナル映像を当日配信！】

スペースシャワー公式SNSにて、本映像の一部を18時に公開予定。

■スペースシャワーTV公式SNS

X：https://x.com/spaceshowertv

Instagram：https://www.instagram.com/spaceshower/