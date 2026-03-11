株式会社キャリアデザインセンター

転職サイト「女の転職type」では、3月24日（水）に「【人材業界歴約15年のトップセールスが語る！】関西女性を知る！採用トレンドアップデートセミナー」を開催いたします。

■セミナー詳細ページ：

https://info.type.jp/webinar-guide-woman/real/entry/260324/(https://info.type.jp/webinar-guide-woman/real/entry/260324/)



■タイトル：

【人材業界歴約15年のトップセールスが語る！】

関西女性を知る！採用トレンドアップデートセミナー

■こんなお悩みを持っている企業様にオススメです

・関西の採用をしている企業の採用ご担当者様

・女性採用のトレンドを把握したい

・採用市況のアップデートをしたい

■コンテンツ内容：

・関西女性の働く環境や関東との違いについて

・関西企業様の求人数推移

・関西会員女性の属性変化と応募経路

・関西企業様採用事例

■開催日程：

2026年3月24日(火)14:00～15:00

■セミナーエントリーページ：

【公開中の見逃し配信動画一覧】

『働くわたしの仕事地図』から知る、女性採用成功の秘訣と定着する組織の作り方

https://info.type.jp/webinar-guide/archive-0076/

【コンテンツ例】

■働くわたしの仕事地図について

■働く女性の取り巻く環境の変化と現状

■募集時に求人に落とし込めるポイント

■面接・選考時に転職者へ伝えられる事

■社内体制を整える国の制度について

■今後企業が働く女性に求められる事について

【その他採用ご担当者様向けセミナー一覧】

■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要

-------------------------------------------------------------------

コーポレートサイト■https://cdc.type.jp/

本社所在地■〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル

資本金■5億5866 万円

設 立■1993年7月8日

従業員数■768名（2025年9月30日現在）

代表者■代表取締役社長兼会長 多田 弘實

事業内容■

キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』などの運営

転職フェアの開催

人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）

質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス

パンフレット、ノベルティー採用HP作成などのアウトソーシング事業

IT業界に特化した人材派遣サービス（厚生労働大臣許可 派13-315344）

Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営など、 企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供しています。

