【人材業界歴約15年のトップセールスが語る！】関西女性を知る！採用トレンドアップデートセミナー

株式会社キャリアデザインセンター


転職サイト「女の転職type」では、3月24日（水）に「【人材業界歴約15年のトップセールスが語る！】関西女性を知る！採用トレンドアップデートセミナー」を開催いたします。



■タイトル：


【人材業界歴約15年のトップセールスが語る！】


関西女性を知る！採用トレンドアップデートセミナー



■こんなお悩みを持っている企業様にオススメです


・関西の採用をしている企業の採用ご担当者様


・女性採用のトレンドを把握したい


・採用市況のアップデートをしたい



■コンテンツ内容：
・関西女性の働く環境や関東との違いについて


・関西企業様の求人数推移


・関西会員女性の属性変化と応募経路


・関西企業様採用事例



■開催日程：


2026年3月24日(火)14:00～15:00



【公開中の見逃し配信動画一覧】



『働くわたしの仕事地図』から知る、女性採用成功の秘訣と定着する組織の作り方

https://info.type.jp/webinar-guide/archive-0076/


【コンテンツ例】


■働くわたしの仕事地図について


■働く女性の取り巻く環境の変化と現状


■募集時に求人に落とし込めるポイント


■面接・選考時に転職者へ伝えられる事


■社内体制を整える国の制度について


■今後企業が働く女性に求められる事について





■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要


-------------------------------------------------------------------
コーポレートサイト■https://cdc.type.jp/


本社所在地■〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル


資本金■5億5866 万円


設 立■1993年7月8日


従業員数■768名（2025年9月30日現在）


代表者■代表取締役社長兼会長 多田 弘實


事業内容■


キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』などの運営


転職フェアの開催


人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）


質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス


パンフレット、ノベルティー採用HP作成などのアウトソーシング事業


IT業界に特化した人材派遣サービス（厚生労働大臣許可 派13-315344）


Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営など、 企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供しています。



