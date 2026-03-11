【人材業界歴約15年のトップセールスが語る！】関西女性を知る！採用トレンドアップデートセミナー
転職サイト「女の転職type」では、3月24日（水）に「【人材業界歴約15年のトップセールスが語る！】関西女性を知る！採用トレンドアップデートセミナー」を開催いたします。
■セミナー詳細ページ：
https://info.type.jp/webinar-guide-woman/real/entry/260324/(https://info.type.jp/webinar-guide-woman/real/entry/260324/)
■タイトル：
【人材業界歴約15年のトップセールスが語る！】
関西女性を知る！採用トレンドアップデートセミナー
■こんなお悩みを持っている企業様にオススメです
・関西の採用をしている企業の採用ご担当者様
・女性採用のトレンドを把握したい
・採用市況のアップデートをしたい
■コンテンツ内容：
・関西女性の働く環境や関東との違いについて
・関西企業様の求人数推移
・関西会員女性の属性変化と応募経路
・関西企業様採用事例
■開催日程：
2026年3月24日(火)14:00～15:00
■セミナーエントリーページ：
https://info.type.jp/webinar-guide-woman/real/entry/260324/(https://info.type.jp/webinar-guide-woman/real/entry/260324/)
【公開中の見逃し配信動画一覧】
『働くわたしの仕事地図』から知る、女性採用成功の秘訣と定着する組織の作り方
https://info.type.jp/webinar-guide/archive-0076/
【コンテンツ例】
■働くわたしの仕事地図について
■働く女性の取り巻く環境の変化と現状
■募集時に求人に落とし込めるポイント
■面接・選考時に転職者へ伝えられる事
■社内体制を整える国の制度について
■今後企業が働く女性に求められる事について
【その他採用ご担当者様向けセミナー一覧】
https://info.type.jp/webinar-guide/
【セミナーに関するお問い合わせ先】
type／女の転職typeマーケティングチーム
https://info.type.jp/webinar-guide/
03-3560-1622 ※「採用担当者向けのセミナーの件で」とお伝えください
■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要
-------------------------------------------------------------------
コーポレートサイト■https://cdc.type.jp/
本社所在地■〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル
資本金■5億5866 万円
設 立■1993年7月8日
従業員数■768名（2025年9月30日現在）
代表者■代表取締役社長兼会長 多田 弘實
事業内容■
キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』などの運営
転職フェアの開催
人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）
質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス
パンフレット、ノベルティー採用HP作成などのアウトソーシング事業
IT業界に特化した人材派遣サービス（厚生労働大臣許可 派13-315344）
Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営など、 企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供しています。
■【求人掲載に関するお問い合わせ先】
・フォームでのお問い合わせ
「type」URL：https://info.type.jp/toiawaseform/
「女の転職type」URL：https://info.type.jp/woman-toiawaseform/
・お電話でのお問い合わせ
TEL：03-3560-1622
『type』『女の転職type』マーケティングチーム宛
・「type」への求人掲載
URL：https://info.type.jp/engineer-recruitment/
・「女の転職type」への求人掲載
URL：https://woman-type.jp/keisai/
■ 【法人企業様向け公式Facebook 】
・「type」URL：https://www.facebook.com/typejpcl/
・「女の転職type」URL：https://www.facebook.com/wtypejpcl/
■【 法人企業様向け公式X（旧Twitter） 】
・「type」URL：https://twitter.com/typejp_cl
・「女の転職type」URL：https://twitter.com/wtypejp_cl