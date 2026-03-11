FRUITS ZIPPER、ケツメイシ RYOJI書き下ろしの新曲「ぶちかませよ！」配信リリース 初披露ライブ映像も公開
FRUITS ZIPPERが新曲「ぶちかませよ！」を2026年3月11日（水）に配信リリースした。
今作は、ケツメイシのRYOJIが書き下ろした、リズミカルなメロディに野球を連想させる歌詞がちりばめられた熱い一曲。阪神タイガースを中心にプロ野球の試合中継を放送する「MBSベースボールパーク」の2026年の新テーマソングに決定しており、話題を呼んでいる。3月8日（日）には、神戸ワールド記念ホールにて開催された「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～KAWAII LAB. SESSION in 神戸～ Day2」のステージで楽曲を初披露。観客とともにタオルを振り回し、初パフォーマンスとは思えないほど大きな盛り上がりを見せた。本日12:00にYouTubeにてその際のライブ映像が公開された。
【初披露ライブ映像】「ぶちかませよ！」/ 2026.03.08 ＠KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE KAWAII LAB. SESSION in 神戸 ※3月11日12:00公開
URL：https://youtu.be/Z2oB9__pgAw
4月から神奈川、東京、広島、香川、北海道、愛知、兵庫、福岡と8都市16公演を巡る史上最大規模のアリーナツアー開催を控えるFRUITS ZIPPER。東京ドーム公演を経てさらなる進化を遂げる2026年のFRUITS ZIPPERに注目したい。
＜楽曲リリース情報＞
FRUITS ZIPPER Digital Single「ぶちかませよ！」
配信日：2026年3月11日（水）
配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/BUCHIKAMASEYO
＜アリーナツアー情報＞
『FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」』
◆神奈川
日程：2026年4月24日（金）
時間：OPEN 16:00 / START 18:00
会場：神奈川県 横浜アリーナ
日程：2026年4月25日（土）
時間：OPEN 14:00 / START 16:00
会場：神奈川県 横浜アリーナ
◆東京
日程：2026年5月2日（土）、3日（日）、5日（火・祝）
時間：OPEN 15:00 / START 17:00
会場：東京都 国立代々木競技場 第一体育館
日程：2026年5月6日（水・祝）
時間：OPEN 14:00 / START 16:00
会場：東京都 国立代々木競技場 第一体育館
◆広島
日程：2026年5月19日（火）
時間：OPEN 16:00 / START 18:00
会場：広島県 広島グリーンアリーナ
日程：2026年5月20日（水）
時間：OPEN 15:30 / START 17:30
会場：広島県 広島グリーンアリーナ
◆香川
日程：2026年5月30日（土）
時間：OPEN 16:00 / START 18:00
会場：香川県 あなぶきアリーナ香川
日程：2026年5月31日（日）
時間：OPEN 14:00 / START 16:00
会場：香川県 あなぶきアリーナ香川
◆北海道
日程：2026年6月6日（土）
時間：OPEN 16:00 / START 18:00
会場：北海道 北海きたえーる
日程：2026年6月7日（日）
時間：OPEN 14:00 / START 16:00
会場：北海道 北海きたえーる
◆愛知
日程：2026年6月24日（水）
時間：OPEN 16:00 / START 18:00
会場：愛知県 IGアリーナ
日程：2026年6月25日（木）
時間：OPEN 15:30 / START 17:30
会場：愛知県 IGアリーナ
◆兵庫
日程：2026年7月4日（土）
時間：OPEN 14:00 / START 16:00
会場：兵庫県 GLION ARENA KOBE
◆福岡
日程：2026年7月15日（水）
時間：OPEN 15:30 / START 17:30
会場：福岡県 マリンメッセ福岡A館
詳細はこちら：https://fruitszipper.asobisystem.com/feature/4th_arena_tour
＜FRUITS ZIPPER Profile＞
アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2022年4月にデビューした、月足天音・鎮西寿々歌・櫻井優衣・仲川瑠夏・真中まな・松本かれん・早瀬ノエルによる7人組アイドルグループ。
2ndシングル「わたしの一番かわいいところ」がTikTokでZ世代を中心に注目を集め、TikTok内での再生回数は約30億回、MVは7,100万再生を突破。
2025年、レコード大賞を3年連続受賞し、第76回NHK紅白歌合戦に初出演。
2026年2月にはグループ最大規模となる東京ドーム公演を成功させ、春には13都市16公演を巡るアリーナツアーを開催。
Official site：https://fruitszipper.asobisystem.com/
X：https://twitter.com/fruits_zipper
Instagram：https://instagram.com/fruits_zipper
YouTube：https://www.youtube.com/@fruitszipper3040
TikTok：https://www.tiktok.com/@fruits_zipper
Facebook：https://www.facebook.com/FRUITSZIPPER/