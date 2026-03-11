【小僧寿し】マルイファミリー志木にて期間限定出店します！小僧寿し人気メニュー「手巻寿し」13種類を【特別価格】1８0円均一！(税込)で販売します！

KOZOホールディングス株式会社

KOZOホールディングス株式会社の子会社である株式会社小僧寿しは、持ち帰りすし店「小僧寿し」にて、2026年３月11日(水)～17日(火)の期間「マルイファミリー志木」にて限定出店します。

◆販売商品のご紹介（一部抜粋）

手巻寿しの人気ネタ「鉄火」「えびマヨ」「サーモンレタス」などなど選りすぐりの13種類を、お値段なんと！180円均一！(税込)！特別価格で販売いたします！！





◆販売日：2026年3月11日(水)～3月17日(火)《販売概要》 商品名 / 価格※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がございます。※各店舗の準備数が無くなり次第終了となります。※写真はイメージです。実際の提供容器と異なります。

手巻寿し「鉄火」手巻寿し「鉄火」

税込180円

大人気！手巻寿しの定番メニュー『鉄火』です♪

手巻寿し「サーモンレタス」手巻寿し「サーモンレタス」

税込180円

女性人気NO.1！『サーモンレタス』♪

手巻寿し「えびマヨ」手巻寿し「えびマヨ」

税込180円

お子様のおやつにも♪『えびマヨ』！

手巻寿し「サラダ」手巻寿し「サラダ」

税込180円

さっぱり美味しい手巻メニュー♪『サラダ』！

手巻寿し「ねぎまぐろ」手巻寿し「ねぎまぐろ」

税込180円

迷ったら…これ♪『ねぎまぐろ』！

手巻寿し「太助天むす」手巻寿し「太助天むす」

税込180円

コスパ最高♪タレ舎利が食欲そそる『太助天むす』！

「小僧の太巻」「小僧の太巻」

税込680円

定番人気♪ちょっとしたお土産にもおすすめ！

「バッテラ」「バッテラ」

税込570円

小僧寿しのロングセラー商品♪是非一度お召し上がりください。

◆出店場所のご紹介

場所：マルイファミリー志木 1階まるい食遊館（ドラッグストア前）

営業時間：10：00～20：00

住所：〒353-0004 埼玉県志木市本町５丁目２６－１

最寄駅

東武東上線 志木駅（東口）

マルイファミリー志木フェア詳細に関するURL：https://www.0101.co.jp/079/event/detail.html?article_seq=141636&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/079/event/detail.html?article_seq=141636&article_type=sto)

この機会に是非、小僧寿しのおいしい手巻寿しをお召し上がりください！

※商品は十分にご用意しておりますが、万が一品切れの際はご了承ください。

※期間限定イベントスペースでの開催です。

フェア詳細に関するURL：https://x.gd/HuS1A(https://x.gd/HuS1A)

【会社概要】

株式会社小僧寿し

東京都中央区日本橋蛎殻町 1-5-6 盛田ビルディング 6Ｆ

代表取締役社長 森下 將典