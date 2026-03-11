【Chageからのコメント動画初解禁！】『Ｃｈａｇｅ Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ Ｌｉｖｅ ６７ ｔｏ ６８』Chageが届ける“今の音”を詰め込んだスペシャルステージを独占放送！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

1979年にCHAGE and ASKAとしてデビュー後、約20年目の節目で本格的なソロ活動を開始し、現在まで長きにわたりシーンの最前線で歌い続けてきたChage。そんな彼の毎年恒例のバースデーライブ「Chage Billboard Live 67 to 68」を独占初放送いたします！Chageからもコメント動画が到着！「Chageという男はステージに上がらないと落ち着かない男。これからも落ち着いたダンディーな男であるためにもステージに上がり続けていきたい」と語り、今回のライブについては「楽しいとしか言いようがない。ビルボードならではの雰囲気があるので、それをステージとお客さんで一緒になって共有して、楽しんで、最高でした。気持ちよく歌えました」と振り返った。 68歳を迎えたChageが届ける“今の音”を詰め込んだスペシャルステージをぜひお見逃しなく！

【独占放送】 Ｃｈａｇｅ Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ Ｌｉｖｅ ６７ ｔｏ ６８

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Tll8y02dwAc ]

ＣＨＡＧＥ ａｎｄ ＡＳＫＡとしてデビュー以来音楽の道を歩み続けるＣｈａｇｅの２０２６年バースデー公演を独占放送！

「Ｃｈａｇｅ Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ Ｌｉｖｅ ６７ ｔｏ ６８」放送日時：3月15日(日)よる6：00／3月24日(火)よる8:00

ＣＨＡＧＥ ａｎｄ ＡＳＫＡとしてデビューして以来、４５年以上にわたり音楽の道を歩み続けるＣｈａｇｅのバースデー公演を独占放送！年齢を重ねることを祝福するように、６８歳を迎えたＣｈａｇｅが届ける“今の音”を詰め込んだスペシャルステージ。深みを増す歌声と変わらぬ魅力が織りなす唯一無二の時間をご堪能いただけます。

【TV初放送】 3月のオススメ「Ｃｈａｇｅのずっと細道～東西南北～」

坂本あゆみ監督がＣｈａｇｅに密着！

ライブやその裏側、音楽を楽しむＣｈａｇｅの姿を映した傑作ドキュメンタリー映画。

「Ｃｈａｇｅのずっと細道～東西南北～」【無料】 放送日時：3/13（金）午前 10:00 ほか

ＭＶ監督・坂本あゆみがＣｈａｇｅに密着したドキュメンタリー。ライブツアー「Ｃｈａｇｅのずっと細道」を軸に、リハーサルや移動中の素顔、スパリゾートハワイアンズでの特別ステージまで、「今のＣｈａｇｅ」を余すことなく記録。「今が最も音楽活動を楽しんでいる」と語る彼の情熱を、繊細な映像美で描く。新たな発見と感動に満ちた約120分、音楽愛に溢れる至福の時間をぜひご覧ください。