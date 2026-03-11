「SNIDEL」×「チャコット」コラボレーションアイテムを3月18日(水)数量限定発売

株式会社オンワードホールディングス

チャコット株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：馬場 昭典）は、株式会社マッシュスタイルラボ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：近藤 広幸）が運営するレディースブランド「SNIDEL（スナイデル）」とのコラボレーションアイテムを、3月18日(水)から一部店舗とチャコットオンラインショップにて数量限定で発売します。

■公式Instagram https://www.instagram.com/chacott_jp/(https://www.instagram.com/chacott_jp/)

■SNIDEL×Chacott特集サイト https://shop.chacott.co.jp/Page/Feature/ballet_collab_snidel_202603.aspx(https://shop.chacott.co.jp/Page/Feature/ballet_collab_snidel_202603.aspx)

■『Chacott』オンラインショップ https://shop.chacott.co.jp/(https://shop.chacott.co.jp/)

“人生を、芯から美しく。”という当社の想いに寄り添う「SNIDEL」とのコラボレーションが、待望の第3弾として帰ってきます。前回の第2弾でも多くの皆さまにご好評をいただき、本コレクションが実現しました。

第3弾では、バレエスタイルを日常にも特別な日にも取り入れられる全15型の新作アイテムをご用意しました。レースアップや軽やかなチュールなど、優雅さとしなやかな強さを併せ持つバレエの美しさをデザインに落とし込んでいます。

レオタードのレース図案をアレンジしたコルセットディテールのワンピースや、大人気ヒールパンプスのリバイバルモデルが登場。さらに、春夏らしい柔らかな色合いと流れるようなレース使いが印象的なナイロンパンツとブルゾンも加わりました。

女性らしいシルエットはもちろん、後ろ姿の美しさや着心地といった細部にもこだわったコレクションです。ぜひ、この特別なラインアップで春夏のコーディネートをお楽しみください。

※チャコット店舗では11型、オンラインショップでは全15型を販売いたします。

■SNIDEL×Chacottコラボ商品概要

チャコットならではの繊細なレースやチュールを贅沢に使った15型をラインナップします。

【Chacott】コラボフラワーレースワンピース

価格：32,890円(税込)

カラー：ホワイト、イエロー、ピンクベージュ

【Chacott】コラボニットバルーンワンピース

価格：31,900円(税込)

カラー：オフホワイト、イエロー、ネイビー

【Chacott】コラボパンプス

価格：17,600円(税込)

カラー：ホワイト、ブラック、ピンクベージュ

※オンラインショップのみ取り扱い

【Chacott】コラボアームウォーマー

価格：4,620円(税込)

カラー：アイボリー、ラベンダーピンク

※オンラインショップのみ取り扱い

【Chacott】コラボニットカーディガン

価格：13,970円(税込)

カラー：ホワイト、イエロー、ネイビー、ボーダー

【Chacott】コラボペプラムニットプルオーバー

価格：22,990円(税込)

カラー：ホワイト、ネイビー、ボーダー

※オンラインショップのみ取り扱い

【Chacott】コラボTシャツ

価格：8,800円(税込)

カラー：オフホワイト、ライム、ピンク、ボーダー

【Chacott】コラボナイロンレースパンツ

価格：23,980円(税込)

カラー：オフホワイト、ライム、ピンク

【Chacott】コラボナイロンレースブルゾン

価格：24,640円(税込)

カラー:オフホワイト、ライム、ピンク

【Chacott】コラボスニーカー

価格：20,900円(税込)

カラー：ブラック、シルバー

【Chacott】コラボギャザーバッグ

価格：15,950円(税込)

カラー：アイボリー、ブラック、イエロー

【Chacott】コラボジャガードミニワンピース

価格：29,700円(税込)

カラー：ホワイトー、イエロー、ブラック

※オンラインショップのみ取り扱い

【Chacott】コラボレースシュシュ

価格：4,950円(税込)

カラー：アイボリー、イエロー、ブラック

【Chacott】コラボリボンキャップ

価格：7,480円(税込)

カラー：グレー、イエロー、ネイビー

【Chacott】コラボボリュームスカート

価格：32,890円(税込)

カラー：ホワイト、イエロー、ネイビー

□販売店舗

チャコットショップ（代官山本店、銀座インズ店）

チャコットオンラインショップ https://shop.chacott.co.jp/(https://shop.chacott.co.jp/)

■SNIDEL（スナイデル）について

2005年4月9日にデビュー。 “ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。

現在、日本国内37店舗、中国53店舗、香港5店舗、台湾3店舗、ニューヨーク1店舗、タイ1店舗、フィリピン1店舗、計101店舗展開（2月21日時点店舗数）

■SNIDEL OFFICIAL ONLINE STORE：http://www.snidel.com(http://www.snidel.com)

■Instagram： https://www.instagram.com/snidel_official/(https://www.instagram.com/snidel_official/)