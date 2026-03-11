【Samansa Mos2】原作デビュー100周年を迎える『くまのプーさん』が登場！物語の世界観をフリルやレース、刺繍で表現した春コレクション
株式会社キャン（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するレディースブランド「Samansa Mos2（サマンサ モスモス）」は、Disney Collectionより『くまのプーさん』のアイテムを全国の店舗および自社ECサイト「CAN ONLINE SHOP」にて販売しております。
商品一覧：https://www.canshop.jp/x/sm2_disney2026sp
今年で原作デビューから100周年を迎える『くまのプーさん』がSamansa Mos2に登場。本コレクションでは、フリルやレース、刺繍など、Samansa Mos2らしいこだわりを詰め込んだアイテム全4型をラインアップいたしました。
袖のフリルがアクセントのロンTには、『くまのプーさん』の原画を思わせるイラストをプリント。はちみつが大好きな「プーさん」がハニーポットを覗き込むような愛らしい姿や、個性豊かな仲間たちとテーブルを囲んでパーティを楽しむ様子など、穏やかであたたかな世界観を表現しました。
また、「プーさん」を描いたレースモチーフが目を惹く、半袖Tシャツとラウンド型バッグをご用意。そのほか、ワンポイント刺繍を施したソックスも取り揃えております。
春の陽気に包まれるこれからの季節、『くまのプーさん』の優しい世界観とともに、心和らぐひとときをお楽しみください。
■Disney Collection『くまのプーさん』販売概要
発売中
販売場所：全国の各ブランド取扱い店舗 ※アウトレット店除く
「CAN ONLINE SHOP」（https://www.canshop.jp/sm2/）、ZOZOTOWN、楽天ファッション
※各ブランドの取扱い店舗はこちら（https://www.canshop.jp/shoplist?bd=all）
※Disney Collection『くまのプーさん』商品一覧はこちら（https://www.canshop.jp/x/sm2_disney2026sp）
■Disney Collection『くまのプーさん』アイテム詳細
※価格はすべて税込
【Disney】くまのプーさん/袖フリルロンT
カラー：オフ/キナリ/チャコール
価格：\4,290
【Disney】くまのプーさん/レースモチーフTシャツ
カラー：オフ/ベージュ/ブラック
価格：\3,850
【Disney】くまのプーさん/レース付き丸バッグ
カラー：ベージュ/レッド/ブラック
価格：\4,950
【Disney】くまのプーさん/ワンポイント刺繍ソックス
カラー：キナリ/レッド/ブラック
価格 ：\1,650
《ブランド情報》
Samansa Mos2 （サマンサ モスモス）
HP：https://www.canshop.jp/sm2/
Instagram：@samansamos2 （https://www.instagram.com/samansamos2/）
X（旧Twitter）：@sm2_press （https://twitter.com/sm2_press）
facebook：Samansa Mos2 （https://www.facebook.com/samansamos2）
LINE：https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=samansa_mos2
※株式会社キャンは、株式会社ストライプインターナショナルのグループ会社です。