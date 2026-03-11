シード起業家のためのピッチコンテスト「JAFCO SEED Pitch 2026」エントリー受付開始

ジャフコ グループ株式会社

ジャフコ グループ株式会社(本社：東京都港区、取締役社長：三好啓介、以下「ジャフコ」)は、シード起業家に特化したピッチコンテスト「JAFCO SEED Pitch 2026」のエントリー受付を開始したことをお知らせします。過去2回の累計で事業会社担当者・投資家約150名が集まった舞台に、ぜひご応募ください。

「JAFCO SEED」は、スタートアップの起業前後から大胆な投資と深い経営支援で伴走するジャフコが主催する、シード起業家のためのカンファレンスです。「シード起業家に必要な情報・人・資金機会を届ける」をコンセプトに、起業のヒントや最前線のスタートアップ情報を伝えるプログラム、ピッチコンテスト、起業家・事業会社・投資家（エンジェル投資家・CVC）をつなぐネットワーキングの場を提供してきました。累計参加者は400名に迫り、今年で3回目を迎えます。

その中でも、メインプログラムであるピッチコンテスト「JAFCO SEED Pitch 2026」への登壇は、協業・出資を検討する事業会社担当者・投資家と直接つながることができる機会であるとともに、審査員からのフィードバックを通じてピッチ・事業構想を磨くことができます。シード期の起業家とともに歩んできたジャフコのネットワークと経験を、ビジョン実現の一助としていただければ幸いです。起業への一歩を踏み出そうとしている皆様のエントリーを、心よりお待ちしています。

JAFCO SEED Pitch 2025 優勝者コメント代表取締役社長 兼 CEO 中山 太洋氏

正直に言えば、当初は「たかがピッチで何が変わるのか」と半信半疑でした。しかしJAFCO SEEDピッチ大賞受賞（優勝）を機に、人脈とリードは連鎖的に広がり、商談・資金調達は一気に加速しました。さらに、ピッチに共鳴した優秀なAIエンジニアが複数名ジョイン。プロダクト・サービス立ち上げ期のスタートアップにとって、ピッチは単なる発表の場ではなく、「モメンタムを生む装置」だと実感しています。不確実性の高い経営環境の中で、組織を鼓舞し、評価を可視化し、成長を前倒しする。挑戦する価値は極めて大きい。JAFCO SEEDピッチ、挑戦しない理由はありません！

JAFCO SEED Pitch 2026 エントリー概要

■ 応募フォーム

https://forms.gle/CXQwBA9fH7VuCbbz6

■ 応募要件

・会社設立の有無や企業への所属状況は問いません（未登記やアイディア段階でも可）

・会社設立済の場合、外部からのエクイティ調達金額が1億円未満のスタートアップであること

■ 選考通過特典

書類選考を通過した方にAWS Activateクレジット（約5,000ドル相当）を贈呈します。

※本クレジットを初めて利用する方、または過去の受領額を上回る申請を行う方が対象となります（生涯上限額未到達、有効な組織ID保有などの利用条件あり）

■ 選考プロセス

１. 書類選考：応募フォームの内容に基づき選考

２. 一次面談：書類選考通過者との個別面談

３. ピッチブラッシュアップ会：一次面談通過者を対象に開催

４. 二次面談：決勝進出者を決める最終面談

５. 決勝ピッチ：「JAFCO SEED 2026」来場者の前でピッチを実施、審査員およびオーディエンス投票により受賞者を決定

※決勝進出者には、個別ブラッシュアップやピッチ練習会にご参加いただく場合があります

■ 選考方針

次世代のトップ企業を目指すスタートアップの皆様が、さらなる成長に向けて挑戦できるようサポートしたいと考えています。選考では、特に以下の視点を重視します。

・取り組む課題がどれだけ明確であり、どの程度のインパクトを生み出せるか

・このタイミングで挑戦する意義（Why Now?）

・ターゲット市場の成長性と、事業の拡張性

※最終的には今後の成長ポテンシャルを総合的に考慮して選考を行います

■ JAFCO SEED 2026 開催概要 ※詳細は後日お知らせします

・日時：2026年8月6日（木）12:00～19:00（予定）

・会場：東京都内（予定）

・参加費：無料

・主催：ジャフコ グループ株式会社

・協賛：アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 ほか

＜ジャフコ グループについて＞

ジャフコは、1973年の設立以来、常に時代をリードする起業家とともに歩んできました。国内外における運用ファンドの出資約束金額は累計で1兆円を超え、累計上場社数も1,000社以上にのぼります。ベンチャー投資に加えてバイアウト投資も展開しており、パーパスとして「挑戦への投資で、成長への循環をつくりだす」を掲げ、革新的な技術・サービスの創造にコミットしています。起業家のいちばん近くにあって、その「志」を実現したいという想いのもと、HR、マーケティング・セールス、バックオフィスなども支援しています。

社名 ：ジャフコ グループ株式会社/英文：JAFCO Group Co., Ltd.

取締役社長 ：三好 啓介

Web ：https://www.jafco.co.jp/

本社所在地 ：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー24階

設立年月日 ：1973年4月5日

資本金 ：33,251百万円

株式上場市場 ：東証プライム市場

従業員数 ：131名（単体）（2025年3月末現在）