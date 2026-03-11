中村佑介サイン会＆浅野いにお氏とのトークショー開催が決定！「中村佑介展 2026 in 金沢」

大阪芸術大学

大阪芸術大学（所在地：大阪府南河内郡、学長：塚本 邦彦）は、2026 年 4 月 25 日（土）～5 月 23 日（土）に、金沢 21世紀美術館 市民ギャラリーB にて開催される、大阪芸術大学デザイン学科の卒業生でイラストレーターの中村佑介による展覧会「中村佑介展 2026 in 金沢」を企画いたしました。会期中のスペシャルイベントとして、【中村佑介《描き下ろしイラスト＆サイン会》】と【中村佑介 × 浅野いにお トークショー】の開催が決定しました。

・中村佑介《描き下ろしイラスト＆サイン会》

お客様の目の前で中村佑介がイラストとサインを描かせていただきます。

※サイン対象は書籍『READ』のみとなります

※お客様のお名前を直筆でお入れします（当日ご希望のお名前をお伺いします）

※イラストの図案はお選びいただけません

●参加方法

イープラスで入場券と対象書籍『READ』のセットチケットをお求めください。各日それぞれ先着順販売です。

●料金

一般・大学生入場券+対象書籍『READ』副券：4,600 円（税込）

●開催日時

１.

4 月 25 日（土） 定員 60 名（各回 15 名）

11:00～／12:00～／13:00～／14:00～

※3 月 14 日（土）10 時販売開始

２.

5 月 16 日（土） 定員 75 名（各回 15 名）

12:00～／13:00～／14:00～／15:00～／16:00～

※4 月 4 日（土）10 時販売開始

・中村佑介 × 浅野いにお トークショー

対象書籍：中村佑介 READ 書籍カバー全集 2005-2025

現代日本のカルチャーを象徴する二人の初の対談（トークショー）です。

●参加方法

ローソンチケットにてトークショーチケットをお求めください。（先着順販売）

※トークショーの参加には「中村佑介展 2026 in 金沢」の入場券が別途必要です（半券可）

●料金

1,500 円（税込）

※4 月 4 日（土）10 時販売開始

●開催日時

5 月 17 日（日）12:00～ 定員 150 名

●開催場所

金沢 21 世紀美術館シアター21

■浅野いにお氏プロフィール

漫画家。1998 年『菊池それはやりすぎだ！！』でデビュー。2002 年に初連載となる『素晴らしい世界』をスタートさせる。代表作に『ソラニン』『おやすみプンプン』『零落』など。2014 年から 2022 年まで「週刊ビッグコミックスピリッツ」にて連載された『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』で第 66 回小学館漫画賞一般部門ならびに、第 25 回文化庁メディア芸術祭マンガ部門・優秀賞を受賞。同作は 2024 年に前後編のアニメ映画として公開された。現在は「ビッグコミックスペリオール」にて『MUJINA INTO THE DEEP』を連載中。

■中村佑介プロフィール

写真／moco

1978 年兵庫県生まれ、大阪芸術大学デザイン学科を卒業後フリーランスのイラストレーターに。ASIAN KUNG-FU GENERATION、さだまさしの CD ジャケット、『夜は短し歩けよ乙女』『謎解きはディナーのあとで』、音楽の教科書の表紙、浅田飴のパッケージなど数多くのイラストを手掛ける。また、アパレルブランドグラニフとのコラボやアニメのキャラクターデザイン、配信活動、執筆など表現は多岐にわたる。画集『Blue』『NOW』（飛鳥新社）をはじめとする著書は累計 24 万部を記録中。最新刊は書籍カバー全集『READ』（飛鳥新社）。

・本展の見どころ（展示構成）

撮影／橋本優馬

金沢 21 世紀美術館にて 5 年ぶり開催決定！

2026 年 3 月に書籍カバー全集『READ』を刊行。高等学校の教科書を含む書籍装画をはじめ、CD ジャケットやパッケージイラストなど幅広い分野で活躍を続けるイラストレーター・中村佑介。

本展は、着色前の原画（線画）と完成画をあわせて展示する“原画展”です。原画は 320 点以上で前回開催時より 100 点以上増加。完成画パネルなど 300 点以上のほか、映像展示や実物資料 100 点以上にもおよぶ、ほぼ全ての作品を網羅し、中村佑介の軌跡を余すことなく辿ることができる展覧会です。

中村佑介の作品の変遷と、それらを通じて発信するそれぞれのジャンルの文化への影響を、展覧会を通じて表現します。

■開催概要

展覧会名 ：中村佑介展 2026 in 金沢

会期 ：2026 年 4 月 25 日（土）～5 月 23 日（土）［29 日間］

開場時間 ：10:00～18:00（最終入場は 17:30）／会期中無休

会場 ：金沢 21 世紀美術館 市民ギャラリーB（B1F） 石川県金沢市広坂 1-2-1

主催 ：中村佑介展実行委員会、テレビ金沢

企画 ：大阪芸術大学

協力 ：飛鳥新社、大垣書店、メープルオーダー

後援 ：石川県、金沢市、金沢市教育委員会、北國新聞社、読売新聞北陸支社

公式サイト：https://www.yn-ex.com/

■チケット情報 ※いずれも価格は税込です

取扱プレイガイド：アソビュー！・チケットぴあ・イープラス・ローソンチケット・セブンチケット

【前売券】

販売期間：2026 年 3 月 14 日（土）10:00～4 月 24 日（金）23:59

料金 ：一般・大学生 1,500 円／中・高校生 900 円／小学生 400 円

グッズ付：一般・大学生 1,800 円／中・高校生 1,200 円／小学生 700 円

【当日券】（会期中は会場入口でも販売）

料金 ：一般・大学生 1,600 円／中・高校生 1,000 円／小学生 500 円

グッズ付：一般・大学生 1,900 円／中・高校生 1,300 円／小学生 800 円

【企画チケット】

ペアチケット：2,800 円（前売のみ） 一般・大学生 2 枚組、1 枚ずつでも利用可

※未就学児は入場無料です（単独での入場はご遠慮ください）

※障がい者手帳をお持ちの方の介助者 1 名様まで無料（ご本人有料）です

※購入時または入場時に学生証をご提示いただく場合があります

※再入場はできません

※物販コーナーは入場無料です