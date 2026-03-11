「ひねくれ騎士とふわふわ姫様 古城暮らしと小さなおうち」オンラインくじ（CHILL）予約受付開始！

株式会社スクウェア・エニックス

本日2026年3月11日正午より、スクウェア・エニックス e-STORE、DMMスクラッチにて『ひねくれ騎士とふわふわ姫様 古城暮らしと小さなおうち』（葵梅太郎先生）のオンラインくじの予約受付が開始いたしました。

【「ひねくれ騎士とふわふわ姫様 古城暮らしと小さなおうち」オンラインくじ（CHILL）紹介】

月刊「少年ガンガン」で大人気連載中！ 「ひねくれ騎士とふわふわ姫様 古城暮らしと小さなおうち」のオンラインくじが登場です♪

葵梅太郎先生描き下ろしイラストがたっぷりのグッズラインナップをどうぞお見逃しなく！

【商品ラインナップ】

「ひねくれ騎士とふわふわ姫様 古城暮らしと小さなおうち」オンラインくじ（CHILL）の商品ラインナップをご紹介いたします。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※商品のお届けに関しまして、e-STOREでは2026年7月28日(火)頃、DMMスクラッチでは2026年8月下旬～9月上旬を予定しております。

■A賞：マグカップ （全１種）

葵梅太郎先生描き下ろし！ みんなでお出かけする様子がほっこりかわいいマグカップです♪

■B賞：Tシャツ（全１種）

葵梅太郎先生描き下ろしイラストがキュートなTシャツです☆ 玉ねぎの妖精と穏やかな一日をお過ごしください♪

■C賞：ミニアクリルブロック （全8種）

葵梅太郎先生描き下ろし！ クローニアたちのミニキャライラストがちっちゃなかわいいアクリルブロックになりました♪

■D賞：アクリルチャーム（全8種）

葵梅太郎先生描き下ろし！ クローニアたちのミニキャライラストがアクリルチャームになりました♪

■E賞：ダイカットステッカー2枚セット （全8種）

葵梅太郎先生の描き下ろしイラストと漫画本編から厳選したシーンがステッカーになりました♪

【購入特典（プレゼント）】

くじを一度のご注文で10個ご購入ごとに、【ブロマイドカード（全6種）】よりランダムで1枚プレゼント！

【ダブルチャンス（抽選プレゼント）】

e-STOREにて対象期間ごとに、くじを10個ご購入いただくと抽選で【葵梅太郎先生直筆サイン入りブロマイドカード】をプレゼント！

※ダブルチャンス特典はe-STOREのみの実施です。DMMスクラッチでの実施はございません。

【「ひねくれ騎士とふわふわ姫様 古城暮らしと小さなおうち」オンラインくじ（CHILL）概要】

販売期間：2026年3月11日(水)12:00～2026年5月7日(木) 23:59

※商品のお届けはe-STOREでは2026年7月28日(火)、DMMスクラッチでは2026年8月下旬～9月上旬を予定しております。

販売金額：１回770円（税込）

e-STOREくじ：https://sqex.to/q2KPJ

DMMスクラッチ：https://sqex.to/1i85U

【コミックス情報】

ひねくれ騎士とふわふわ姫様 古城暮らしと小さなおうち

最新コミックス第4巻は3/12(木)発売！