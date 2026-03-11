【小さな組織の働き方を学び合うコミュニティ・公開イベントの開催】組織で多様な人と働くための関わり方・コミュニケーションについて学ぶ

特定非営利活動法人ArrowArrow

この度、特定非営利活動法人ArrowArrowが運営する「小さな組織の働き方を学び合うコミュニティ」の公開イベントとして、2026年3月16日（月）に【組織で多様な人と働くための関わり方・コミュニケーションについて学ぶ】をオンラインにて開催いたします。

【組織で多様な人と働くための関わり方・コミュニケーションについて学ぶ】小さな組織の働き方を学び合うコミュニティ・公開イベントの概要

「ダイバーシティ」という言葉が働く場で理解され、実際に働く現場の中でひろがりつつある今。

多様な人と共に働くとなったとき、そのようなさまざまな背景・状況を持つ人たち同士とどのように分かりあっていけばよいのでしょうか。

一人ひとりが、組織・コミュニティの中で「役割」があり、本人も周りの人たちもその「役割」を認識できるような環境をつくるためにはどのような関わり方やコミュニケーションをとっていけばよいのかを学んでいきます。

一人ひとりの個性・強みを活かして組織で共に働いていくこと

障がいがある人は、障がい故にできること・できないことに差異があり、個々の特性を理解・考慮して、チームで補い合いながら仕事をすることが必要です。

しかし、この考え方は障がいのある人に限らないのではないでしょうか。ダイバーシティをひろげるこれからの社会・組織の中では、だれもが持っているそれぞれの個性や特性ともつながっていくのではと考えています。

個々が必要とする働き方を当事者と周囲の人と共に考え、お互いにおいて働きやすい仕事の内容や働き方を選んだり創ったりし、個人と組織のその時々の状態に応じてカスタマイズできる...そんな働き方がすべての人のディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）と結びついていくということを考える機会にしたいです。

イベント概要：https://clwso11.peatix.com

スピーカー

NPO法人ディーセントワーク・ラボ 代表理事・中尾文香（なかおあやか）氏

福祉事業所がつくる小物ブランドequalto（イクォルト）事業や事業所への伴走型支援、企業を対象に障がい者雇用や社会課題、SDGsなどに関するコンサルを実施。その他、研修や講演など幅広く活動を行っている。研究テーマは、障がい者就労・雇用、ディーセント・ワーク。博士(社会福祉学)。社会福祉士。内閣官房障害者雇用支援アドバイザー。著書に『障害者への就労支援のあり方についての研究』(風間書房)などがある。

【開催概要】

日時：2026年3月16日（月）20:00-21:30

開催方法：オンライン・Zoomにて（お申込み後にリンクをお知らせします）

参加者定員：15名

参加費： [一般参加] 3,000円 [コミュニティ会員] 1,300円

申込み期限：2026年3月13日まで

お申込み：https://clwso11.peatix.com

小さな組織の働き方を学び合うコミュニティとは？

「どんな環境（組織規模・仕事状況）やライフステージであっても、多様な働き方を通して一人ひとりが望むありたい姿を実現できる」というビジョンを掲げ、子育てや介護などのライフイベントによって転換期にある人たちも含めた多様な働き方を実現するために、個人と組織を応援するオンラインコミュニティです。

対象者）小さな組織における働き方を考えている人、課題がある人

活動内容）働き方を多様にしている小さな組織の実践を共有するスピーカーイベント、課題解決に向けた対話会、働き方を多様にするキーブックとしての読書会を開催します。

コミュニティページ：小さな組織の働き方を学び合うコミュニティ CAMPFIREコミュニティ(https://community.camp-fire.jp/projects/view/741203)

コミュニティ・運営団体

特定非営利活動法人ArrowArrow

自分自身のライフイベントと向き合うために、仕事を、やりたいことを諦める。二者択一しかできない社会ではなく誰もが自分が望む未来を実現できる選択肢があふれる社会を目指して、個人と組織のライフイベントと「働く」の選択肢を拡げる活動をしています。

事業では、男女共に産休・育休を取得推進するサポート事業、子育てしながら働く両立支援事業、再び働くための女性再就職支援事業など、ライフイベントと「働く」双方を応援する活動をおこなっています。

法人名：特定非営利活動法人ArrowArrow

代表理事：海野千尋

Webサイト：https://arrowarrow.org/

お問い合わせ

小さな組織の働き方を学び合うコミュニティ運営事務局：info@clwso.org

▶コミュニティページ(https://community.camp-fire.jp/projects/view/741203)

▶コミュニティ創設の経緯(https://note.com/arrowarrow71/n/n4dd38d509706)

▶コミュニティ創設のプレスリリース・ArrowArrow(https://arrowarrow.org/202405_cfsow/)