『映画 ギヴン 海へ』のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！

シンクイノベーション株式会社


キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、『映画 ギヴン 海へ』グッズの予約販売を下記サイトにて3月11日(水)から開始いたしました。




『映画 ギヴン 海へ』より新商品が発売決定♪




【mochocho】シリーズより


「和装」がテーマのミニキャラ描き起こしで登場です！




■販売サイト：https://www.vvit.jp/


■予約開始：2026年3月11日(水)　12:00～


■出荷予定日：2026年6月上旬予定





～～商品ラインナップご紹介～～









(C)キヅナツキ・新書館／ギヴン製作委員会





※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。




今後もシンクイノベーション株式会社では、


アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！





＜会社概要＞


　シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）


〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


中津明大ビル 8階


大阪営業所　MD事業部



＜事業概要＞


　アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売