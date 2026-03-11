八十島プロシード　Salesforce入力エージェント ベルセールスAI を導入

ベルフェイス株式会社

Salesforce入力エージェント「ベルセールスAI(エーアイ)」の開発・販売を行うベルフェイス株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：中島 一明)は、プラスチック製造業を営む八十島プロシード株式会社(本社：神戸市中央区、代表取締役社長：河野 浩之)が営業部門にベルセールスAIを導入し、客観的な振り返りを通じた営業力強化および記録品質の標準化を目指すことを発表しました。

同社では、これまでSalesforceへの活動記録入力時間が大きく、記録内容に個人差が生じる課題を抱えていました。ベルセールスAIの導入により、議事録作成時間80％削減と客観的なAI記録による営業担当者の振り返り強化が実現され、組織全体の営業力向上が期待されています。

■導入背景

八十島プロシード株式会社は、メーカーからのプラスチック部品の製造受託事業を展開しており、3Dプリント受託や樹脂切削加工を主力サービスとして提供しています。同社は客先の環境や仕様を考慮した製品実現の提案から、自社5工場での加工対応まで、一貫した生産体制を備えています。事業拡大に伴い営業活動が増加する中で、以下の課題が顕在化していました。

第一に、Salesforceへの活動記録の入力負荷です。入力に時間を取られることで、営業担当者が本来注力すべき顧客対応や提案活動に十分な時間を割けない状況がありました。第二に、記録の質のばらつきです。Salesforceへの入力は定着していたものの、記載内容と実際の面談内容に乖離が生じるほか、人によって解釈に差があることから、データが表面的な活動記録にとどまる状況がありました。営業担当者の主観的な記録では商談の実像が把握しにくく、蓄積されたデータをマネジメントに活かしきれない状態でした。さらに、同社の事業は専門性が高く、一人前の営業担当者の育成には10年を要します。そのためOJT中心の教育体制となっており、個人のスキル差が大きいという課題もありました。

こうした「Salesforceへの入力は定着しているものの、記録の質にばらつきがあり、データをマネジメントに活かしきれていない」という状況を打破するため、ベルセールスAIの導入に至りました。

■導入効果と今後の期待効果

八十島プロシード株式会社では、ベルセールスAIの導入により以下の効果が期待されています。

1. 客観的な振り返りによる営業スキル向上

・AIが面談内容を客観的に記録することで、営業担当者の主観に依存しない実質的な活動データがSalesforceに蓄積

・営業担当者は自身のメモとAI記録を比較し、聞き逃しや認識違いに自ら気づける環境を実現

・マネージャーは「どこまで提案できたか」「ヒアリングは十分か」をデータで把握でき、根拠に基づいた指導が可能に

2. 入力負荷の大幅削減で、データ蓄積の量と質を両立

・面談後の議事録作成時間を80％削減、社内会議の議事録は90％削減

・入力のハードルが下がったことで、面談時にベルセールスAIを立ち上げることが社内に定着

・Salesforceに専用オブジェクトを作成し、その日の面談結果を一覧で把握できる環境を構築

3. データ蓄積が顧客対応の質向上につながる好循環を創出

・面談後のタスク漏れ防止により、対応漏れのない顧客フォローを実現

・常に議事録を作成・送付する習慣ができ、開発案件での顧客満足度向上にも寄与

・成功体験の積み重ねが営業担当者のモチベーション向上に直結

■ベルセールスAI×Salesforce連携の活用ポイント

八十島プロシード株式会社では、ベルセールスAIの要約結果をSalesforceに連携することで、その日の面談結果が一覧で確認できる仕組みを構築しています。これにより、営業担当者は重要面談の議事を顧客へ送付する際にも活用でき、顧客とのコミュニケーション強化につながっています。さらに、AIによる客観的な記録と自身の認識を照らし合わせることで、営業担当者自身の振り返りツールとしても機能しています。マネージャーにとっても、提案やヒアリングがどこまで的確に行えているかを把握する指標となり、具体的な根拠に基づいた指導が可能になっています。

■顧客コメント

「当社はプラスチック製造という専門性の高い営業を行っており、一人前の営業育成に複数年を要する環境です。従来はOJT教育に偏り、個人のスキル差が大きいことが課題でした。ベルセールスAI導入後は、AIによる客観的な記録と自身のメモを照合することで、営業担当者が聞き逃しや認識の違いに自ら気づけるようになりました。マネージャーにとっても、提案やヒアリングがどこまでできているかを把握する指標となり、具体的な根拠に基づいた指導が可能になっています。

実際に、従来は把握しきれなかった具体的な顧客ニーズの詳細まで記録できたことで、デモンストレーション時に的確な提案を行い、受注を獲得しました。Salesforce連携による入力工数の大幅削減も実現し、社内では面談時にベルセールスAIを立ち上げることが定着してきています。社内会議でも活用が広がり、浸透はかなり進んでいると感じています。

今後は、英語モードを活用した海外営業部門への展開や、さらにはAgentforceの導入も視野に入れ、営業、変革を加速させていきたいと考えています。」

（八十島プロシード株式会社 営業本部 統括責任者 久保 拓也 氏）

■今後の展望

八十島プロシード株式会社では、ベルセールスAIの活用により、データドリブンな営業組織への変革をさらに加速させていきます。英語モードを活用した海外営業部門への展開により、グローバルな営業活動におけるデータ活用の基盤を構築するとともに、SalesforceのAIエージェント機能「Agentforce」の導入も視野に入れ、営業プロセスのさらなる自動化・効率化を推進します。これらの取り組みを通じて、組織全体の営業力強化と提案精度の向上を実現していきます。

■ベルセールスAIについて

ベルセールスAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出・構造化し、Salesforce入力を効率化するサービスです。特徴は以下の通りです。

1. Salesforce入力効率化に特化 ： AIが商談会話から必要項目を自動抽出

2. 圧倒的な使いやすさ：対面はスマホアプリ、Web商談はPCアプリで簡単操作

3. 高精度な要約・抽出：独自AIが情報抽出・構造化を高精度で実施

ベルセールスAIのお問い合わせはこちら :https://bsai.bellface.co.jp/

■八十島プロシード株式会社 会社概要

商号 ： 八十島プロシード株式会社

所在地 ： 神戸市中央区港島南町3丁目2-11

代表者 ： 代表取締役社長 河野 浩之

設立 ： 1949年9月

資本金 ： 3,000万円

事業内容 ： 3Dプリント受託、樹脂切削加工等のプラスチック部品製造受託

ホームページ ： https://www.yasojima.co.jp/

■ベルフェイス株式会社 会社概要

商号 ： ベルフェイス株式会社

所在地 ： 東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋9F

代表者 ： 代表取締役 中島 一明

設立 ： 2015年4月27日

資本金 ： 9,015百万円(資本準備金含む)

事業内容 ： Salesforce入力エージェント「ベルセールスAI」の開発・販売

ホームページ ： https://bellface.co.jp/(https://bellface.co.jp/)