杉本琢弥、3周年ライブで“3大発表”　初ベストアルバム発売＆全国ツアー決定、U-NEXT配信も

株式会社VanCia

“熊本の彼氏”としてSNSで注目を集めるシンガーソングライター 杉本琢弥 が、2026年3月8日、東京・豊洲PITにてデビュー3周年を記念したライブ「杉本琢弥 3rd Anniversary Live」を開催した。

満員の観客が集まった本公演では、「罠～Trap～」「AnD OnE」「But…!」「CIRCUS」などの楽曲を披露。さらに、TikTokで話題となっている“男の本音”シリーズを楽曲化した新曲「男の本音」をライブで初披露し、会場から大きな歓声が上がった。

そのほか「High5!!」「渚のシンデレラ」「しゅわしゅわ。」など人気曲を含む全24曲を披露。アンコールではデビュー曲「おにぎり」を歌い上げ、デビュー3周年をファンとともに祝う特別な一夜となった。

MCでは杉本が、初めて杉本琢弥としてステージに立った場所でもある豊洲PITで3周年ライブを迎えられたことへの感謝を語った。

さらに公演内では、今後の活動に関する発表として

初のベストアルバム発売、リリースツアー開催、そして動画配信サービス U-NEXT でのライブ映像独占配信という“3大発表”が行われた。

■ライブ映像配信決定

動画配信サービス U-NEXT にてライブ映像の独占配信が決定。

本公演「杉本琢弥 3rd Anniversary Live in 豊洲PIT」は、2026年4月30日より配信予定。

また以下の過去ライブ映像も、2026年3月31日より順次配信予定。

・Zepp LIVE TOUR 2025「CIRCUS」

・BIRTHDAY LIVE 2025

・LIVE HOUSE & HALL TOUR 2025「RE:MAKE」

■初ベストアルバム発売決定

2026年8月19日、初のベストアルバム

『Who am I？』

の発売が決定。

これまでの代表曲のリアレンジに加え、新曲を含む全24曲を収録予定となっている。

■ベストアルバムリリースツアー開催

ベストアルバムを携えたリリースツアーの開催も発表された。

【日程】

2026年7月8日

福岡 DRUM LOGOS

2026年7月14日

東京 恵比寿 The Garden Hall

2026年7月26日

大阪 GORILLA HALL OSAKA

公演概要

公演名：杉本琢弥 3rd Anniversary Live in 豊洲PIT

開催日：2026年3月8日

会場：豊洲PIT

杉本琢弥

熊本県出身のシンガーソングライター。

2023年メジャーデビュー。

TikTokでは、『熊本の彼氏』として熊本弁での彼氏感をテーマに動画を投稿し、フォロワー数は現在118万人を突破。SNS総フォロワー数は190万人を突破している。 今年TBSラジオにて冠番組「杉本琢弥のVAVAVA」がスタートし、現在、主演映画『熊本の彼氏』が公開中。アーティストだけに留まらず俳優、モデルなどマルチな活動で活躍の幅を広げる。 3月8日には豊洲PITにて3周年記念ライブを開催。

■ 公式リンク

公式HP：https://takuyasugimoto.com/

X：https://x.com/sgmttky_sw

TikTok：https://www.tiktok.com/@sgmttky_sw

Instagram：https://www.instagram.com/sgmttky_sw

YouTube：https://www.youtube.com/@sgmttky_sw