新宿高島屋8Fメローフローにて、元CanCam専属モデル・熊澤枝里子が指導「メディテーションピラティス」

株式会社THINKフィットネス

女性のためのフィットネス空間 “メローフロー（Mellow Flow・新宿高島屋8F）”は、元CanCam専属モデルであり、現在はヨガ・ピラティスインストラクターとしても活躍する熊澤枝里子（くまざわ えりこ）さんによる特別クラス「メディテーションピラティス ～整え、巡らせる90分～」の第2回を、3月20日（金）に開催します。

本クラスは、股関節・お尻・太ももまわりをゆるめ、血流や巡りを高めることを目的とした“内側から整う”90分。ボールを使ったほぐし、深い呼吸、ピラティス、そして最後は短い瞑想で、心身を静かに整えていきます。※マットの上で行うピラティスです。

■クラスの特徴

“巡り”をテーマにした全身ケア（血流・デトックス・自律神経の調整）ボールを使ったほぐし × 呼吸 × ピラティス × 瞑想の90分構成。外側だけでなく内側のケアを求める方に最適。

■こんな方におすすめ

冷え・むくみ・疲れが抜けにくい呼吸が浅い、眠りが浅い肩・首こり、背中のこわばりが気になる方。思考を止めて心身を整えたい。自分の軸に戻りたい。自分の状態に気づき、心身の変化を実感したい方。初心者の方も大歓迎です。

■開催概要日時：

3月20日（金）15:00～16:30

場所：Woman’s SHAPE GYM（新宿高島屋8F スポーツメゾン内）

定員：16名

参加費：一般 5,500円（税込）／ MellowFlow・ゴールドジム会員 4,400円（税込）

特典：参加者限定・個別アフターフォロー（当日ご案内）

■講師：熊澤枝里子（くまざわ えりこ）元CanCam専属モデルとして活躍後、ヨガ・ピラティスインストラクターへ転身。モデルとして培った身体感覚と、丁寧で寄り添う指導が人気。 “内側から整える”メソッドを大切にし、女性の心身に寄り添うレッスンを展開している。

■ご予約はこちらhttps://livepocket.jp/e/uk1d6

■Mellow Flowとは

新宿駅から徒歩3分、新宿高島屋8Fに位置する女性のためのフィットネス空間。手ぶらで通え、初心者から上級者まで楽しめる30種類以上のスタジオレッスンを展開。空中ヨガ、ピラティス、トレーニングなど単発参加も可能。レッスン参加者はジムエリアも無料で利用できます。フィットネスショップ併設で、レッスン後はレストラン街で食事や買い物も楽しめる利便性の高い施設です。

■お問い合わせ

Mellow Flow

新宿高島屋8階 SportsMaison（東京都渋谷区千駄ヶ谷5‑24‑2）

TEL：03-5379-9595

担当：松尾・松崎

Instagram：@mellowflow.studio

HP：https://mellowflow.jp/