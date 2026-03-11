世界初!?「VTUBER EXPO 2026」がGWに秋葉原で開催決定！入場無料

株式会社VEXZ

VTUBER EXPO実行委員会（幹事：株式会社VEXZ）は、VTuber文化のさらなる発展と普及を目的とした世界初・世界最大級（※自社調べ）の体験型博覧会「VTUBER EXPO 2026」を、

2026年5月3日（日）～4日（月・祝）の2日間、東京・ベルサール秋葉原にて開催することをお知らせいたします 。

■ VTuber文化の「現在地」と「未来図」を提示する、節目の博覧会！

2016年のVTuber誕生から10年目を迎えた2026年 。VTuberは今や一つの確固たるカルチャーとして社会に広く浸透しました。本博覧会は、その歩みと現状を一堂に会し、既存のファン層はもちろん、興味はあるが触れたことがない方や訪日観光客の皆様もターゲットとした、大規模な体験型イベントです 。

秋葉原の中央通りに面したオープンな会場で、最新技術のショーケースやステージを通じて、VTuber文化の熱量をダイレクトに発信してまいります 。

■ VTuberに「なれる」「話せる」「遊べる」「知れる」！

誰もが足を止める秋葉原のど真ん中で、最新のVTuber文化を肌で感じられる多彩なコンテンツを用意します 。

- VTuberに「なれる」最先端技術ショーケース：モーションキャプチャや最新のシステムを駆使し、来場者がその場でVTuberの姿になれる体験コーナーを設置します 。- VTuberと「話せる」インタラクティブ体験： 特設ブースでは、VTuberと一対一での会話ができます。さらには、実際のお金を使わずに「投げ銭」を体験できるコーナーも展開予定です。- VTuberと「遊べる」スペシャルステージ： 会場内の特設ステージでは、人気VTuberによるミニライブやバラエティ企画、新プロジェクトの発表会、プロデューサーによるトークショーなど、多角的なステージイベントを予定しています 。- VTuberを「知れる」プロダクション・企業ブース： 大手プロダクションから注目の個人勢まで、幅広い出展を予定しています。パートナー企業との限定コラボレーションブースも予定しています 。

■ 【参加型企画】あなたのアイコンが秋葉原を彩る！「VTuberウォール」募集開始

VTuberの皆様と共に文化を盛り上げる共創企画として、会場内の壁面をVTuber、Vライバー様のアイコンで埋め尽くす「VTuberウォール」の参加者を募集いたします 。

みなさまの素敵なアイコンがGWの秋葉原に掲載されます！- 応募内容：ご自身の活動アイコン画像の提供- 応募条件：VTuber、Vライバーとして活動されている方- 募集期間：2026年3月末日まで- 応募方法：こちらの専用フォームより受付：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWc017ryMTLAFQrf24fUPlSz_G8xAK2cGE6t0ELO_fjV0WnA/viewform

■ 大型バーチャルアイドルフェス「Life Like a Live!」コラボレーション決定！

総勢50名を超える人気バーチャルアイドルが集う祭典「Life Like a Live!（通称：えるすりー）」とVTUBER EXPO 2026のコラボが決定しました。どんな企画になるのかお楽しみに。

えるすりーの最新ライブである「Life Like a Live!11～クロスアドベンチャー～」は2026年3月20日～22日にオンラインで開催されますので、そちらにも是非ご注目ください！

配信サイト：https://www.zan-live.com/ja/live/detail/10748(https://www.zan-live.com/ja/live/detail/10748)

■ 今後怒涛の情報発信を予定！公式サイトや各SNSをフォローしてお待ちください！

本博覧会では、今後も開催に向けて魅力的な情報を順次公開してまいります 。

- 豪華出展者情報：大人気VTuberから期待の新星まで、出展者を順次解禁！- ステージプログラム：当日イベントステージで実施される様々な企画を順次公開していきます！- 様々なコラボレーション：VTuber×タレント、アニメ、ゲーム、漫画など幅広いコラボレーションを実施予定！VTUBER EXPOならではの企画にご期待ください！- 会場限定アイテム：ここでしか手に入らない限定グッズやノベルティの配布も準備中です ！GWは是非秋葉原に足をお運びください！

■ 開催概要

名称：VTUBER EXPO 2026

日程：2026年5月3日（日）、5月4日（月・祝）

時間：11:00～17:30

会場：ベルサール秋葉原 1F（東京都千代田区外神田3-12-8）

入場料：基本無料※

主催：VTUBER EXPO 2026 実行委員会

幹事：株式会社VEXZ

公式サイト：https://www.vtuber-expo.com/

公式X：https://x.com/VTUBEREXPO_JP

※混雑緩和のため、一部有料の優先入場券の販売を予定しております。

■ 主催：VTUBER EXPO 2026 実行委員会について

バーチャルエンタテインメント業界の普及と発展を目指し、業界初の試みである「VTUBER EXPO」を実行するために組織されました。幹事社である株式会社VEXZ（旧：バーチャル・エイベックス）は、7年間にわたるVTuberの運用実績に加え、「Life Like a Live!」や「Virtual Music Award」といった大規模フェスの制作ノウハウやコミュニティ、多岐にわたる制作経験を持ちます。これらの知見を活かし、「VTUBER EXPO」でVTuberの新たな可能性を切り拓いて参ります。

【参画・協賛に関するお問い合わせ】

現在、参画を希望される企業・プロダクション様、ご協賛企業様を若干枠募集しております。 ぜひこのVTUBER EXPOへの参加をご検討ください。

VTUBER EXPO 2026 実行委員会 事務局 メールアドレス：contact@vtuber-expo.com

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

お問い合わせ窓口：https://www.vtuber-expo.com/

VTUBER EXPO 2026 実行委員会 広報担当 公式X（旧Twitter）DM：https://x.com/VTUBEREXPO_JP