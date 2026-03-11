GiRLS by PEACH JOHNが『THE POWERPUFF GIRLS(パワーパフ ガールズ)』のコレクションを3月18日(水)に発売！ランジェリーやルームウェアがラインナップ。
株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区／代表取締役社長：西澤 恒地）のPEACH JOHNの妹ブランド、GiRLS by PEACH JOHN（ガールズ バイ ピーチ・ジョン）は、カートゥン ネットワークアニメで大人気を誇る「パワーパフ ガールズ」との初のコラボレーションコレクションをピーチ・ジョン公式通販サイト及び、全国の店舗*にて2026年3月18日(水)より発売します。
*SALON by PEACH JOHN銀座店、PEACH JOHN by BASIC梅田店、アウトレットりんくう店・佐野店・長島店をのぞく
ピーチ・ジョン店舗一覧：https://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/store
ブロッサム、バブルス、バターカップの3人のヒロインをイメージした、遊び心が詰まったポップなアイテム全3型がラインナップ。ここでしか手に入らない特別な一枚です！
本コレクションは、下着2型、ルームウェア1型の計3型を展開。
発売に先立ち、本日3月11日（水）にビジュアルと商品ラインナップを公開します。
インフォメーションページ :
https://www.peachjohn.co.jp/information/detail/powerpuffgirls
GiRLS by PEACH JOHN THE POWERPUFF GIRLSコレクション
公式通販サイト :
https://www.peachjohn.co.jp/shop/c/cgirls/
GiRLS by PEACH JOHN
ラインナップ
累計43万枚※突破した大人気のブラトップ「Peasy（ピージィ）」シリーズの「Peasy002ノンワイヤーブラ」に、パワーパフ ガールズをイメージしたデザインが登場。キャラクターの顔やガーリーなモチーフをプリントしました。
広いネックあきのトップスからものぞきにくい細身のキャミソールタイプ。気になるワキや背中の段差もできにくく、フィットする服やトレンドのシアー感のあるトップスの下にもぴったりです。マッチングのショーツもラインナップ。
※集計期間：2020年1月29日～2025年12月17日(ショーツも含む)
パワーパフ ガールズ Peasyノンワイヤーブラ
価格：\2,508（本体価格\2,280）
サイズ：S、M、L
パワーパフ ガールズ Peasyショーツ
価格：\1,200（本体価格\1,091）
サイズ：S、M、L
カラー:ブルー、ピンク、グリーン（全3色）
ブロッサム、バブルス、バターカップをモチーフにしたプリントパジャマ。ゆったりとしたシルエットでリラックスタイムにおすすめです。
トップスの袖とボトムスの裾部分にはプリーツ＆リボンモチーフでガーリーな印象をプラス。トップスの後ろネック部分には「The Powerpuff Girls」のロゴをプリントしました。
パワーパフ ガールズ プリントパジャマ
価格：\3,980（本体価格\3,619）
サイズ：ワンサイズ
カラー：ピンク（全1色）
※本商品はワーナー ブラザース ジャパン合同会社と株式会社グレイスの商品化契約に基づき展開するものです。
THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements (C) & (TM) Cartoon Network. (s26)