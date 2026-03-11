【Door to Silence】羽田から90分、静寂への最短距離。タクシー会社がプロデュースする「静粛な宿」が境港で始動。旬の食材を堪能する美食プランが期間限定で申し込み開始。

皆生タクシー株式会社

鳥取県境港市で地域の移動を支える「皆生タクシー株式会社」が運営する一棟一組の旅館「皆玉邸 恵‐ＭＥＧＵＭＩ‐（所在地：鳥取県境港市」は、2026年春、都会の喧騒を離れ、最短時間で優雅な静寂へ到達する新しい旅の形「Door to Silence（静寂への最短距離）」を本格展開いたします。

多忙な日常を送る現代人にとって、真の贅沢とは「移動時間さえも心地よく、ストレスなく目的地に辿り着くこと」だと私たちは考えます。当館は、羽田空港から米子鬼太郎空港まで約80分、さらに空港から宿まで専用車で約10分という圧倒的なアクセスの良さを誇ります。 「東京を出発してわずか90分後には、露天風呂で心身を解き放つ」。タクシー会社が運営する宿だからこそ実現できる、シームレスな移動体験を提供いたします。

「Door to Silence - 境港、静寂への最短距離」３つの特徴

1. タクシー会社ならではの「ストレスフリー・エスコート」

米子鬼太郎空港の到着ロビーでは、当館のスタッフがお客様をお迎えします。重い荷物を持ち歩くことも、乗り換えの時間を気にする必要もありません。空港からわずか10分、専用車ならではのプライベートな移動が、日常から別世界（Silence）への導入部となります。

2. 到着即、名湯に浸かる贅沢。全室露天風呂付きの離れ

一棟貸しスタイルの全4室は、すべて皆生温泉（米子市）から源泉を運び湯し、源泉露天風呂を完備しております。チェックイン後すぐに、移動の疲れを名湯で癒やす。まさに「タイムパフォーマンス（タイパ）」と「癒し」が両立した滞在です。

3. 境港の「恵み」を味わい尽くす、レストラン「火撥（ひばち）」※写真はイメージです※写真はイメージです※写真はイメージです

夕食は、地域の食材を熟知したタクシー会社が繋ぐ、最高級の海の幸をメインとしたフレンチ×鉄板×和食のコース。移動に費やす時間を最小限に抑えた分、ゆっくりと流れる時間の中で境港の真の豊かさをご堪能いただけます。

期間限定プラン『旬の饗宴～Season2026～』

販売期間：4/1～6/30

この時期にしか出合えない山陰の旬材を、フレンチと鉄板焼きの融合で表現した特別コースをご用意いたしました。

【コース内容】

Amuse 山菜のベニエ 木の芽の香り

Hors-d' oeuvre 旬魚のカルパチョ 柑橘のアクセント

Soupe 旬菜のポタージュ

Poisson 旬魚の鉄板焼き 焦がしバターと山菜のソテー

Viande 山陰和牛の鉄板ロースト 山椒香る赤ワインソース

Riz 鉄板仕上げの旬野菜リゾット/焦がしバターとパルミジャーノ

Dessert 季節の果物を使ったデザート

※詳細プランはこちら

https://www.489pro-x.com/ja/s/kaigyokutei-megumi/search/

施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/179383/table/1_1_49d35597602abb73ab549b753fc2d989.jpg?v=202603110151 ]