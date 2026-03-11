令和8年は、建築家と対話しながら家を建てる。Vol 2/5

株式会社ヤマホン

株式会社ヤマホン（本社：岡山県玉野市、代表取締役：山本佳彦）が展開する住宅ブランドHARELYA premium（ハレルヤプレミアム）は、建築家と住まい手をつなぐ独自の仕組み「HARELYA premium Platform（ハレルヤプレミアムプラットフォーム）」において、新たに3名の建築家が参画したことをお知らせします。

令和8年。

住まいは「選ぶもの」から、「建築家と対話しながらつくるもの」へ。

HARELYA premiumは、建築家の思想に触れながら暮らしを構想する、新しい家づくりの在り方を提案します。

HARELYA premium Platform とは

HARELYApremiumPlatformは、建築家一人ひとりの設計思想・世界観・空間哲学に触れながら、住まい手が自分たちの暮らしを言語化し、共につくり上げていくためのプラットフォームです。

住宅模型作品（実際に建築購入できるモデルプラン）を通して、間取りや性能だけでなく、

「どんな時間を過ごしたいか」

「どんな価値観で生きたいか」

から住まいを考える。

それが、HARELYApremiumの家づくりです。

新規参画建築家紹介１.

赤木 利徳（Toshinori Akagi）

アカギアーキテクツ一級建築士事務所 / AKAGI ARCHITECTS

岡山・倉敷を拠点に活動する一級建築士。

研究者としての視点と実務の第一線で培った設計力を兼ね備え、「その人らしさ」と「その場所ならではの物語」を大切にする建築家です。

赤木氏の設計は、住まいを単なる箱として捉えません。

そこに住まう人の人生、土地の記憶、時間の積層を読み取りながら、空間を“物語の舞台”として再構築します。

住宅や店舗の設計だけでなく、まちづくりや空き家活用など地域課題にも積極的に取り組み、建築を社会と接続する存在として位置付けています。

また、「住宅選びのコンシェルジュ」として中立的立場から住まい手の相談に応じるなど、対話を通じた家づくりを実践しています。

スタディ・プラン作品赤木氏の建築は、住むほどに味わいが深まる、静かで芯のある空間です。

新規参画建築家紹介２.

池田 卓也（Takuya Ikeda）

池田設計室

池田氏の設計は、暮らしの延長線上に建築があるという視点から始まります。

光の入り方、風の通り道、素材の温度。

日常の何気ない瞬間を丁寧に掬い上げ、住まいを「生活の質を高める装置」として設計します。

派手さを追うのではなく、住み続ける中で価値が増していく空間。

住まい手との対話を重ね、まだ言語化されていない理想を引き出し、それをかたちにしていく設計プロセスが特徴です。

代表建築物写真日常に寄り添いながら、静かに暮らしを底上げしていく建築です。

新規参画建築家紹介３.

上野 大地（Daichi Ueno）

一級建築士事務所UH×

上野氏は、敷地や周囲の環境との関係性を深く読み解きながら、暮らしと地域をつなぐ建築を追求する設計者です。

建築を閉じた存在としてではなく、風景や社会と呼応する存在として捉える視点。

その土地に根ざした空間構成は、住まいを“環境の一部”へと昇華させます。

プライバシーと開放性のバランス、内部と外部の連続性、構造と景色の重なり。

その設計は、未来へと開かれた住まいの可能性を示しています。

代表建築物写真上野氏の建築は、地域の文脈と共鳴する、静かで力強い存在です。

建築家とつくる家に興味のある方へ

HARELYA premium Platformでは、今回参画した建築家をはじめ、多様な思想を持つ建築家との家づくり相談を受け付けています。

・建築家と対話しながら家を建てたい

・デザインと性能、どちらも妥協したくない

・自分たちらしい暮らしを一から考えたい

そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。

HARELYA premium Platform

https://harelya-okayama.jp/architects/

ブランド紹介｜HARELYA premium

2025年9月誕生。

「出会いがつくる、理想の家。」をテーマに、建築家と共創する自由設計住宅を展開。

独自構造「SUPERWIDE工法(TM)」により、木造住宅でありながら10m級の大開口を実現しています。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/157071/table/10_1_6c118ab1cfd6d7fd9f39356845a57be7.jpg?v=202603110151 ]