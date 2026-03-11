「健康経営優良法人2026（ホワイト500）」に2年連続で認定

エムスリーキャリア株式会社

エムスリーキャリア株式会社（本社：東京都港区、社長：沼倉敏樹）は、経済産業省と日本健康会議が認定する「健康経営優良法人2026（ホワイト500）」の大規模法人部門で、昨年に続き2年連続で認定を受けました。健康経営優良法人の取得としては４年連続であり、本年度も高く評価をいただいております。

「健康経営優良法人」は、健康経営を実践する企業等の法人を評価・認定する制度で、特に優良な評価を得られた企業が取得する認定です。

このうち「ホワイト500」は、大規模法人部門において健康経営優良法人に認定された法人の中から、健康経営度調査の結果が高く評価された上位500法人に与えられるものです。

エムスリーキャリアの健康経営とは

エムスリーキャリア（以下当社）は、「イキイキと働く医療事業者を一人でも増やし、医療に貢献する」というミッション実現のためには、まず身近に働く従業員自身がイキイキと活動できることが重要であると考え、2022年から正式に健康経営に取り組んできました。それまでも医療の一翼を担う会社として健康診断・ストレスチェックの実施徹底、健康課題の洗い出し・対策などを行っていましたが、健康経営の取り組みではより予防医療に注力した施策を打ち出しています。

エムスリーキャリアの健康経営の実践内容

推進にあたっては、当社が培ってきた産業保健・健康経営事業の知見を最大限活用した従業員全体のヘルスリテラシー・エンゲージメント向上施策や、産業保健スタッフなど健康経営推進チームによるきめ細かいケアを行った結果、各種数値の改善を実現しました。また、当社グループにある実績のある健康経営向けサービスを活用したことも、社内浸透・施策推進の一助となっています。

加えて、本年度は、健康経営を推進する外部企業とともにイベントを開催し、健康経営の認知度向上を図ったほか、当社自体の健康経営をより深めることに成功いたしました。イベントに関しては本年度も、より規模を拡大した形で開催できるように努力いたします。

また、本年度は、健康経営の取り組みをさらに深化させるため、施策の評価・改善に努めてまいりました。特に、健康データの分析を通じて対応すべき重点課題を明確化し、部署ごとの特性や実態を踏まえたより実効性・実行性の高い施策を展開出来たことが、今回の高評価に繋がったと考えております。

当社は、今後も従業員の健康と活力に注目した施策を実施し、その知見を健康経営事業に活かすことで健康経営を進める日本中の企業、ひいては国民の健康に貢献してまいります。

当社の健康経営を支えたシステム・サービスについて

当社が健康経営を推進するにあたっては、以下のサービスを導入するとともに、当社の産業医紹介サービスで産業医の先生と培ったノウハウを活用する形で、健康経営を推進しています。



■EBHS Life（エムスリー社）

EBHS Lifeは日本人の健康状態と平均余命の関係に注目した指標です。個人の健診結果などのデータから、約5万人分の健診／生活習慣データや寿命予測に関する3,000件以上の論文レビューといった科学的エビデンスに基づき余命予測を算出しています。EBHS Lifeを活用した企業向けレポートでは、企業全体の健康状態の可視化・分析が可能です。特に、健康状態悪化による労働生産性損失額（プレゼンティーイズム）の表示や、ワークエンゲージメントの表示など、今後の経営に求められる指標にも対応しています。

当社では、健康状態と経営状況を紐づけ、経営を推進する健康施策の提案に使用しています。スコアによる他社平均との比較も行えるため、相対的な自社の立ち位置を説明可能となったほか、プレゼンティーイズム、アプセンティーイズムによる想定損失額も経営陣に示せたことが、施策実行の一助となりました。

公式ウェブサイト：https://m3comlp.m3.com/lp/ebhs-life/ebhs-life

■M3PSP（エムスリー社）

日本の医師の約9割以上、30万人以上の医師会員基盤を活用し、自力ではたどり着けない医療情報を従業員に提供し、適切な医療へと導くサービスです。ペイシエントサポーターと呼ばれる看護師への無料相談を中心に、医師へのオンライン医療相談を行う「Askdoctors」や病院・クリニック選択を手助けする「ベストドクターセレクション」、治療方針に迷ったときに3名の専門医から意見を聞くことができる「マルチオピニオン」、治療時・復職時に企業と連携して治療と仕事の両立を図る「両立支援プログラム」など、予防から治療選択、予後まで幅広く対応が可能となります。

当社では、予防的な役割で従業員に利用促進を行っています。実際に「自分だけでなくお子さんやご家族などの急病時に、どのような行動をすべきかのアドバイスを貰えて助かった」という声をいただいています。

公式ウェブサイト：https://service.m3psp.jp/

■ハピネスパートナーズ（エムスリーHD社）

「ハピネスパートナーズ」は企業の健康経営推進を支援するクラウドシステムです。全従業員の健康診断・ストレスチェック・産業医面談などのデータをクラウド上で一元管理し、企業の健康課題や解消策・アクションプランを自動で分析・提案することができます。

当社では、EBHS Lifeへの健康診断データ共有等に使用しています。今後はより活用の幅を広げていく予定です。

公式ウェブサイト：https://m3hd.co.jp/

エムスリーキャリア概要

東証プライム市場上場のエムスリーのグループ会社として「イキイキと働く医療従事者を一人でも増やし、医療に貢献する」というミッションのもと、医療の人・組織の課題解決を行っています。

エムスリーが運営する日本最大級の医療従事者向けサイト「m3.com」には、34万人以上の医師が会員登録しており、こうした基盤をもとに、医師をはじめとする専門職と医療機関のマッチング支援事業を中心に展開しています。また、この会員基盤を活用し、企業様向けに産業医を紹介する「産業医紹介サービス」も提供しています。

会社名：エムスリーキャリア株式会社

代表取締役：沼倉 敏樹

URL：https://www.m3career.com/

https://sangyoui.m3career.com/service/

※「健康経営(R)」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。