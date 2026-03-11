学習塾向け英検(R)二次試験対策ツール「英スピ」、機能アップデートを実施

HOUSEI株式会社

AI・DXソリューションを提供するテクノロジーカンパニー、HOUSEI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：管 祥紅、以下：HOUSEI）の子会社であるアイード株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：窪田優希、以下アイード）が、二次試験対策をより実践的かつ包括的に行えるよう、機能アップデートを実施したことをお知らせいたします。

今回のアップデートでは、日々の学習クオリティを高めるトレーニング機能の強化に加え、複数教室を展開する学習塾の運用を支援する本部アカウント機能を新たに提供。さらに、試験全体像の理解から準備・練習までを一貫して行える学習ブロック「攻略への道」を搭載し、英検(R)二次試験対策をアプリ内で完結できる環境を整備しました。

■英検(R)二次試験対策における背景と課題

英検(R)二次試験では、スピーキング力だけでなく、試験の進行や出題形式を理解し、限られた時間内で適切に受け答えする力が求められます。一方、学習現場では、発話練習の時間やアウトプット量の確保、講師によるフィードバックの質のばらつき、練習後の振り返り・改善の継続などに課題がありました。アイードはこれらの課題を踏まえ、英検(R)二次試験対策をより進めやすくするため、今回の機能アップデートを実施しました。

■学習効果を高めるトレーニング機能の強化

・学習コンテンツ数の拡充

英検(R)二次試験を想定した学習コンテンツを拡充し、生徒が段階的に発話練習を積み重ねられる構成へアップデートしました。十分な練習量を確保することで、実践的なスピーキング力の定着を図ります。

・トレーニングへの文字起こし・個別アドバイス実装

発話内容の文字起こしと個別アドバイス機能を、模擬テストに加えてトレーニング機能にも実装。日々の練習の中で自分の発話を客観的に確認し、改善点を意識した学習が可能になりました。

・発話速度調整機能の追加

トレーニングの出題文において、発話速度を調整できる機能を追加。学習段階や理解度に応じた練習が可能となり、無理なく英検(R)二次試験レベルの発話に慣れることができます。

学習者の発話内容が文字起こしされ、その発話に対して文法や内容の改善点を個別具体的にアドバイス

AI面接官による質問音声の再生速度が調整可能に

■英検(R)二次試験の全体像を学べる学習ブロック「攻略への道」を搭載

英スピでは、英検(R)二次試験の理解から本番対策までを一貫して学べる学習ブロック「攻略への道」を搭載しました。英スピ独自の「受験時の心得（事前準備編・当日編）」に加え、「面接試験の流れ」「出題内容」「よくある質問」「重要表現」など、旺文社刊行『英検(R)二次試験・面接完全予想問題シリーズ』のコンテンツや解説動画を収録しています。これにより、生徒は試験の全体像を理解しながら準備を進め、トレーニングまでを英スピ上で一貫して行うことが可能になります。

二次試験受験前に知っておきたい情報を網羅

■英検(R)二次試験対策を“組織で任せられる”運用機能の追加

今回のアップデートでは、複数教室を展開する学習塾向けに本部アカウント機能を提供開始しました。本部から各教室の利用状況や学習進捗を一元的に把握でき、教室ごとのばらつきなく英検(R)二次試験対策を運用できます。学習内容や事前準備を英スピに集約することで、講師は指導に集中しやすくなり、生徒も迷わず学習を進められます。

■英スピとは

英スピは、学習塾における英検(R)二次試験（スピーキングテスト）対策の課題を解決するために開発されたAI学習サービスです。「十分な指導時間を確保しづらい」「生徒が一人で発話練習を進めにくい」といった現場の課題に対応し、英検(R)二次試験対策を効率的かつ継続的に行える学習環境を提供します。

■今後の展望

英スピは今後も、英検(R)二次試験対策における学習体験の改善と、学習塾・教育事業者の運用負荷軽減の両面から、機能開発を進めてまいります。学習塾・教育事業者から個人学習者まで、英検(R)二次試験に取り組む関係者を支えるサービスとして進化を続けていきます。

■導入・お問い合わせ

英スピの導入をご検討中の学習塾様には、機能紹介資料をご提供いたします。お気軽にお問い合わせください。

英スピ公式ページ：https://aied.jp/eisp-school/

お問い合わせフォーム：https://aied.jp/contact_form_eisp/

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

※「英スピ」に含まれるAI採点やアドバイスは、公益財団法人 日本英語検定協会による如何なる監修・指導も受けておらず、品質について同協会から認められたものでは一切ありません。

アイード株式会社の概要

本社所在地：東京都新宿区津久戸町１番8号神楽坂AKビル8階

代表者：代表取締役 窪田 優希

URL：https://aied.jp/

HOUSEI株式会社の概要

本社所在地：東京都新宿区津久戸町１番8号神楽坂AKビル9階

代表者：代表取締役社長 管 祥紅

URL：https://www.housei-inc.com(https://www.housei-inc.com)

HOUSEIは、DXを実現するパートナーとして「メディア向け事業・プロフェッショナルサービス事業・プロダクト事業・物流業界・海外IT事業」の5つの事業を柱に、日本のDX化を図ります

HOUSEIはオープンイノベーションに取り組んでおり、共同開発・販売代理店を含むパートナーを募集しています。