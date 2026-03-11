Siiibo証券 CEO小村が、福岡市×金融IT協会共催「福岡Meetup in Tokyo ~福岡はFintechの街になれるのか~」に登壇

Siiibo証券株式会社

社債発行・購入プラットフォーム「Siiibo」を運営するSiiibo証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：小村和輝、以下「当社」）は、FinGATE Clubで2026年3月18日（水）に開催される、福岡市・金融IT協会（FITA）共催の「福岡Meetup in Tokyo ~福岡はFintechの街になれるのか~」に、代表取締役CEOの小村が登壇することをお知らせいたします。

当社は、社債発行・購入プラットフォーム「Siiibo」を通じて、個人の投資家が企業に直接投資できる社債市場を開拓しています。この度、福岡市・金融IT協会（FITA）が2026年3月18日（水）に共催し、「証券・金融の街」である日本橋兜町で開催するイベント「福岡Meetup in Tokyo ~福岡はFintechの街になれるのか~」に、当社代表取締役CEOの小村が登壇いたします。

主催者である福岡市は、2020年9月より産学官のオール福岡による推進組織「TEAM FUKUOKA」の一員として、国際的な金融機関や関連企業など国際金融機能の誘致や、ビジネス・生活環境の整備などに取り組んでいます。本イベントは、金融機関やフィンテック企業等を対象に、福岡のビジネスのポテンシャルをより知っていただくことを目的として開催するものです。

当社は「Siiibo」を通じて、社債発行によるベンチャーデットを提供してまいりました。福岡市は有望なスタートアップを数多く創出・育成していることでも注目を集めており、当社も福岡市に拠点を置く複数のスタートアップ企業に対する資金調達の支援実績を有しています。今回のイベントでは、福岡市と縁のあるFintechスタートアップの立場から、国際金融都市の実現に向けた福岡市のポテンシャルや、Fintechを活用することで広がる新たな成長可能性についてお話しいたします。

■「福岡Meetup in Tokyo」について

■小村登壇セッションの概要

- イベントページ：https://techplay.jp/event/992455- 開催日：2026年3月18日（水）17:00~19:00- 場所：日本橋茅場町１丁目８－１ 平和ビル 3F FinGATE Club- 開催形式：オフライン（50名程度）- 参加費：無料- 内容：福岡の魅力発信及びフィンテック企業の最新動向等- 共催：福岡市、金融IT協会（FITA）- 後援：国際資産運用センター推進機構（JIAM）

トークセッション「地方からFintechを変える ～福岡のフィンテックの挑戦～」

時間：17:25~17:55

登壇者：

・穴井 怜 氏（株式会社みんなの銀行 / ゼロバンク・デザインファクトリー株式会社

Development Divisionエンジニアリングマネージャー）

・上坪 直樹 氏（三井住友トラスト・アセットマネジメント シニアアドバイザー）

・小村 和輝（Siiibo証券 代表取締役 CEO）

モデレーター：Mumu牧之瀬 氏（国際資産運用センター推進機構 シニアエキスパート）

■参加方法

以下のイベントページからお申込みください。

https://techplay.jp/event/992455

■Siiibo証券 代表取締役CEO 小村和輝 について

東京大学大学院工学系研究科修了(鳥海研究室)。ドイツ証券株式会社にてトレーダーとして国内外の社債、CDS、仕組債等のクレジット商品全般の取り扱いを経験。

その後、ブラックロック・ジャパン株式会社にて、国内の運用会社・公的金融機関に向けたリスク分析及び投資プロセスのアドバイザリー業務に従事した後、株式会社Siiibo（現Siiibo証券株式会社）を設立、代表取締役就任。

「私募債等の商品審査及び販売態勢等のあり方に関するワーキング・グループ」委員（2022年）。Fintech協会理事（8-9期）。

■Siiibo（シーボ）証券株式会社について

「自由・透明・公正な直接金融を創造する」をミッションに掲げ、“社債”というシンプルな金融商品を世に広めることを目指しています。社債に特化した本邦唯一のネット証券（※）として、オンラインでの社債の発行・購入が可能なプラットフォーム「Siiibo」を運営しております。「Siiibo」では投資家向けに企業情報閲覧・社債購入管理サービスを、企業向けにIR掲載・社債発行サポートを提供しています。

- 社 名：Siiibo証券株式会社（英文表記: Siiibo Securities Co., Ltd.）- 代表者：代表取締役CEO 小村和輝- 所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE 8F- 設 立：2019年1月11日- 資本金：16億2,759万円（資本準備金含む、2025年2月末時点）- URL ：https://siiibo.com

（※）Siiibo証券調べ 2026年3月11日時点

■金融商品取引法に係る表示

商号等: Siiibo証券株式会社 第一種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3230号

加入協会: 日本証券業協会

【本件に関するお問い合わせ先】

Siiibo証券株式会社 広報担当

E-mail: pr@siiibo.com