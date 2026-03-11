杉本琢弥、福井の中学校へサプライズ訪問　卒業ソング「アオくてハルい。」を生徒に届けエール

株式会社VanCia

“熊本の彼氏”としてSNSで注目を集めるシンガーソングライター

杉本琢弥 が、2026年3月9日、福井県勝山市の勝山北部中学校 をサプライズ訪問し、翌日に卒業を控えた生徒たちへ向けた特別ライブを行った。

このサプライズ訪問は、新曲「アオくてハルい。」のキャンペーンの一環として全国の学校から募集を行い、その中から勝山北部中学校が選ばれ実施された。

当日は、青春の葛藤や希望を描いた卒業ソング「アオくてハルい。」を含む3曲をを披露。

会場となった体育館には、卒業生を含む全校生徒が集まり、突然の登場に驚きと歓声が広がった。

楽曲には、進路や将来に向き合う学生たちの気持ちや、青春の一瞬の大切さが込められており、杉本は歌を通して生徒たちの新たな門出にエールを送った。

訪問した勝山北部中学校 は、来年3月に閉校を予定している学校で、この日のライブは生徒たちにとって特別な思い出となった。

■ リリース情報

タイトル：アオくてハルい。

アーティスト：杉本琢弥

配信開始日：2026年2月22日（日）

配信形態：各音楽配信サービスにて配信中

杉本琢弥

熊本県出身のシンガーソングライター。

2023年メジャーデビュー。

TikTokでは、『熊本の彼氏』として熊本弁での彼氏感をテーマに動画を投稿し、フォロワー数は現在118万人を突破。SNS総フォロワー数は190万人を突破している。 今年TBSラジオにて冠番組「杉本琢弥のVAVAVA」がスタートし、現在、主演映画『熊本の彼氏』が公開中。アーティストだけに留まらず俳優、モデルなどマルチな活動で活躍の幅を広げる。

