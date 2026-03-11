バス運転士の偏光サングラス着用を本格実施いたします

西日本鉄道株式会社

西鉄バスグループでは、西日本鉄道株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長執行役員：林田 浩一）を含む計7社のバス運転士を対象に、本年3月9日より、株式会社タレックス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：田村 真三）製の偏光サングラスの着用を本格実施いたします。

本取り組みは、運転時の視認性向上および疲労軽減による更なる安全性向上を図るものです。2024年8月より試行着用を実施しておりましたが、試行結果が良好であったため本格実施するものです。

西鉄バスグループでは、本件をはじめとして、安全性向上や運転士の労働環境改善に寄与する取り組みを推し進めてまいります。皆さまのご理解をお願いいたします。

■ 偏光サングラスの着用について

【開 始 日】2026年3月9日（月）

【実施期間】通年

【対 象 者】西鉄バスグループの下記 7社所属のバス運転士

（西日本鉄道(株)、西鉄バス北九州(株)、西鉄バス久留米(株)、西鉄バス筑豊(株)、

西鉄バス大牟田(株)、西鉄バス佐賀(株)、北九西鉄交通(株)）

【そ の 他】サングラス着用のまま接客をさせていただくことがありますので、ご了承ください。

■ （参考）偏光サングラスの概要

【メーカー】 株式会社タレックス

【レンズ名】 トゥルービュー(R)

【性 能】 色覚に影響を及ぼさない(特許取得)

疲労軽減

【種 類】