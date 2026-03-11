【台湾駐在の経営層向け】AI・SNS時代の情報漏洩リスクとは？台湾拠点のための最新情報セキュリティセミナーを3/25開催
ワイズコンサルティング グループ（本社：中華民国台北市、代表取締役：吉本康志）は、台湾に進出している日系企業の日本人経営者・経営幹部を対象に、生成AIやSNS普及に伴う新たなリスク対策を解説する『情報セキュリティ最新セミナー』を、2026年3月25日（水）にオンラインとオフライン（台北会場）のハイブリッド形式で開催いたします。
【開催の背景】
ビジネスにおいて生成AIやSNSの活用が急速に進む中、企業の情報漏洩リスクはこれまでにない形で多様化しています。特に海外拠点である台湾においては、「日本の本社で定めたセキュリティルールが、台湾の現場の実情に合っていない」「個人のスマートフォンが最大のリスクホールになっている」といった課題を抱える企業が少なくありません。 本セミナーでは、「禁止する」のではなく「適切に管理・防衛する」という視点から、AI・SNS時代に合わせた情報管理規定の再設計について、具体策を交えて解説いたします。
【セミナープログラム】
■第1講
～本社ルールは台湾で通用するのか？～
「AI・SNS時代の情報管理規定の再設計」
■第2講
～“使うな”ではなく“管理せよ”～
「生成AIの安全利用と防衛策」
■第3講
～個人のスマホが最大のリスクホール～
「個人SNS利用に潜む情報漏洩リスク」
【開催概要】
・日時：2026年3月25日（水） 14:00～16:00
・対象者：日本人経営者・経営幹部向け
・開催方法：オンライン（Google Meet）および会場
会場：ワイズセミナールーム（台北市中正区襄陽路9号8階）
オンライン：お申込み後、開始30分前に招待リンクを送付いたします。
・使用言語：日本語
・参加費用（税込）：
労務顧問会員：無料
機械ジャーナル会員／ニュース会員：1,000元
一般参加：2,000元
・一般参加特典：台湾ビジネス情報「ワイズニュース」を2週間無料で配信
・お申し込み方法：https://www.ys-consulting.com.tw/seminar/126940.html
【会社概要】
会社名：ワイズコンサルティング グループ
所在地：中華民国台北市襄陽路9號8F
代表者：吉本康志
設立：1996年11月
URL：https://www.ys-consulting.com.tw/
事業内容：
・経営コンサルティング（人事労務・マーケティング・経営戦略・情報セキュリティ）
・人材トレーニング（階層別研修・職種別研修）
・日本語台湾経済ニュース、機械業界ジャーナル配信
・市場調査・業界調査・顧客調査
・クラウドサービスの販売
- 台湾の経営課題・労務人事に関するご相談・お問い合わせ
ワイズコンサルティング （威志企管顧問）
e-mail：info@ys-consulting.com
TEL：+886-22381-9711（日本時間10：00～19：00）
https://www.ys-consulting.com.tw/service/consulting/index.html