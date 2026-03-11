【台湾駐在の経営層向け】AI・SNS時代の情報漏洩リスクとは？台湾拠点のための最新情報セキュリティセミナーを3/25開催

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

ワイズコンサルティング グループ（本社：中華民国台北市、代表取締役：吉本康志）は、台湾に進出している日系企業の日本人経営者・経営幹部を対象に、生成AIやSNS普及に伴う新たなリスク対策を解説する『情報セキュリティ最新セミナー』を、2026年3月25日（水）にオンラインとオフライン（台北会場）のハイブリッド形式で開催いたします。

【開催の背景】

ビジネスにおいて生成AIやSNSの活用が急速に進む中、企業の情報漏洩リスクはこれまでにない形で多様化しています。特に海外拠点である台湾においては、「日本の本社で定めたセキュリティルールが、台湾の現場の実情に合っていない」「個人のスマートフォンが最大のリスクホールになっている」といった課題を抱える企業が少なくありません。 本セミナーでは、「禁止する」のではなく「適切に管理・防衛する」という視点から、AI・SNS時代に合わせた情報管理規定の再設計について、具体策を交えて解説いたします。

【セミナープログラム】

■第1講

～本社ルールは台湾で通用するのか？～

「AI・SNS時代の情報管理規定の再設計」

■第2講

～“使うな”ではなく“管理せよ”～

「生成AIの安全利用と防衛策」

■第3講

～個人のスマホが最大のリスクホール～

「個人SNS利用に潜む情報漏洩リスク」

【開催概要】

・日時：2026年3月25日（水） 14:00～16:00

・対象者：日本人経営者・経営幹部向け

・開催方法：オンライン（Google Meet）および会場

会場：ワイズセミナールーム（台北市中正区襄陽路9号8階）

オンライン：お申込み後、開始30分前に招待リンクを送付いたします。

・使用言語：日本語

・参加費用（税込）：

労務顧問会員：無料

機械ジャーナル会員／ニュース会員：1,000元

一般参加：2,000元

・一般参加特典：台湾ビジネス情報「ワイズニュース」を2週間無料で配信

・お申し込み方法：https://www.ys-consulting.com.tw/seminar/126940.html

【会社概要】

会社名：ワイズコンサルティング グループ

所在地：中華民国台北市襄陽路9號8F

代表者：吉本康志

設立：1996年11月

URL：https://www.ys-consulting.com.tw/

事業内容：

・経営コンサルティング（人事労務・マーケティング・経営戦略・情報セキュリティ）

・人材トレーニング（階層別研修・職種別研修）

・日本語台湾経済ニュース、機械業界ジャーナル配信

・市場調査・業界調査・顧客調査

・クラウドサービスの販売

- 台湾の経営課題・労務人事に関するご相談・お問い合わせ

ワイズコンサルティング （威志企管顧問）

e-mail：info@ys-consulting.com

TEL：+886-22381-9711（日本時間10：00～19：00）

https://www.ys-consulting.com.tw/service/consulting/index.html