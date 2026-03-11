世界的ダンサーKITE氏主催『Hawaii Dance Camp 2026』を、株式会社嶋村吉洋映画企画が運営支援

株式会社嶋村吉洋映画企画

株式会社嶋村吉洋映画企画（本社：大阪府大阪市、代表取締役：嶋村吉洋）は、政井海人氏（アーティストネーム：KITE＜カイト＞、以下「KITE氏」/合同会社アボガドゥ）が主催する『Hawaii Dance Camp 2026（ハワイダンスキャンプ2026）』の運営支援をおこないましたことをお知らせします。

『Hawaii Dance Camp 2026（ハワイダンスキャンプ2026）』とは

ハワイのホノルルでおこなわれる『ENDLESS STYLES FESTIVAL』を通して、業界の未来を担うダンサーたちに日本国内のスタジオでは絶対に得ることのできない海外で踊るという経験を積むことで世界への扉を開くきっかけを作るためのキャンプです。

『ENDLESS STYLES FESTIVAL』はハワイ最大のブレイキング&ヒップホップダンスフェスティバル&コンペティションです。世界と地元のトップアーティストたちが、ブレイキングとフリースタイルヒップホップの両方で熱戦を繰り広げます。

プロジェクト詳細：

https://camp-fire.jp/projects/910609/view

概要

イベント名：Hawaii Dance Camp 2026

日時：2026年2月6日（金）～2月9日（月）

開催地：アメリカ合衆国・ハワイ州ホノルル

主催者：KITE氏

内容：

1. ハワイのダンスバトルイベントへの参加

現地のリアルなストリートシーンに飛び込み、世界の空気を肌で感じる。

2. フォーマーアクション監修のショーケース出演

ハワイのステージで踊る“特別な1本”。参加者の人生で一生モノになるショーケースをつくります。

3. ビーチクリーン（地域活動）

ハワイの海を守る活動に参加。海外で「与える側」に立つ経験は、意識を確実に変える。

4. 観光・BBQ・文化体験

ハワイの自然・食・人に触れ、海外での“生きた時間”を味わう。

代表取締役 嶋村吉洋（しまむら よしひろ）プロフィール

兵庫県出身。10代で起業し、実業家、投資家、映画プロデューサーなどさまざまな分野で活躍。

現在は投資家として、阪急阪神ホールディングス株式会社、株式会社サイバーエージェント、朝日放送グループホールディングス株式会社、オリコン株式会社などの大株主になり、保有している株式の評価額は数百億円に達する。また、株式会社テレビ東京ホールディングスの個人筆頭株主でもある。

映画プロデューサーとして、ワールドセールスを狙った作品を作り続け、1作目、2作目、3作目が国際映画祭で受賞。最新作は、Netflixで6カ国の1位・2位に入り、アメリカの配信では初登場1位を獲得。

個人投資家、映画プロデューサーとしてBloombergのインタビューを受け、2026年のIP・コンテンツ株の見通しや投資方針についてコメント。

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2025-12-18/T7G1RRKK3NYB00

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-02-13/TADBFWKJH6VH00

著書『となりの億万長者が17時になったらやっていること』（PHP研究所）は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」において、総合グランプリ2位と経済・マネー部門賞を受賞。2025年に『人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論』（プレジデント社）を出版し、「読者が選ぶビジネス書グランプリ2026」総合グランプリ7位と経済・マネー部門2位を受賞。

嶋村吉洋 オフィシャルサイト

https://shimamura-yoshihiro.jp/