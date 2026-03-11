2026年3月11日（水） オンラインショップ「Shop.Merchan.jp」に 新コレクション「エアプレイン」登場！

阪神電気鉄道株式会社

株式会社阪神コンテンツリンクは、2026年3月11日（水）12：00より、オンラインショップ「Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）」にて新たなコレクション「エアプレイン」を展開します。本コレクションでは、〈旅客機〉〈特殊航空機〉〈ブルーインパルス〉と3つの分野に分類し、かわいいおもちゃをはじめ、日常使いできるキーホルダーや文房具など、子供向けから大人向けまで幅広く、航空機ファン必見のグッズ全94種を取り揃えました。ぜひチェックしてみて下さい。

■オンラインショップ「Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）」

★Airplane Collection★

https://shop.merchan.jp/pages/airplane

・“Airplane Collection”内特設ページ「旅客機」

https://shop.merchan.jp/collections/various_airplane

・“Airplane Collection”内特設ページ「特殊航空機」

https://shop.merchan.jp/collections/specialized_airplane

・“Airplane Collection”内特設ページ「ブルーインパルス」

https://shop.merchan.jp/collections/blue_impulse

■一部商品画像 ※イメージ

■Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）とは

音楽・スポーツ・アニメ・鉄道・航空機・ゲーム・漫画といった様々なジャンルのIP（知的財産、ロゴ、イラスト等）を使用したオリジナルグッズを購入いただけるECショップです。IPホルダーの監修を受けた公式キャラクターグッズなど「ここでしか買えないグッズ」を多数取り揃えています。【(C)Merchan.jp (C)2026株式会社 阪神コンテンツリンク】

■公式サイト： https://shop.merchan.jp

公式X（Twitter）： https://x.com/Merchan_CAT

＜会社概要＞

株式会社阪神コンテンツリンク HANSHIN CONTENTS LINK CORPORATION

本社所在地 大阪市福島区海老江1丁目1番31号 阪神野田センタービル10F

資本金 230,000千円（阪神電気鉄道株式会社 100％出資。阪急阪神東宝グループ）

事業内容 コンテンツ事業、音楽事業、広告メディア事業、サイン制作事業

株式会社阪神コンテンツリンク https://hcl-c.com/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/e56664dcbdf67d1ac1b8e4d5390995253c866ea7.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1