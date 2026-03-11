【佐賀玉屋】リアル店舗九州初出店！フレグランスショップ「ART LAB.」3月11日(水) オープン。
佐賀玉屋（本社：佐賀県佐賀市中の小路2-5、代表取締役社長 山越 悠登）は、2026年3月11日(水)にフレグランスショップ「ART LAB.」をオープンします。
京都発のフレグランスメーカーART LAB. が手がける香りのブランドが、九州に初めてリアル店舗を出店します。1991年の創業以来、「香りを通して暮らしを豊かにする」をコンセプトに、ディフューザーや香水など多彩なフレグランス製品を展開。繊細な調香と洗練されたデザインで、国内のライフスタイルショップや百貨店でも取り扱われています。
今回の出店では、好きな「香り」を、多彩な香りの中から選べる【201LAB】、香りの錬金術をコンセプトにしたパフュームコレクション【ALCHEMIST LAB】、自然の情景を香りで描く【Songs of Nature】、そして香りの魅力をシンプルに楽しめる【ART LAB.COLLECTION】など、個性豊かなラインナップをご紹介します。
ART LAB. について
■ ART LAB.
1991年に京都で設立されたフレグランスメーカー。
ディフューザーや香水、ルームフレグランスなど、香りに関する製品の企画・製造・販売を行い、「香りを通して心地よさと癒やしを届ける」ことを理念に、香りのあるライフスタイルを提案しています。
素材や香りづくりにもこだわり、植物由来成分などを活用した製品開発にも取り組んでいます。また、香りに関するセミナーやアカデミーの運営、自社フレグランスショップの展開などを通じて、香りの文化を広げる活動を行っています。
京都の感性や自然の情景から着想を得たブランドを多数展開し、国内のライフスタイルショップや百貨店などで幅広く紹介されています。
■ 想い
“モノから心へ、心からものへ”
香り雑貨の企画・製造・販売を通して、人々の生活に、癒しと安らぎを提供し、
夢のある社会実現にむけて広く世の中に貢献することを目的とする。
また、お客様と従業員全員の物心両面の幸せを追求するとともに、
従業員全員が心を見つめ、心を鍛え、すべては心から考えて
行動できるような人間性の向上を目指す。
また、その幸せの循環を世界平和へとつなげてゆくことを目指す。
▶︎ART LAB.公式ホームページ(https://www.artlab.co.jp/)
【201LAB】
すきな香りをすきなだけ。
無理無駄のないサステナブルな循環型の暮らしに寄り添うライフスタイルを提案するフレグランスシリーズ。
フレグランスメーカーならではの多彩な香りの中からお好みの香りを選び、組み合わせて楽しむことで、自分だけのオリジナルの香りづくりもお楽しみいただけます。
201LAB シリーズ
201LAB FLORAL TYPE ROOM FRAGRANCE
ー 咲き誇る花々の香り ー
咲き誇る花々の香りたちをイメージしたルームフレグランスオイルカテゴリー。
取り扱い商品例
074 Bloom Savon-ブルーム サボン
心地よいぬくもりに包まれるようなフローラルムスクの香り
046 rin-リン
祇園囃子が響く夕暮れ時の街の情景をイメージした香り
201LAB AQUA TYPE ROOM FRAGRANCE
ー 水や海を思わせる香り ー
ふわりと降ってくる白い雪をイメージした香り/カプリ島の夕暮れをイメージした香り/深い海の青をイメージした香り/涼やかな紫陽花の花をイメージした香り/流れていく水をイメージした涼しげな香り/美しい海をしなやかに泳ぐ人魚をイメージした香り/透明感と温かみ、アンバランスな感覚がシンクロする幻想的な香り/清々しい森の朝の情景をイメージした香り/山の朝、ただよう霧の幻想的な景色を表現した香り/鬱蒼としたジャングルの深い緑を表現した香りなどをイメージ。
取り扱い商品例
006 Kind of Blue-カインド オブ ブルー
深い海の青をイメージした香り
201LAB CITRUS TYPE ROOM FRAGRANCE
ー 瑞々しい果実の香り ー
南国の夜に甘く優美な香りを放つジャスミンをイメージした香り/南太平洋の孤島、夜空に広がるパノラマビューを表現した香り/勝利の風をイメージしたフレッシュな香り/甘く爽やかなハチミツをイメージした香りなど。
取り扱い商品例
077 YUZUYU-ゆずゆ
柚子の香に、檜のぬくもり。湯にほどけるようなやすらぎを誘うウッディシトラスの香り。
201LAB WOODY GREEN TYPE ROOM FRAGRANCE
ー 草木の香りがブレンドされた香り ー
瑞々しいミモザの香り/清々しく花開く蓮をイメージした清楚な香り/幻想的な深みのある香り/鮮やかに彩る紫陽花をイメージした優しい香り/静寂に生い茂る竹林をイメージした爽やかな香り/眠れる森をイメージした香り/凛と咲く椿の花をイメージした香り/瑞々しく輝く青竹をイメージした香り/踊るように軽やかに街に吹く風をイメージした香りなど。
取り扱い商品例
026 AYA-絢(アヤ)
静寂に生い茂る竹林をイメージした爽やかな香り
076 ZEN wood - ゼンウッド
樹々の息吹に包まれ瞑想するようなクリアで温かなウッディの香り。
201LAB ORIENTAL TYPE ROOM FRAGRANCE
ー 東洋の趣を感じさせる豊潤な香り ー
エキゾティックな大人の魅力を感じさせる香り/季節のうつろいを映す日本庭園をイメージした香り/東シナ海に沈む燃えるような太陽をイメージした香りなど。
取り扱い商品例
005 Japanese Garden-ジャパニーズ ガーデン
季節のうつろいを映す日本庭園をイメージした香り
024 REN-蓮(レン)
清々しく花開く蓮をイメージした香り
【ALCHEMIST LAB】
市場で広く流通し、時代とともに消費されていく商品とは異なり、「ALCHEMIST LAB」はART LAB.の調香師（FRAGRANCE ALCHEMIST／香りの錬金術師）が丁寧に調合。唯一無二の個性的な香りと、無駄を削ぎ落としたシンプルで美しいデザインを追求しています。
取り扱い商品例
/ALCHEMIST LAB - アロマキャンドル
岐阜県下石の窯元でひとつひとつ丁寧に焼き上げられた美濃焼の黒陶に、ソイワックスと木製芯を組み合わせたアロマキャンドル。
火を灯すと木に含まれる樹脂成分が穏やかにパチパチと音を立てながら燃え、五感をやさしく満たします。
/ALCHEMIST LAB - リードディフューザー DECAGON
高級ホテルを思わせる、ラグジュアリーな香りのリードディフューザー。
従来品よりも香料を高濃度で配合し、ノンエタノール処方で豊かな香り立ちです。
Música scents - オードパルファム
「sound × fragrance」をコンセプトに、ART LAB.の調香師が様々な音楽の世界観を香りで表現したシリーズ。
Scents of Multiplying - オードパルファム
1本でも完成された香りですが、番号を組み合わせることにより、また異なった顔を見せる香水。
どの組み合わせも正解であり、その香りは無限大です。
【Songs of Nature】
自然が織りなすさまざまな情景を“香りで描く”ことをテーマにしたフレグランスシリーズ。
また、植物由来の素材を用い、香りを楽しむだけでなく機能性にも配慮した商品の開発にも取り組んでいます。
取り扱い商品例
Nordiska - リードディフューザー
北欧の豊かな自然を感じるシリーズのリードディフューザー。
HP - HPリードディフューザー180
天然由来香料と植物由来の発酵アルコールだけで作られた100%天然成分のルームフレグランス。
植物本来の香りをお楽しみください。
HP - HPリードディフューザー90
天然香料と植物由来の発酵アルコールだけで作られた100%天然由来成分のルームフレグランス。
手軽なお試しサイズとしてご使用いただけます。
Songs of Nature - カラフェディフューザー
ワインの個性をイメージした香りのディフューザー。
高級感のあるギフトBOX入りですので、贈りものにもおすすめです。
付属のオイルをカラフェに注ぎ、スティックを挿してお使いください。
【ART LAB.COLLECTION】
“香りの追求”を原点としたコレクション。
ひと箱ずつ開ける度、個性豊かな香りの世界が広がります。
取り扱い商品例
ART LAB. COLLECTION - リードディフューザー
大容量で長く使えるシンプルなリードディフューザーです。自分好みの空間で、香りをお楽しみいただけます。
ART LAB. COLLECTION - オードトワレ
香り立ちも軽やかでカジュアルに楽しめるオードトワレです。
手首や首元に1プッシュ。
気軽にお気に入りの香りをお楽しみいただけます。
ART LAB. COLLECTION - ハンドクリーム
シアバターとプルーン種子油配合のハンドクリーム。
さらっとした使い心地で、手肌を優しくいたわりながら、気軽に香りをお楽しみ頂けます。
ユニセックスなパッケージはギフトにもおすすめです。
【ESSENCE & FLOWER】
蝶や蜂が飛び交い、鳥や動物たちが花々を囲み戯れる世界。
心を誘い魅了する花たちを主役に、その情景やエッセンスを香りで表現しています。
概要
店舗名：ART LAB.
オープン日：2026年3月11日(水)
場所：佐賀玉屋 南館1階
所在地：〒840-8580 佐賀県佐賀市中の小路 2番5号
電話番号：0952-25-6562（直通）