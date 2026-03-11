独自成分「高浸透ホワイトハイドロキノン」を核とした組み合わせ設計により、メラニン生成を約15％抑制することを確認

株式会社ハイサイド

クリニカルソリューションコスメ「アンプルール」を展開する株式会社ハイサイド（本社：東京都目黒区）は、世界規模でのオープンイノベーションベースの皮膚科学研究を提供するプラスメディ株式会社との共同研究開発拠点「スキンイノベーションラボ」において、アンプルールが独自に採用する「高浸透ホワイトハイドロキノン」を中心に設計した複合成分のメラニン生成抑制効果を検証しました。

アンプルールは、ハイドロキノンを日本で初めて化粧品に安定配合することに成功したパイオニアブランドとして、2003年のブランド創設以来、独自成分「高浸透ホワイトハイドロキノン」の研究および製品化に継続的に取り組んできました。

本研究では、単一成分としてのハイドロキノンの効果にとどまらず、複合成分の組み合わせ設計が新たな抑制メカニズムを補完する可能性を見出しました。

複合成分構成：高浸透ホワイトハイドロキノン、グルタチオン、AOカプセル、ホワイトキノン

■研究背景

ハイドロキノンを“使いこなす”ための組み合わせ設計を追求

メラニンは、紫外線などをきっかけにメラノサイト内で生成され、シミや色素沈着の一因となります。ハイドロキノンは、メラニン生成に関与する酵素チロシナーゼの働きを強力に抑えることで知られており、美容皮膚科をはじめとする医療の現場でも使用されるほど効果実感が高い成分です。一方で、光や熱、酸素に弱く不安定であるという性質を持ち、その安定性や処方設計の難しさが課題とされてきました。

アンプルールでは創設以来、「ハイドロキノンをいかに安定的かつ効率的に届けるか」というテーマのもと研究を重ね、浸透性と安定性に着目した独自成分「高浸透ホワイトハイドロキノン」を配合した処方を展開。さらに、単一成分の配合にとどまらず、成分の特性を理解した上で組み合わせ、その力を最大限に引き出す“使いこなす”設計（ハイドロキノンサイエンス※）を追求。複合成分の相乗効果を狙った組み合わせ技術の確立を目指しています。

※ハイドロキノンサイエンス

アクティブに攻める「高浸透ホワイトハイドロキノン」と、シミを予防する守りの「ハイドロキノン誘導体（アルブチン）」。アプローチの異なる2つのハイドロキノンを、各アイテムの特性や使用シーンに適した濃度で配合するとともに、他成分との相乗効果を見据えて組み合わせることで、その力を最大限に引き出すアンプルール独自の処方設計です。使い続けるほどに透明感を引き出し、一点の曇りもない、ゆるぎない透光素肌へと導きます。

■研究結果

複合成分によるメラニン生成抑制効果を確認

本研究では、B16メラノーマ細胞を用いたin vitro試験により、アンプルール独自の「高浸透ホワイトハイドロキノン」を含む複合成分のメラニン生成抑制効果を評価しました。

α-MSHおよび検体（複合成分）を添加し、4日間培養後にメラニン産生量を測定した結果、α-MSHのみを添加したコントロールでは、ブランク（未添加）と比較してメラニン量の増加が認められ、メラニン産生が誘導されることが確認されました。

一方、α-MSH＋検体を添加した場合には、コントロールと比較してメラニン産生量を約15％抑制することが確認され、複合成分がメラニン生成に対して抑制的に作用する可能性が示されました。この結果は、「高浸透ホワイトハイドロキノン」の単独効果に加え、グルタチオン・AOカプセル・ホワイトキノンが酸化抑制・還元サポート・浸透促進といった異なる作用経路から相乗的に関与している可能性を示唆しています。

■アンプルールの取り組みと今後の展望：

今回の研究成果は、成分単体の効果検証を超えた“複合的アプローチ”の有効性を裏付けるものです。検体（複合成分）で確認されたメラニン産生量の抑制は、複合成分の組み合わせ設計によって、ハイドロキノン本来の特性が発揮されやすい状態が形成された可能性を示します。

アンプルールでは今後も、ハイドロキノンを中核とした組み合わせ設計（ハイドロキノンサイエンス）をさらに深化させ、成分間の連携によって肌の透明感を底上げする処方技術の確立を目指します。

引き続き、国内外の研究機関との連携を通じて、科学的根拠に基づくブライトニングメカニズムの解明と、それを応用した製品開発を推進してまいります。

AMPLEUR（アンプルール）について

アンプルールは、美容皮膚の知識を持つさまざまな専門家たちの英知を結集した先進のクリニカルソリューションコスメティクスです。美のあり方、そして「美しい肌」の定義も多様化する現代。限りないキレイへの願いに応えていくことが私たちの使命と考え、一人ひとりの「これから」に寄り添いながら“クリニカルな機能性”と“上質な心地よさ”を両立した化粧品をお届けします。

アンプルール公式サイト：https://www.ampleur.jp/

株式会社ハイサイド

2003年の設立以来、「AMPLEUR（アンプルール）」を中心に、業務用化粧品「WOVE style（ウォブスタイル）」など、最先端で高機能な化粧品開発を手がけるとともに、美容・健康・医療分野に関わる多様なサービスを提供しています。

本社：東京都目黒区中目黒1-10-23-2F

代表取締役社長：根津 崇

創業：2003年3月14日

事業内容：化粧品、医薬部外品の企画・開発・販売、美容サロンの経営コンサルティング

URL：https://www.hsco.co.jp