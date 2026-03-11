APOCが、西麻布の割烹「伊勢すえよし」のメディア・代理店向け新コースレセプションを企画・プロデュース。東京都公式観光サイト「Go Tokyo」への多言語掲載や直後に海外代理店からの10名の予約を実現

株式会社APOC

日本企業の海外進出およびインバウンド集客を支援する株式会社APOC（本社：東京都板橋区、代表取締役：齋藤峻輔、以下「APOC」）は、株式会社すえよし（本社：東京都港区、店主：田中佑樹、以下「伊勢すえよし」）が2026年1月30日に実施した、メディアおよび海外旅行代理店向けの新コースお披露目レセプションを企画・開催支援いたしました。

■ すえよし様の開催目的：実食を通じた「信頼」の構築と「協業機会」の創出

「伊勢すえよし」は、三重県の生産者から直接届く食材を使用した懐石料理を提供しています 。今回のレセプションでは、参加者の属性に合わせ、以下の2つの目的を軸に開催されました 。

■ メディア・報道関係者様を招待した目的：

１.多言語での情報露出の最大化

報道関係者に直接新コースを体験してもらうことで、正確な情報に基づいた、質の高いメディア露出を狙いました。

２.多言語・多角的な発信

各メディアの特性を活かし、英語やフランス語などの多言語、あるいはSNSやメルマガといった多様な形式で、日本文化や食のストーリーを世界へ拡散するきっかけを作りました 。

■ 旅行代理店様を招待した目的：

１.本来あるべき代理店様の新店舗リサーチ業務のきっかけ作り

日々の業務が多忙な旅行代理店担当者の方は、お客様のために常に新しい店舗・アクティビティをリサーチしたいと考えていますが、定常業務に忙殺され、なかなかそういった機会を作れない課題があります。この課題に対して、レセプションという実食の場を設けることで、店舗のクオリティや雰囲気を直接確認する機会を提供しました 。

２.ベジタリアン対応の訴求

インバウンド市場でニーズが高い一方、懐石料理では対応が難しいとされる「ベジタリアン対応」を、実際に体験してもらうことで、制約のあるVIP客でも安心して送客できる信頼関係を構築しました。また、そもそもベジタリアンを提供していること自体が知られていない店舗も多く、まずは選択肢に入れてもらう機会を創出しました。

３.新規パッケージ検討の促進

現場での確認を必須とする高単価なインバウンドツアーの構成案に、スムーズに組み込んでもらうための判断材料を提示しました 。

■ 主な成果：

メディア・報道関係者様より

１.日本での生活、仕事、イベント情報を発信するデジタルメディア「GoConnect」にて、特集記事を掲載（英語）

URL（英語）：https://goconnect.jp/2026/02/26/immerse-yourself-in-kaiseki-cuisine-and-japanese-culture/

２.公式情報発信東京都公式観光サイト「Go Tokyo」のFacebookにて、紹介する投稿を実施（英語・フランス語）

URL（英語）：https://www.facebook.com/GoTokyo.en/posts/pfbid0CeyB5NeHiNr1DV5AFHnDX9M5v54ddRcCh7rhuvBoBsSa1qQDNUayrymy2U7ytdw6l

URL（フランス語）：https://www.facebook.com/GoTokyo.fr/posts/pfbid02gvJTRC61igt8VP87xNEQNh36DGiwdQ4Bcv8sZAczdnMYhaJEY5hjWxd2KxoRX8pl

３.株式会社トリップデザイナー

自社で運営する外国人観光客の方が閲覧するInstagramにて紹介

URL（英語）：https://www.instagram.com/p/DU2XSJYk96s/

４.株式会社トリップデザイナー

海外旅行会社300社以上に配信されるメルマガにて紹介

※上記実績は、当該参加組織より承諾を得て紹介しております。

旅行代理店様より

５.サクラツアーズジャパン

・インド・アメリカ・ドバイを中心としたVIPの方などの旅行代理店

・ベジタリアンのお客様ツアー作成も実施

・レセプション参加直後に、10名（内6名がベジタリアン対応）を予約

６.その他の代理店様

・富裕層を主要顧客とする旅行代理店様からご参加いただきました。

※上記実績は、当該参加組織より承諾を得て紹介しております。

■ 旅行代理店がレセプションに参加し、パッケージ採用を決める理由

インバウンドのVIP層をターゲットとする代理店にとって、Web上の情報だけで送客先を判断することは大きなリスクを伴います。

参加理由１. 現場での品質確認が不可欠

客単価の高いお客様をご案内する場合、料理の質だけでなく、店主のストーリー、接客、多言語対応の質などを現場で直接確認する必要があります 。

参加理由２.リサーチ負荷の解消

多忙な代理店担当者に代わり、APOCがレセプションという形で「実食・確認」の機会をセットすることで、代理店側は効率的に新規パッケージの検討が可能になります。

■ 本支援の流れ

ご発注後、下記のフローで支援を実施いたします。



１.対象参加候補者のリストアップ

業態やターゲットに合致する有力メディア・代理店を厳選します。

２.招待・連絡

趣旨に沿った招待状を作成し、直接アプローチを行います。

３.日程・参加者調整

参加希望者とのやり取り、リマインドを徹底します。

４.当日対応

APOCスタッフが現地で受付・アテンドを行い、スムーズな運営をサポートします。

５.露出確認・レポート取りまとめ

開催後のメディア掲載状況や代理店の反応を集計し、成果を可視化します。

実際に送付した招待状の例

■ サービス概要：

インバウンドメディア・代理店招待パッケージ

・提供価格：1開催 150,000円（税別）

・内容 ：事前のターゲット案内から当日対応、事後のレポーティングまで一式

・特長 ：記事化は保証されませんが、過去事例では平均2記事程度の露出を実現（メディア向けレセプション）

・特徴 ：予約は保証されませんが、過去事例では、開催直後に代理店様から通常の予約を入れていただきます。

■ 株式会社すえよし 代表 田中佑樹 様よりコメント

今回のレセプションを通じて、実際に料理を召し上がっていただいた上で、伊勢すえよしの魅力やベジタリアン対応の取り組みをご理解いただけたことを大変嬉しく思っております。

また、多くのメディア・代理店の皆様に一度にお越しいただけたことで、非常に効率的なプロモーションの機会となりました。さらに、閑散期を活用してこのようなレセプションを実施することは、限られた席数の中でも新たなご縁を広げていくうえで、大変有意義であると感じております。

今後も、日本旅行を検討される海外のお客様にとって、安心して選んでいただける日本料理店であり続けたいと考えております。

伊勢すえよし 田中佑樹氏

■ 株式会社APOC 代表取締役 齋藤峻輔よりコメント

「高付加価値なサービスを提供している事業者様ほど、実食や実体験を通じた『信頼』の構築が重要です。代理店の担当者が『これなら大切なお客様を任せられる』と確信できる機会を作ることで、単なる広告ではない、継続的な送客チャネルを構築いたします。」

株式会社APOC 代表取締役 齋藤峻輔

