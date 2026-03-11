キャリア支援サービス「ICORE」、「ウェルビーイングアワード2026」 モノ・サービス部門 FINALIST受賞

株式会社ICORE

この度、株式会社ICORE（イコア）（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：安藤大嗣、安藤美玖）は、「第4回ウェルビーイングアワード2026」モノ・サービス部門においてFINALISTを受賞したことをお知らせいたします。本取り組みは、女性たちが自分の原体験や痛みを再解釈し、自己受容を土台に「自分らしさ」を仕事や生き方に結びつけていくプログラム設計が高く評価されました。

■ウェルビーイングアワードとは

写真左より、ウェルビーイングアワード2026 審査委員長 前野隆司氏（慶應義塾大学教授、ウェルビーイング学会代表理事）、株式会社ICORE代表 安藤 美玖

「ウェルビーイング・アワード」は、あらゆる「商品・サービス」「活動」「組織」の中で、 人々が自分らしく、健康に・幸福に生きる社会づくりに特に貢献した事例に光を当て、 世の中に広めていくことで、ウェルビーイングな社会を推進する取り組みです。社会的意義、持続可能性、実効性などの観点から審査が行われています。審査委員には、慶應義塾大学教授でウェルビーイング学会代表理事の前野隆司氏、慶應義塾大学医学部教授でウェルビーイング学会副代表理事の宮田裕章氏をはじめとする専門家が名を連ね、厳正な審査のうえでファイナリストが選出されています。

公式HP：https://www.asahi.com/ads/wellbeing_awards/

■受賞について（評価理由）

キャリア支援サービス「ICORE」（以下、ICORE）は、単なるスキル習得講座ではなく、「Being（あり方）」に焦点を当てた自己理解ワークと、その後の実践・伴走支援、卒業生コミュニティまでを一貫して設計している点が特長です。

審査では、「スキル習得（Doing）」から「自己受容と人生設計（Being）」への価値転換という視点が非常に本質的である点が評価されました。女性のキャリア継続や人手不足が社会課題となる中で、こうした取り組みを地道に継続してきた点が高く評価されています。

■キャリア支援サービスICOREについて

ICOREは、結婚や出産などのライフステージの変化の中で、「仕事か、家庭か」という選択を迫られやすい女性に対し、自分の人生やキャリアを諦めることなく働き方を築いていくための選択肢を提示しています。

プログラムの特長としては、大学院でのウェルビーイング研究を土台にしている点です。

自分の在り方から自分を見つめ直す「Being」という部分に重点を置いた設計になっているため、自己理解からその後のキャリアへ繋げていく仕組みが整っています。

また、本プログラムは、女性のキャリア支援や女性活躍の推進を社会実装する取り組みとして展開しています。「学び → 実践 → つながり → 社会への波及」までを一つの循環として設計し、継続的な行動変容とウェルビーイングの広がりを支える仕組みを構築しています。

■今後の展望

代表安藤の大学院での研究の様子

株式会社ICOREは今後も、女性が主体的にキャリアを選択し続けられる社会の実現に向け、大学院でのウェルビーイング研究を基盤とした取り組みを発展させながら、女性のキャリア形成と社会参画を後押ししてまいります。

■代表コメント

株式会社ICORE代表 安藤 美玖

慶應義塾大学大学院研究員

「この度はこのような名誉ある賞をいただき心より感謝申し上げます。

ICOREは、ライフステージ転換期において「仕事か家庭か」という二者択一な選択を迫られ、自分の価値や意思を後回しにせざるを得ない女性が、自分らしい人生とキャリアを自らつくる社会をつくりたいという想いから始まりました。

創業のきっかけに自分自身がキャリアを失い、社会との接点や存在価値を見失った経験があったからこそ、「自分には価値がある」と感じられることの大切さ、そしてそれが行動や挑戦へとつながる力になることを実感しています。

これからも、日本女性のウェルビーイング研究をもとに社会実装を続け、女性が自らの意思で人生を切り拓いていける社会の実現に向けて、挑戦を続けてまいります。」

【プロフィール】

大学卒業後、新卒で株式会社デンソーへ入社。営業・人事を経験した後、夫の海外駐在でキャリアを失い自分の今後の働き方に悩む。ライフステージの変化において人生やキャリアを諦めたくないと複業を経て独立し、ICOREを創業。

現在は、女性のエンパワメントを軸に、スクール事業、商品開発、大学や企業でのキャリア講演を行う。累計3,000名以上の女性のキャリア支援をしながら、慶應義塾大学大学院にて女性のキャリアとウェルビーイングに関する研究。TEDxNagoyaU登壇など幅広く活動。

■会社概要

株式会社ICORE

全ての人が自分の人生を諦めず、仕事も家庭も自分らしく幸せに生きられる社会を創りたい。手に職を求めて闇雲に資格の取得や仕事の選択をするのではなく、自分(I)の内側にある、それぞれが持つ才能や願望(CORE)を開花させるお手伝いがしたい。そんな思いから、ICOREでは「あなたらしさを活かして本当にやりたいことを実現する場所」として3ヶ月間12ステップで、らしさを見つける自己理解、らしさを形にするサービス構築、らしさを広げる集客設計を体系的に学び、自分にしかできないことでやりがいのある働き方を叶えるオンラインキャリアスクールを開講しています。

社名：株式会社ICORE(イコア)

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅4丁目24番5号第2森ビル401

代表者：代表取締役 安藤 大嗣、安藤 美玖

事業内容：キャリアスクール運営

HP：https://icore-inc.jp/