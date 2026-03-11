東海エリア最大級の自転車フェス『名古屋サイクルスポーツデイズ 2026』3月21日・22日開催！

株式会社八重洲出版

名古屋サイクルスポーツデイズ実行委員会（事務局：株式会社八重洲出版）は、2026年3月21日（土）・22日（日）の2日間、愛知県名古屋市のイオンモール熱田にて、東海エリア最大級のスポーツ自転車イベント『名古屋サイクルスポーツデイズ 2026』を開催いたします。

本イベントは、見る・乗る・買う・楽しむの全てが詰まったスポーツサイクルの祭典です。国内外から100を超える有名ブランドが集結し、ロードバイクやグラベルバイク、e-バイクなど最新モデルの試乗ができるほか、ウェアやパーツのショッピング、著名サイクリストによるステージなど、初心者からコアファンまで一日中楽しめるコンテンツをご用意しています。

公式サイト：https://cyclesports-days.jp/

ロードバイクから折りたたみ自転車、電動アシスト付きのスポーツバイクまで多数のブランドが出展します！（人気モデルの試乗は予約制となる場合も）たくさんのブランドから気になるモデルを探してみよう！発表直後のニューモデルを間近でみれたり、メーカー担当者に話を聞けたりするチャンスもあるかも！！

【本イベントの5つの見どころ】

1. 全長600mの試乗コース ＋ 新設のTTコース！

メインコンテンツである試乗コースは、全長約600m！ さらに、今年は1人ずつ走行できる約150mのTTコースを新設。気になる最新モデルの軽さや乗り心地を、納得いくまで体感いただけます。

最新モデルを乗り比べてみましょう！あなたの欲しいスポーツサイクルがきっと見つかります！！特設コースは幅6m、全長約600mと過去最長約150mのTTコースはワンウェイで1人づつ試乗できます

2. 国内外100以上のスポーツサイクルブランドが集結

最新のバイクだけでなく、サイクルウェア、ヘルメット、シューズ、ケミカル用品など、ありとあらゆる自転車関連アイテムが一堂に会します。メーカー担当者から直接アドバイスを受けながら、自分にぴったりの一台やアイテムを見つけることができます。

最新モデルの特徴をチェックしたり、メーカー担当者から自分に合ったモデルのことを聞くこともできる気になる商品があればスタッフに声をかけ、試着してみよう

3. 「お買い物」も充実！掘り出し物が見つかるショップブース

展示だけでなく、その場で購入できる物販ブースも多数出展。最新の電動ポンプや話題のアイテム、中には中古パーツなどの掘り出し物に出会えるチャンスも。

人気の物販ブースは常に人が途切れない。一点ものも多いので朝イチが狙い目。

4. 人気YouTuberや著名ゲストによる豪華トークショー

特設ステージには、元F１ドライバーでTEAM UKYO代表の片山右京さんをはじめとした著名サイクリストや人気YouTuberが登場。ここでしか聞けない最新トレンドやトレーニングの秘訣など、熱いトークを繰り広げます。

5. 同時開催！「名古屋バーガーフェスタ」でエネルギー補給

ジューシーなハンバーガーが楽しめる「名古屋バーガーフェスタ」を同時開催します。アクティブに動いた後の空腹を、こだわりのグルメが満たします。

イベントを盛り上げるグルメエリアも充実

6.キッズエリアも充実！親子で楽しもう

"キッズバイク"体験エリアでは、様々なキッズ用スポーツバイクに試乗できます。

※キッズエリアは135cm以下のお子様のための体験スペースです

ペダル付きのキッズバイクで起伏あるコースを体感できる

【開催概要】

イベント名： 名古屋サイクルスポーツデイズ 2026

開催日時： 2026年3月21日（土）10:00～17:00

2026年3月22日（日）10:00～16:00

※雨天決行

会場： イオンモール熱田 東平面駐車場（愛知県名古屋市熱田区六野1丁目2-11）

入場料： 前売券：1,200円（楽天チケット等で販売中）

当日券：1,500円

※中学生以下は無料（要学生証提示）

主催： 名古屋サイクルスポーツデイズ実行委員会（株式会社八重洲出版内）

後援： ZIP-FM 77.8

特別協力：Cycle Sports （https://www.cyclesports.jp/(https://www.cyclesports.jp/news/test-ride-event/152178/?all#start)）

公式サイト： https://cyclesports-days.jp/

イベント公式SNS：

X https://twitter.com/CyspoDays

インスタグラム https://www.instagram.com/cyspodays/?hl=ja

フェイスブック https://www.facebook.com/nagoya.CycleSportsDays/

【メディア関係者様・本件に関するお問い合わせ先】

名古屋サイクルスポーツデイズ実行委員会（株式会社八重洲出版内）

E-mail：cyclesports-days@yaesu-net.co.jp