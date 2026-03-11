創業期の起業家と投資家を繋ぐ「Monthly Pitch」が開催100回を突破。 2016年より累計登壇791社、登壇後の資金調達総額2,044億円を記録

株式会社サイバーエージェント・キャピタル

株式会社サイバーエージェント・キャピタル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤 裕文、以下CAC）は、主催する創業期のスタートアップ起業家と投資家を毎月繋ぐピッチイベント「Monthly Pitch（マンスリーピッチ）」が、2026年3月11日（水）の開催をもって第100回を迎えることをお知らせいたします。

■「Monthly Pitch」について

「Monthly Pitch」は、シード・アーリー期のスタートアップ起業家のために毎月開催しているピッチイベントです。登壇スタートアップは当社投資先に限らず広く公募選抜制とし、投資家は実績のある有力投資家(著名VC・エンジェル)の方を完全招待制でお招きしています。2016年12月より定期的に継続し、この度2026年3月に第100回を迎えます。これまでの登壇スタートアップ社数は延べ791社、その登壇後の資金調達の総計は2,044億円を超え（※1）、国内最大級の資金調達ネットワーキングの場へと成長しました。

一貫して「起業家ファースト」の理念を掲げ、毎月開催とすることで、創業期の起業家が望むタイミングで効率的に投資家へアプローチすることができるよう継続開催しています。

特に創業期の起業家にとって、信頼できる投資家ネットワークへのアクセスは高い障壁となりますが、「Monthly Pitch」では、実際に投資実績がある有力なVCのパートナー/執行役/部長クラスの方々より長きにわたってご協力いただき、毎月の開催を実現しています。

また、毎月開催のほかに、2019年からは東南アジアを中心とした海外での開催、2022年からは国内各地で開催する地域開催を、それぞれ年に1度のペースで実施しています（詳細は下記の概要をご覧ください）。

今後も引き続きアップデートを続け、地方・海外起業家への支援強化や、ミドル・レイターステージのスタートアップへ向けた新たな企画に取り組み、国内外のスタートアップエコシステムのさらなる活性化に貢献してまいります。

Monthly Pitch 公式サイト https://monthly-pitch.com/(https://monthly-pitch.com/)

■「Monthly Pitch」これまでの開催概要：100回の軌跡と創出したインパクト

1.累計登壇社数と資金調達総額

100回の開催を通じ、 国内で743社、オンラインも含む海外で48社のスタートアップに登壇いただきました。登壇したスタートアップのその後の累計資金調達額は2,044億円超を記録しました。（※1）

国内：2016年12月より100回の開催を経て、累計743社

海外：ジャカルタ、バンコク、およびオンライン開催にて、累計48社

【海外開催】

（写真は2024年タイ・バンコク）

・2019年 インドネシア・ジャカルタ

・2021年 オンライン開催

・2022年夏 オンライン開催

・2022年冬 インドネシア・ジャカルタ

・2024年 タイ・バンコク

【国内各地域開催】

（写真は2024年高知県高知市）

・2022年 滋賀県守山市

・2023年 静岡県浜松市

・2024年 高知県高知市

・2025年 熊本県熊本市

2.広がる支援の輪：スポンサー企業の参画

「起業家ファースト」の理念にご賛同いただくプレミアムパートナーが増え、支援の輪を拡げています。現在、あおぞら銀行、アマゾン ウェブ サービス ジャパン、EY新日本、AGSコンサルティング、住友不動産、大和証券の6社（※2）より協賛支援をいただき、インフラ支援や専門知識の提供などスタートアップへの多角的な支援体制を強化しております。

■株式会社サイバーエージェント・キャピタル 代表取締役社長 近藤裕文コメント

2016年に小さな一歩から始まったMonthly Pitchが、このたび100回という大きな節目を迎えることができました。これまでに累計791社のスタートアップが登壇し、その後の資金調達総額は2,000億円を超える規模へと広がっています。ここまで継続してこられたのは、挑戦を続ける起業家の皆様、そして「起業家ファースト」という理念に共感し、スタートアップを支えてくださった投資家・パートナー企業の皆様のおかげです。

私たちの役割は、挑戦する起業家が正当に評価され、資金・人材・ネットワークといった必要なリソースにアクセスできる開かれた場を守り続けることだと考えています。

その想いは日本国内にとどまらず、各地域や東南アジアにも広がり、スタートアップエコシステムの発展を後押ししてきました。次の100回に向けて、日本から世界を席巻するスタートアップを1社でも多く生み出せるよう、Monthly Pitchはこれからも進化を続けてまいります。

※1：登壇累計社数は2026年3月11日開催の第100回までの累計。資金調達総額は2026年2月末時点で、国内のMonthly Pitch登壇企業が、登壇後に調達された金額の総額（公開情報より自社調べ）。

※2：五十音順

■サイバーエージェント・キャピタルについて

サイバーエージェント・キャピタル（CAC）は、「Change the world, from Asia. アジア発、世界へ」をミッションに、スタートアップのエコシステムを支援するベンチャーキャピタルです。2006年に設立、現在は日本（東京渋谷）、ベトナム（ホーチミン）、インドネシア（ジャカルタ）、タイ（バンコク）、アメリカ（サンフランシスコ）の5カ国で投資活動を展開し、グローバル展開を目指すスタートアップを支援しています。

サイバーエージェントグループにおける数々の事業創出で培った知見や拡大経験をもとに、シード・アーリー期のスタートアップへの投資活動と成長支援を行っています。

CAC公式HP https://cyberagentcapital.com/

Monthly Pitch公式HP https://monthly-pitch.com/

■会社概要

社名 株式会社サイバーエージェント・キャピタル（CAC）

所在地 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町40-1 Abema Towers

設立 2006年4月3日

代表者名 代表取締役社長 近藤 裕文

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

会社HP https://www.cyberagentcapital.com/