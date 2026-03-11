Kammui、RANGE ROVERと日本各地でラグジュアリートラベル体験を提供開始

株式会社ＫＡＭＭＵＩ

自然と文化を融合させたプレミアム体験を提供する日本のトラベルプラットフォームを運営する株式会社KAMMUI（以下、Kammui）は、ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社（以下、RANGE ROVER）と提携し、日本各地の地域文化とラグジュアリーな自動車移動を融合させたキュレーション型旅程コレクション「レンジローバージャーニー」を発表しました。

Kammuiは、伊勢・箱根・ニセコの3地域における第一弾の旅程開発およびキュレーションを主導しました。体験設計に加え、本パートナーシップを発信するためのプロモーションコンテンツ制作も手がけ、すべての予約における運営統括を担当します。各旅行では、顧客は専属ドライバー付きのRANGE ROVER車両で移動します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1y9VqeTlMNE ]

伊勢の旅：里海とスピリチュアリティ

RANGE ROVERのためにキュレーションされた象徴的な体験のひとつが「伊勢の旅」です。本プログラムでは、沿岸地域と海との伝統的な共生関係を示す「里海」という概念を軸に、地域の文化と自然の調和を探求します。

Kammuiによる本ルートの主な内容は以下の通りです：

- 伊勢神宮：神道の精神的中心地を、特別ガイド付きで訪問- 二軒茶屋：400年以上にわたり参拝者をもてなしてきた老舗和菓子店への特別訪問- COVA KAKUDA：かつての真珠養殖場を再生し、地域の自然保全を重視した全4室のプライベートリトリート。伊勢志摩の海岸風景に溶け込む滞在体験を提供

Kammuiはもともと同地域よりラグジュアリー体験の開発について助言を求められており、本機会を通じてRANGE ROVERとともに「伊勢の旅を立ち上げ、同地域における新たなラグジュアリーツーリズムの基準を提示しました。

本パートナーシップのプロモーションキャンペーンには、建築家・谷尻誠氏と料理家・谷尻直子氏の夫妻が登場し、「伊勢の旅を体験しています。

谷尻誠氏はSuppose Design Officeの共同創設者であり、現代的な空間デザインで高く評価されています。近年では、群馬県みなかみにおける「NOT A HOTEL」プロジェクトの建築設計も手がけています。

谷尻直子氏は「HITOTEMA」のオーナーシェフ兼ディレクター。現代の家庭料理を基盤としながら、伝統の味覚を現代的なホスピタリティへと昇華させるなど、多岐にわたるプロジェクトに携わっています。

本パートナーシップの意義

本パートナーシップは、Kammuiの運営体制および地域に根差した専門性と、RANGE ROVERのモビリティおよびブランドエコシステムを融合させたものです。このモデルにより、ハイエンドな自動車移動と、内部アクセス型の文化体験をシームレスに統合しています。

「日本には、世界でも最もインスピレーションに満ち、奥行きのある体験が存在すると私たちは信じています。精神性、食、そして文化が、伝統と革新の両面から交差する場所です」と、Kammui創業者のマックス・マッキーは述べています。

「RANGE ROVERと共に、思慮深く精緻なキュレーションを通じて、日本の真の魅力を体現する旅行を創造できることを大変嬉しく思います。」

予約情報

「レンジローバージャーニー」は本日よりリクエスト受付を開始します。各旅程はゲストごとに完全オーダーメイドで設計され、企画立案から現地運営までのすべての調整をKammuiが担当します。

詳細および旅程閲覧はこちら：

https://www.rangerover.com/ja-jp/experiences/range-rover-journey-japan.html

Kammuiについて

Kammuiは東京を拠点とするプレミアムトラベルプラットフォームで、海外からの旅行者と地域のガイドや職人を結びつけています。日本の国立公園や地方地域において、持続可能な観光とディープアクセス型の体験を提供することを強みとしています。

また、旅行サービスにとどまらず、政府機関、グローバルブランド、地域パートナーに対する戦略アドバイザーとしても活動し、日本の自然・文化遺産を守りながら発展させる世界水準の観光インフラおよびリジェネラティブ・トラベル体験の開発を支援しています。

メディアお問い合わせ

Email: info@kammui.com

Website: kammui.com