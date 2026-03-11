昭和信用金庫が名刺管理・営業支援ツール「ホットプロファイル」を導入

株式会社ハンモック

株式会社ハンモック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：若山 大典、証券コード：173A、以下「ハンモック」）は、昭和信用金庫（本社：東京都世田谷区、理事長：寄元 正則、以下「昭和信用金庫」）が、名刺管理・営業支援ツール「ホットプロファイル」を導入したことを発表します。

■導入の背景と期待される効果

昭和信用金庫は、昭和7年の創立以来、「相互扶助」「共存共栄」の理念のもと、東京都世田谷区を中心とした地域に根ざした金融サービスを提供してきた信用金庫です。地域の中小企業や個人を主な取引先とし、預金や融資、各種ローンといった金融機能に加え、経営相談や課題解決支援など、きめ細かなサポートを行っています。画一的な金融取引ではなく、取引先一人ひとりと向き合う“顔の見える金融”を大切にし、地域行事への参加などを通じて、地域社会との信頼関係を築いてきました。こうした取り組みを通じ、地域経済の発展と暮らしの安心を支える身近な金融機関としての役割を果たし続けています。

昭和信用金庫では、金融業界全体でDXが加速する中、信用金庫として競争力の強化やサービス向上が求められる状況を背景に、DX推進に積極的に取り組んでいます。その一環として、名刺情報のデジタル化と顧客情報の一元管理を目的に、名刺管理ツールの導入を検討していました。複数の名刺管理ツールを比較検討した結果、セキュリティ面でも安心して利用できる点に加え、名刺管理にとどまらず、取引先や会員に向けた各種セミナーや経営支援情報の案内を行うためのメール配信、申込みフォームの作成までを一つのツールで一体的に運用できる点が評価され、「ホットプロファイル」の導入を決定しました。

ホットプロファイルは、名刺をスマートフォンやスキャナーで読み取るだけで、高精度な顧客データベースを自動で構築します。読み取った名刺情報には載っていない企業属性なども自動で付与され、その情報を活用することで、ターゲットを絞ったセミナーやキャンペーンの案内をメールで配信することが可能です。また、ホットプロファイル上で申込みフォームを作成し、配信メールに挿入すれば、申込み状況も簡単に確認できます。これにより、お客様の反応や関心に応じて営業フォローの優先度や手法を柔軟に変更でき、顧客情報を最大限に活用した高度な営業戦略や精度の高い顧客対応を実現します。さらに、デジタルマーケティングを通じて、業務効率化とサービス品質の向上にも貢献します。

■昭和信用金庫について

https://www.shinkin.co.jp/showa/

■ホットプロファイルについて

ホットプロファイルは、名刺管理を起点に、AIを融合させた“次世代”営業プラットフォームです。「新規開拓」「名刺管理」「営業支援」など、受注に必要な営業プロセスをワンストップで実行でき、営業活動の効率化と高度化を実現します。営業現場に眠る膨大なデータをAIが分析し、営業の“次の一手”を可視化・提案します。顧客データを最大限に活用することで、効果的な営業施策を推進することが可能です。「現場の営業担当者」から「マネジメント層」まで、必要な情報がひとつに集約されており、営業の生産性向上と売上アップを力強く支援します。

ホットプロファイル 詳細 :https://hmk.web-tools.biz/glue/download/web/?utm_source=pritimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260311

株式会社ハンモックについて

ハンモックは、法人向けソフトウェアメーカーです。パーパスとして「テクノロジーの力で､未来をつくる新しい体験を提供し､ひとりひとりが輝く社会へ」を掲げ、顧客の課題、ニーズ、困りごとをITで解決するため、今まで世の中になかった機能を実現し、必要な機能を高品質で、スピーディーにかつ適切な価格で提供することを目指しております。



社 名：株式会社ハンモック

所在地 ： 東京都新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト3F

代表者 ： 代表取締役社長 若山 大典

設 立 ： 1994年4月1日

資本金 ： 8,386万円

URL ： https://www.hammock.jp/



※本ニュースリリース記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。