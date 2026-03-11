KC SKIN - Kristen Claire、「エイジケアアイクリーム」新発売。ハイドロゲルマスク全3種入り数量限定セットも同時発売

株式会社ハネオス

スキンケアブランド「KC SKIN - Kristen Claire（ケーシースキン クリスティンクレア）」は、2026年3月13日（金）より、新商品「エイジケアアイクリーム」および、大人気ハイドロゲルマスク全3種を1枚ずつセットにした数量限定「モイストセラムマスクセット」を全国のロフト（一部店舗を除く）・オンラインストアにて発売いたします。

■ 複合的毛穴ケア※7、世界初※1の一滴

最先端のバイオサイエンスと自然由来成分を融合したスキンケアブランド「KC SKIN - Kristen Claire」が、さらなるラインナップを拡充します。

世界で初めて※1実現した「自然由来Wエクソソーム処方」。CICA（ツボクサ）※2由来の「ExoBella(R)」と、乳酸菌※3由来の「ExoProbio(TM) LP」を組み合わせることで、肌荒れや乾燥、毛穴のくすみ※8、ハリ不足など、多様な毛穴悩みに複合的にアプローチします。

■ 新発売：目元・口元に"集中ショット"。エイジケアアイクリーム

KC SKINの世界初※1自然由来Wエクソソーム処方を、目元・口元の集中ケア。「エイジケアアイクリーム」は、Wエクソソーム180億個※5を1本に凝縮した新世代アイクリームです。

1本で3役

１. ハリ対策

２. 扁平オーバル型ヘッドによるリフレッシュケア※9

３. 濃密保湿

独自の扁平オーバル型ヘッドは、先端が目元の小ジワにフィットする「縦使い」と、広い面をなめらかにととのえる「横使い」の2通りに対応。



24時間いつでも手軽に使える"集中ショット"ケアを実現しました。

■ 数量限定：大人気ハイドロゲルマスク、全種お試しセット発売

「どのシリーズを選べばいいか迷う」「まず全種試したい」というお客様のご要望にお応えし、3シリーズが各1枚ずつ入った数量限定「モイストセラムマスクセット」を発売いたします。

多くのお客様からご好評をいただいているKC SKINのハイドロゲルマスク。美容液1本分※10を凝縮したハイドロゲル処方で、上用・下用の2ピース設計が顔全体にしっかりフィット。約60分の装着でケアが完了し、白から透明に変わるわかりやすいサインが特徴で、週1回のスペシャルケアとして多くのお客様にご支持いただいています。

モイストリペアセラムマスク（肌荒れ・乾燥毛穴ケア※7）

刺激を感じにくく※11うるおいのある毛穴の目立たない肌へ。

モイストエイジケアセラムマスク（ハリ・弾力毛穴ケア※7）

乾燥によるツヤ・弾力不足・肌の毛穴目立ちをサポートし、うるおいのある肌へ。

モイストクリアセラムマスク（くすみ・ざらつき毛穴ケア※7）

紫外線ダメージをケアしながら毛穴を感じさせない明るい肌印象へ。

■商品情報

商品名：エイジケアクリーム

内容量：15g

価 格：3,960円(税込)

発売日：2026年3月13日（金）より順次全国のロフト（一部店舗を除く）・オンラインストアで順次発売

商品名：モイストセラムマスクセット

内容量：3枚入り

価 格：1,980円(税込)

発売日：2026年3月13日（金）より順次全国のロフト（一部店舗を除く）・オンラインストアで順次発売

ブランドサイト :https://haneos.co.jp/Instagram :https://www.instagram.com/kcskin_official/

※1 ExoBella(R)、ExoProbio(TM) LPを配合した製品（2025年8月18日現在） ※2 保湿成分（ツボクサカルス細胞外小胞、スクロース、塩化Na、リン酸2Na、リン酸K、水） ※3 保湿成分（乳酸桿菌細胞外小胞、塩化Na、リン酸2Na、リン酸K） ※4 医療のように一人ひとりの肌に向きあうこと ※5 1本あたりのエクソソームの個数（出荷時の想定値） ※6 1枚あたりのエクソソームの個数（出荷時の想定値） ※7 肌にうるおいを与え、乾燥により目立った毛穴を目立たなくすること ※8 乾燥による ※9 塗布時の個別的ケア ※10 シート美容液31g含有 ※11 すべての方に刺激が起きないわけではありません