【AI本格導入無償支援】n8n公式認定パートナーHumanoiD、Claude Code／ChatGPT／Copilot／n8nの導入支援パッケージを提供開始

株式会社HumanoiD

株式会社HumanoiD（本社：東京都新宿区、代表取締役：郷 将輝、以下HumanoiD）は、業務自動化支援で培った知見をもとに、「Claude Code」を含むAIツールの導入支援パッケージの提供を開始しました。初期フェーズとして合計10時間を無償で提供し、定常業務の棚卸しから運用設計、最初の成果が出るところまでを伴走します。

■ 生成AIを「日常的に使いこなす」層は1割強

生成AIや自動化ツールの進化により、「会社として何か始めたい」と考える企業が増えています。一方で、現場では次のような理由で取り組みが前に進まないケースが少なくありません。

・どのツールを選べばよいか分からない

・個人では利用を試したが、日常業務に落とし込めない

・PoCは実施したものの、定着しない

・担当者に知識が寄り、属人化する

パーソル総合研究所の調査では、生成AIの業務利用は広がりつつある一方で、利用者のうち「週4日以上」のヘビーユーザーは11.7％にとどまるとされています※1。

HumanoiDは、この「使いこなす手前」で止まる壁を、業務設計と運用づくりで乗り越えることを重視しています。

■AIへ依頼するプロンプトは雑でいい。重要なのは運用設計

AI活用で重要なのは、難しい指示文ではなく「背景情報（コンテキスト）」と「運用の設計」です。誰が、どの場面で、どこまでAIに任せ、どう確認するか。ここを決めることで、現場でも再現性を持って使える形になります。

■対象AIツール（例）

業務と目的に合わせて、以下のツールを単体または組み合わせて設計します。

・n8n

・Claude（Claude Code含む）

・ChatGPT

・Microsoft Copilot

・Manus

※上記は代表例です。貴社の業務と環境に合わせて選定します。

■導入事例

ここで紹介するのは、あくまで一例です。実際には、日々の定常業務を棚卸しした上で、効果が大きい順に着手します。

経営、マネジメント層

・週次経営レポート：Slackで「今週の数字まとめて」で、売上・粗利ほか主要KPI（ex. LTVやCAC変動、売上予想の変化など）パイプラインを自動集計し、経営サマリー1枚を即時作成。（組織稼働の大幅削減＋意思決定の前倒し）

・案件パイプライン監査：停滞・次アクション未設定・金額の不自然な増減を自動検知し、次の打ち手とともにアラート出し（稼働90%削減＋売上増加）

経理・労務

・請求書発行：チャットで「〇〇社に50万」と言うだけでPDF作成・送付まで完結（95%稼働削減）

・給与計算のダブルチェック：前月比で異常値がある箇所をAIが自動検知してアラート（80％稼働削減)

営業・CS・マーケティング

・顧客管理：商談終了と同時にフェーズ・金額・ネクストを自動更新（週10時間以上稼働削減＋案件創出数増加）

・デジタル広告運用：100以上の項目をAIが自動チェック、ネクストアクションの示唆出し実施（稼働95％以上削減＋運用効率アップ）

・LPモックアップ作成：2日から数十分に短縮（99%稼働削減＋顧客獲得早期化）

（参考）AIによる広告運用示唆出しの画面イメージ

■無償提供（合計10時間）の内容

初期フェーズとして、以下を合計10時間の範囲で無償提供します。

※基本はオンライン進行となります

【10時間での支援業務】

1）現状ヒアリング／定常業務の棚卸し

2）効果×実現性で優先度付け（何からやるかを決める）

3）ツール選定（単体ではなく組み合わせも含む）

4）運用設計（役割、入力する情報、確認の観点、ルール）

5）ハンズオン１.（最初の勝ちパターンづくり）

【継続して伴走支援する場合の追加支援イメージ】

6）ハンズオン２.（組織内縦横での展開拡大）

7）運用レビュー（改善点整理、次の一手の提案）

8）自走支援（1~7を繰り返しつつ組織内で完結できる仕組みをインストール）

※1 出典：パーソル総合研究所「「生成AIとはたらき方に関する実態調査」https://rc.persol-group.co.jp/news/release-20260203-1000-1/

※記載されている社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

■ 会社概要

会社名：株式会社HumanoiD

所在地：東京都新宿区新宿 2-11-7 第33宮庭ビル 5F 株式会社HumanoiD

代表者：代表取締役 郷 将輝

設立：2024年2月

事業内容：業務自動化コンサルティング、n8n導入支援、AIシステム開発、公式ライン向けSaaS

URL：https://humanoid-inc.net

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社HumanoiD 広報担当

Email：go@go-corp.co.jp